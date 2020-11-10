В Житомире начали ремонт главной канализационной станции, которая находится в эксплуатации около 45 лет. На проведение работ Житомир получил от Республики Словения 2,8 млн евро.
Об этом 10 ноября в Facebook рассказал городской голова Сергей Сухомлин
.
"Эта станция обеспечивает работу всех канализационных стоков города. Еще в 2006 году, когда я был депутатом городского совета - нам представляли проект ее реконструкции. Однако только сейчас, фактически через 14 лет мы смогли начать полномасштабную реконструкцию. Проект есть, разрешения также получены", - сообщил мэр Житомира.
По словам директора КП "Житомирводоканал" Андрея Никитина, благодаря реконструкции
этого объекта станет возможно закрытие площадки №1, которая на сегодняшний день находится в черте города и перемещение всех мощностей на площадку №2, в промышленную зону.
Наиболее трудной задачей для подрядной организации при реконструкции этого объекта является то, что станция должна работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Напомним, в Житомире продолжаются масштабные работы по реконструкции канализационной системы
. Работы на объектах выполняет словенская компания "Esotech".