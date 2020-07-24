На Мальованці в нас хочуть вкрасти НВК №11

Знову темні сили напали на НВК № 11, котрий знаходиться в районі Мальованка. 1 квітня 2020 року на сесії Житомирської міської ради Ковтуненко С.А. - перший заступник директора департаменту освіти, виступила з заявою про те, що дошкільний навчальний заклад в районі Мальованки не потрібний у тому обсязі, у якому він є, так як немає дітей для виховання і навчання у ясельній та дошкільних групах.
Зі слів Ковтуненко С.А. діти поступають до дитячого садочка у п’ятирічному віці, тому він тут не потрібний. Це є неправдою.
Тобто Ковтуненко С.А. ввела в оману депутатів міста Житомира, тому що, насправді, садочок відвідує 208 дітей у 7 групах, з яких одна ясельна і 6 дошкільних, а зараз у черзі для влаштування у заклад стоїть 90 дітей. Ковтуненко збрехала депутатам! Що потрібно робити з такою людиною – звільняти з посади. І також потрібно звільняти Орендарчука - її керівника. Депутата Мойсеєва від Мальованки, як порушника Конституції України потрібно притягнути до кримінальної відповідальності, а разом з ним таких же порушників Конституції – Ковтуненко та Орендарчука.
Тобто на сесій відбувався злочин - Ковтуненко запропонувала розформувати НВК № 11. Депутат від Мальованки Мойсеєв, котрий зобов’язаний захищати інтереси нашої територіальної громади, в тому числі і Мальованки, промовчав та проігнорував найстрашнішу проблему нашого району, таким чином він став співучасником цієї брехні. Справа у тім, що в нас на районі єдиний дошкільний заклад та садочок. А ви, наші депутати, позбавили цілий район дошкільних виховання та освіти, зв’язали руки батькам. На цей НВК вже давно поклав око Мойсеєв, який просто мріє його «прихватизувати» та зробити платним.
Ми, мальованці, звертаємось до вас, депутатів та мера міста Житомира зупинити це ваше ганебне рішення та переглянути його з тим, щоб залишити самим маленьким дітям право розвиватися та навчатися.
На підставі Конституції України, статті 53 «Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є обов'язковою.
Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної
, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.
Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.
Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства»
В статті 5 Конституції України зазначається «Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Тобто усі накази, рішення стосовно знищення дитячого дошкільного закладу є антиконституційними. І ви не маєте права узурпувати державну владу та порушувати Конституцію України.
Ми вимагаємо негайно переглянуте дане рішення ввести його у колею та у межах виконання вимог Конституції України. Хочу звернути вашу увагу та те, що Мальованка буде боротися за права своїх дітей. На виборах в осені, ми усі просто зобов’язані прийти на вибори мера та депутатів . Той, хто не йде на вибори, відмовляється голосувати – той бажає старої влади часів Януковича. При Януковчі Мойсеєв був заступником Дебоя, потім перекрасився та очолив партію Петра Порошенка у Житомирі.
Ми, мальованці, прийняли рішення на нашому мітингу 22.07.2020 року, обрати нового депутата від Мальованки, заклеймили публічно теперішнього депутата Мойсеєва, котрий намагається позбавити дітей дошкільної освіти та виховання.
Я впевнений, що в осені в нас будуть нові депутати та новий мер. Ми маємо можливість законним шляхом змінити своє життя. А житомиряни нехай запам’ятають прізвище Мойсеєв, бо він може піти в депутати від іншого району міста, партійні списки будуть відкриті.
Депутат та мер міста – це люди, від котрих залежить життя міста, життя кожного з нас та усіх разом
За порушення Конституції України три особи повинні понести кримінальну відповідальність, це Ковтуненко, Орендарчук та Мойсеєв. Їх дії - це злочин проти Конституції України та проти наших дітей. Ми хочемо бачити дії поліції та прокуратури. Конституція України стаття 8. «В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.»
Як шахраї, скористалися короновірусом та карантином, неможливістю представникам територіальної громади міста бути присутніми у сесійній залі, намагаються позбавити наших дітей виховання та освіти. Нас банально обікрали.
PS Нагадаю мальованцям! Саме Мойсеєв ініціював закриття 18 школи, землю якої намагались продати.
При розформуванні 18 школи, 400 дітей перевели у різні школи міста, чим позбавили їх дитинства та шкільної дружби. Вчителів 18 школи відправили кого на пенсію, кого в працювати іншу школу.
Громадський діяч
Президент Спортивного Клубу «Легіон»
Генерал-осавул козачого війська
Отаман «Поліської Січі» Олександр Коцюбко