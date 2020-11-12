В декабре житомиряне получат две платежки за вывоз мусора

В Житомире начал работать новый перевозчик мусора: компания уже устанавливает свои контейнеры по городу и параллельно вывозит мусор.
Об этом в Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"Новые перевозчики мусора уже устанавливают контейнеры по городу. Параллельно - вывозят содержимое из старых баков, отставляя их в сторону, чтобы владелец мог те забрать. Переходный период продлится несколько дней", - написал мэр Житомира.
За этот месяц житомиряне получат 2 квитанции за вывоз мусора: по 10 ноября включительно будут платить старому перевозчику, за последующий период - новому.
Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире
. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО "Грин Бин". По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП "ВЖРЕП №8". Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.