В Житомире утвердили новые тарифы на отопление: теперь их будет три

Исполнительный комитет Житомирского городского совета утвердил тарифы на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку. Соответствующее решение было принято 7 октября во время очередного заседания.
"Решение принято в связи с изменениями в ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", практическая реализация норм и положений которого (в частности, по регулированию предоставления и оплаты коммунальных услуг) будет осуществляться с переходом на новые договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и потребителями. Указанным Законом изменены не только названия коммунальных услуг, но и подходы к их предоставлению, учету, администрированию, порядку формирования и установлению тарифов", - объясняют в мэрии.
Если коротко: ранее для населения был один тариф - 1 тыс. 535,86 грн/Гкал, а теперь их станет три.
Новые тарифы КП "Житомиртеплокоммунэнерго" для населения
- Тариф на тепловую энергию 1375,76 грн/Гкал (с НДС) по таким составляющим как тариф на производство тепловой энергии, тариф на транспортировку тепловой энергии без учета расходов на содержание ЦТП (центральный тепловой пункт), тариф на поставку тепловой энергии без учета расходов на содержание ИТП (индивидуальный тепловой пункт);
- Тариф на тепловую энергию - 1493,18 грн/Гкал (с НДС) по таким составляющим как тариф на производство тепловой энергии, тариф на транспортировку тепловой энергии с учетом расходов на содержание ЦТП, тариф на поставку тепловой энергии без учета расходов на содержание ИТП.
- Тариф на тепловую энергию - 1505,09 грн/Гкал (с НДС) по таким составляющим как тариф на производство тепловой энергии, тариф на транспортировку тепловой энергии без учета расходов на содержание ЦТП, тариф на поставку тепловой энергии с учетом расходов на содержание ИТП.
Отдельные тарифы будут иметь дома, в которых установлены крышные котельные.
- Котельная по ул. Парниковая, 17 (для нужд населения): тариф на услугу по снабжению тепловой энергии - 1 223,27 грн/Гкал (с НДС);
- Котельная по ул. Киевская, 60 (для нужд населения): тариф на услугу по снабжению тепловой энергии - 2 049,43 грн/Гкал (с НДС);
- Котельная по проезду Ивана Богуна, 4 (для нужд населения): тариф на услугу по снабжению тепловой энергии - 1 571,09 грн/Гкал (с НДС);
- Котельная по ул. Степана Бандеры, 18 (для нужд населения): тариф на услугу по снабжению тепловой энергии - 2 303,15 грн/Гкал (с НДС);
- Котельная по ул. Народичская, 21 (для нужд населения): тариф на услугу по снабжению тепловой энергии - 1 875,25 грн/Гкал (с НДС).
Как сообщал "Журнал Житомира
", отопительный сезон в Житомире стартует в следующую среду, 15 октября
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