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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Август » 13 » 10:52:55

Ветераны войны устраивают велопробег через всю страну: планируют посетить Житомир

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Ветераны войны устраивают велопробег через всю страну: планируют посетить Житомир

 Четверо ветеранов войны планируют проехать на велосипедах 1800 км через 11 областей Украины. Ветеранский велопробег пройдет и через Житомир.

Велопробег состоится по случаю Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Его организаторами являются четверо ветеранов войны в Афганистане и современной российско-украинской войны. Мероприятие проходит при поддержке Министерства по делам ветеранов Украины.

Ветераны войны планируют преодолеть около 1800 км по Украине, проехав по маршруту Ужгород - Мариуполь. По дороге они посетят Стрый, Рогатин, Тернополь, Хмельницкий, Винницу, Житомир, Киев, Лубны, Полтаву, Днепр, Запорожье и Бердянск.

В каждой области ветераны будут иметь встречи с собратьями. Стартует велопробег 16-го августа, а завершается 28-го.
Тэги: ветераны, велопробег, Житомир
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