Авария в Житомирской области. Land Cruiser протаранил почтовый «УАЗик», есть пострадавшие. ФОТО

В Житомирской области на трассе Киев-Ковель внедорожник протаранил УАЗ "Укрпочты". Удар был такой силы, что у почтовой машины оторвало задние колеса и сильно смяло бок.
О дорожно-транспортном происшествии сообщила полиция Житомирщины.
"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, 28-летний житель Ровенской области, двигаясь по автодороге Киев-Ковель, на перекрестке с ул. С. Кемского в г. Коростене совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 55-летнего жителя райцентра", - информирует ГУНП.
По неподтвержденной информации, водитель внедорожника решил проскочить на желтый сигнал светофора - и врезался в УАЗ.
У внедорожника только повреждена передняя часть - там никто не пострадал. А вот двух работников "Укрпочты", которые были в салоне УАЗа, забрали в больницу с тяжелыми травмами.
ФОТО: Коростень today / Нацполиция