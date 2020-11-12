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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 12 » 10:49:51

В декабре житомиряне получат две платежки за вывоз мусора

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В декабре житомиряне получат две платежки за вывоз мусора

 В Житомире начал работать новый перевозчик мусора: компания уже устанавливает свои контейнеры по городу и параллельно вывозит мусор.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"Новые перевозчики мусора уже устанавливают контейнеры по городу. Параллельно - вывозят содержимое из старых баков, отставляя их в сторону, чтобы владелец мог те забрать. Переходный период продлится несколько дней", - написал мэр Житомира.




За этот месяц житомиряне получат 2 квитанции за вывоз мусора: по 10 ноября включительно будут платить старому перевозчику, за последующий период - новому.

Напомним, конкурсная комиссия горсовета выбрала исполнителей услуг по вывозу бытовых отходов в Житомире. Из 6 лотов, которые выставлялись на конкурс, по 4 победу одержало ООО "Грин Бин". По одному лоту забрали КАТП-0628 и ЧП "ВЖРЕП №8". Договоры на вывоз мусора заключили на 7 лет.
Тэги: Житомир, мусор, платежка
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