Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13.10.2020    18:22:47
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Октябрь » 13 » 15:02:52

Авария в Житомирской области. Land Cruiser протаранил почтовый «УАЗик», есть пострадавшие. ФОТО

Сегодня, 15:20:52 526 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Авария в Житомирской области. Land Cruiser протаранил почтовый «УАЗик», есть пострадавшие. ФОТО

 В Житомирской области на трассе Киев-Ковель внедорожник протаранил УАЗ "Укрпочты". Удар был такой силы, что у почтовой машины оторвало задние колеса и сильно смяло бок.

О дорожно-транспортном происшествии сообщила полиция Житомирщины.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, 28-летний житель Ровенской области, двигаясь по автодороге Киев-Ковель, на перекрестке с ул. С. Кемского в г. Коростене совершил столкновение с автомобилем УАЗ под управлением 55-летнего жителя райцентра", - информирует ГУНП.


По неподтвержденной информации, водитель внедорожника решил проскочить на желтый сигнал светофора - и врезался в УАЗ.

У внедорожника только повреждена передняя часть - там никто не пострадал. А вот двух работников "Укрпочты", которые были в салоне УАЗа, забрали в больницу с тяжелыми травмами.







ФОТО: Коростень today / Нацполиция
Тэги: внедорожник, дтп, Укрпочта
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus