Ветераны войны устраивают велопробег через всю страну: планируют посетить Житомир

Четверо ветеранов войны планируют проехать на велосипедах 1800 км через 11 областей Украины. Ветеранский велопробег пройдет и через Житомир.
Велопробег состоится по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Его организаторами являются четверо ветеранов войны в Афганистане и современной российско-украинской войны. Мероприятие проходит при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.
Ветераны войны планируют преодолеть около 1800 км по Украине, проехав по маршруту Ужгород - Мариуполь. По дороге они посетят Стрый, Рогатин, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир
, Киев, Лубны, Полтаву, Днепр, Запорожье и Бердянск.
В каждой области ветераны будут иметь встречи с собратьями. Стартует велопробег 16-го августа, а завершается 28-го.