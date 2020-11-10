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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 10 » 16:10:48

В Житомире начали ремонт главной канализационной станции

Сегодня, 16:25:13 678 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали ремонт главной канализационной станции

 В Житомире начали ремонт главной канализационной станции, которая находится в эксплуатации около 45 лет. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.

Об этом 10 ноября в Facebook рассказал городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Эта станция обеспечивает работу всех канализационных стоков города. Еще в 2006 году, когда я был депутатом городского совета - нам представляли проект ее реконструкции. Однако только сейчас, фактически через 14 лет мы смогли начать полномасштабную реконструкцию. Проект есть, разрешения также получены", - сообщил мэр Житомира.


По словам директора КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина, благодаря реконструкции этого объекта станет возможно закрытие площадки №1, которая на сегодняшний день находится в черте города и перемещение всех мощностей на площадку №2, в промышленную зону.

Наиболее трудной задачей для подрядной организации при реконструкции этого объекта является то, что станция должна работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Напомним, в Житомире продолжаются масштабные работы по реконструкции канализационной системы. Работы на объектах выполняет словенская компания "Esotech".
Тэги: Житомир, Ремонт, водоканал, канализация
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 18:42:52, Сегодня [Материал]

зачем ремонтировать это совковое убожество - сливайте прям в Тетерев
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