Мининфраструктуры хочет передать в концессию автодорогу в Житомирской области

Министерство инфраструктуры представило шесть участков дорог, которые планирует в будущем передать в концессию и привлечь от частных инвесторов 9 миллиардов долларов. Один из участков находится в Житомирской области.
Об этом 29 октября сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины
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"Модель, предложенная Первой программой ГЧП (государственно-частное партнерство, - ред.) в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения. Это не про платные автодороги, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем. Мы уже имеем первые успешные примеры передачи в концессию портов. Теперь работаем над подготовкой проектов концессии в дорожном секторе", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
В частности, правительство планирует передать в концессию автодорогу Киев-Житомир-Ровно (М-06). В пределах Житомирской области планируется капитальный ремонт трассы. Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн долларов.
Что такое концессия
Это форма государственно-частного партнерства, предусматривающая передачу объектов государственной собственности (например дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.
Для государства концессия интересна тем, что привлекаются средства частной компании, но государство сохраняет контроль над самим объектом концессии. Также благодаря компании-концессионеру объект может повысить свою конкурентную способность и усилить качество услуг.
Сам концессионер получает государственные гарантии возврата значительной части тех средств, которые он вложил, и распределение рисков.