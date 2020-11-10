В Житомире начали ремонт главной канализационной станции

"Эта станция обеспечивает работу всех канализационных стоков города. Еще в 2006 году, когда я был депутатом городского совета - нам представляли проект ее реконструкции. Однако только сейчас, фактически через 14 лет мы смогли начать полномасштабную реконструкцию. Проект есть, разрешения также получены", - сообщил мэр Житомира.