В Житомире утвердили новые тарифы на отопление: теперь их будет три

"Решение принято в связи с изменениями в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", практическая реализация норм и положений которого (в частности, по регулированию предоставления и оплаты коммунальных услуг) будет осуществляться с переходом на новые договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и потребителями. Указанным Законом изменены не только названия коммунальных услуг, но и подходы к их предоставлению, учету, администрированию, порядку формирования и установлению тарифов", - объясняют в мэрии.