Віктор Євдокимов: Житомиру потрібен екстрений план по боротьбі з COVID-19

«Йдеться не про текст на папері. Сьогодні вже стоїть питання життя наших громадян. Ми маємо впровадити екстрений план першочергових заходів у боротьбі з поширенням COVID-19. Це питання номер 1. Треба залучити до розробки цього плану не лише представників органів місцевого самоврядування, лікарів, науковців, а й громадських діячів, представників бізнесу. Подібні стратегії вже працюють у багатьох країнах Європи та світу», — говорить кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов.