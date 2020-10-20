Віктор Євдокимов: Житомиру потрібен екстрений план по боротьбі з COVID-19

Сьогодні, 20 жовтня Верховна Рада підтримала Постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".
Документом, зокрема, передбачено:
- Створення штабу по боротьбі з вірусом, який очолить президент;
- проведення масових тестувань;
- збільшення потужностей лабораторій;
- перепрофілювання лікарень для лікування коронавірусу.
Також планується ввести в дію єдину загальнодержавну багатоканальну телефонну лінію для тих, хто має симптоми чи вже боліє коронавірусом для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.
В кожному регіоні планується створення мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та транспортування в лабораторію.
Цьогорічна пандемія — виклик всій світовій медицині. Попри всі ті кроки, які робить місцева та обласна влада, медичні заклади не готові для надання своєчасної та якісної допомоги, а персонал лікарень та поліклінік належним чином не захищений. Тож активно долучитися до планів Верховної Ради повинне і місцеве управління.
«Йдеться не про текст на папері. Сьогодні вже стоїть питання життя наших громадян. Ми маємо впровадити екстрений план першочергових заходів у боротьбі з поширенням COVID-19. Це питання номер 1. Треба залучити до розробки цього плану не лише представників органів місцевого самоврядування, лікарів, науковців, а й громадських діячів, представників бізнесу. Подібні стратегії вже працюють у багатьох країнах Європи та світу», — говорить кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.
Він вважає, що такий план — це справжній дієвий механізм у боротьбі з коронавірусом. Гроші на це не повинні виділятися лише з міського бюджету. Свій внесок у збереження громадського здоров’я мають зробити і бізнесмени: «Інвестиції у здоров’я наших громадян — найкраще вкладення грошей. Здорова нація — це наше майбутнє, про яке потрібно турбуватися щодня, а не лише з якоїсь нагоди».
На переконання Віктора Євдокимова, виключно місцева влада несе відповідальність за розвиток комунальних медичних закладів, їх оснащення та кадрове забезпечення.
«Тож варто вже усвідомити, що це — новий рівень відповідальності за здоров’я житомирян, за їхнє майбутнє. А значить треба впроваджувати політику охорони здоров’я відповідно до вимог сьогодення», — зауважив кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.
Розв'язування надскладних медичних проблем в місті потребує чіткого стратегічного бачення розвитку медичної сфери, підзвітність та прозорість витрат міського управління. Інструменти втілення цієї стратегії мають бути сформовані в цільові програми розвитку. А міська влада та депутати не лише відчувати, а й нести персональну відповідальність перед громадою.
Кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов зазначив, що готовий взятися за таке не просте питання і у найкоротші терміни представити цей план на громадське обговорення.
-Вам такой депутат нужен, а житомирцы?
Люда "Апач" и Петя "Блек Хок" мля, поделили небо)))