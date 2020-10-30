Мининфраструктуры хочет передать в концессию автодорогу в Житомирской области

"Модель, предложенная Первой программой ГЧП (государственно-частное партнерство, - ред.) в дорожной отрасли, позволит наконец привлечь частных инвесторов на рынок украинских автодорог. В среднесрочной перспективе мы сможем привлечь более 9 млрд долларов частных инвестиций для восстановления и обслуживания более 4500 км дорог государственного значения. Это не про платные автодороги, а о "дорогах в рассрочку", когда государство привлекает частные инвестиции в строительство, а инвестор реализует проект за свои деньги и после сдачи дороги в эксплуатацию получает платежи от государства. Это выгодно всем. Мы уже имеем первые успешные примеры передачи в концессию портов. Теперь работаем над подготовкой проектов концессии в дорожном секторе", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.