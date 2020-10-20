Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 20.10.2020    19:38:09
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 20 » 15:37:37

Віктор Євдокимов: Житомиру потрібен екстрений план по боротьбі з COVID-19   PR  

Сегодня, 15:38:37 495 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Віктор Євдокимов: Житомиру потрібен екстрений план по боротьбі з COVID-19

 Сьогодні, 20 жовтня Верховна Рада підтримала Постанову "Про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх систем життєдіяльності країни від негативних наслідків пандемії та нових біологічних загроз".

 Документом, зокрема, передбачено:

  • Створення штабу по боротьбі з вірусом, який очолить президент;
  • проведення масових тестувань;
  • збільшення потужностей лабораторій;
  • перепрофілювання лікарень для лікування коронавірусу.

Також планується ввести в дію єдину загальнодержавну багатоканальну телефонну лінію для тих, хто має симптоми чи вже боліє коронавірусом для проведення безкоштовного тестування та надання невідкладної допомоги.

В кожному регіоні планується створення мобільних бригад для забору у пацієнтів біологічного матеріалу за місцем проживання та транспортування в лабораторію.

Цьогорічна пандемія — виклик всій світовій медицині. Попри всі ті кроки, які робить місцева та обласна влада, медичні заклади не готові для надання своєчасної та якісної допомоги, а персонал лікарень та поліклінік належним чином не захищений. Тож активно долучитися до планів Верховної Ради повинне і місцеве управління.

«Йдеться не про текст на папері. Сьогодні вже стоїть питання життя наших громадян. Ми маємо впровадити екстрений план першочергових заходів у боротьбі з поширенням COVID-19. Це питання номер 1. Треба залучити до розробки цього плану не лише представників органів місцевого самоврядування, лікарів, науковців, а й громадських діячів, представників бізнесу. Подібні стратегії вже працюють у багатьох країнах Європи та світу», — говорить кандидат на посаду міського голови Житомира  Віктор Євдокимов. 


Він вважає, що такий план — це справжній дієвий механізм у боротьбі з коронавірусом. Гроші на це не повинні виділятися лише з міського бюджету. Свій внесок у збереження громадського здоров’я мають зробити і бізнесмени: «Інвестиції у здоров’я наших громадян — найкраще вкладення грошей. Здорова нація — це наше майбутнє, про яке потрібно турбуватися щодня, а не лише з якоїсь нагоди».

На переконання Віктора Євдокимова, виключно місцева влада несе відповідальність за розвиток комунальних медичних закладів, їх оснащення та кадрове забезпечення. 

«Тож варто вже усвідомити, що це — новий рівень відповідальності за здоров’я житомирян, за їхнє майбутнє. А значить треба впроваджувати політику охорони здоров’я відповідно до вимог сьогодення», — зауважив кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов. 


Розв'язування надскладних медичних проблем в місті потребує чіткого стратегічного бачення розвитку медичної сфери, підзвітність та прозорість витрат міського управління. Інструменти втілення цієї стратегії мають бути сформовані в цільові програми розвитку. А міська влада та депутати не лише відчувати, а й нести персональну відповідальність перед громадою. 

Кандидат на посаду міського голови Житомира Віктор Євдокимов зазначив, що готовий взятися за таке не просте питання і у найкоротші терміни представити цей план на громадське обговорення.
 
Комментариев: 4
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:39:11, Сегодня [Материал]
0

Судя по глазам, с планом все сложилось))
Marek
2 Стас (Marek)   • 16:05:07, Сегодня [Материал]
+2

Еще один контролер. А работать не пробовал?
Marek
3 Стас (Marek)   • 16:10:19, Сегодня [Материал]
-2

А вот Рудь украл у житомирян датчик уровня радиации и на его место всунул свою фамилию. А в предыдущем новостном сообщении ЗАПРЕТИЛ добавлять комменты .
-Вам такой депутат нужен, а житомирцы?
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 16:33:22, Сегодня [Материал]
+2

Рудь и Зубко слишком высоко вознеслись, чтобы позволить смердам касаться своего имени даже коментами)
Люда "Апач" и Петя "Блек Хок" мля, поделили небо)))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus