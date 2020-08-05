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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 5 » 18:05:45

В Житомире начали ремонт дорожного покрытия на улице Грушевского. ФОТО

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В Житомире начали ремонт дорожного покрытия на улице Грушевского. ФОТО

 В Житомире 5 августа начались ремонтные работы на улице Грушевского. Покрыть текущим ремонтом планируют всю улицу.

Подробнее о ремонте в комментарии сайту Житомир инфо рассказал заместитель городского головы Александр Шевчук.
 

«Сегодня мы находимся на улице Грушевского, здесь начат текущий ремонт - замена верхнего слоя покрытия. Общий объем - 42000 квадратных метров на протяженности трех километров. Это практически от проспекта Независимости до улицы Победы включительно. Будем смотреть отдельные участки, в хорошем состоянии, возможно, их менять не будут. Но пока планируем все 42000 квадратных метров восстановить верхний слой дорожного покрытия. Здесь сейчас работает предприятие "Автомагистраль" по тендера, который прошел у нас еще осенью», - рассказывает заместитель мэра Александр Шевчук.


В общем ремонт улицы Грушевского будет стоить налогоплательщикам более 12 миллионов гривен.
 

«Если мы говорим о ремонте улицы Грушевского, то на весь объем работ выделено 12,5-12,6 миллиона гривен. Это предварительный расчет. Возможно, получится немного дешевле, но дороже точно не будет. Также на улице Грушевского предусмотрено до 1000 квадратных метров ремонта тротуаров тоже с заменой асфальта. На каких именно участках, я пока не готов сказать - когда начнется асфальтирование дороги, выедем на место и определим критические. Потому 1000 квадратных метров - это не очень много», - говорит заместитель мера.


Уже на следующей неделе планируется начало капитального ремонта на улице Киевской.

















ФОТО: Житомир інфо
Тэги: Житомир, ремонт дорог
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