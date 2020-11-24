Страшное ДТП в Житомирской области: Lanos протаранил КамАЗ и загорелся. ФОТО

В Житомирской области легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября в Попельнянском районе. Об этом говорится на сайте Управления ГСЧС
в Житомирской области.
По словам очевидцев, легковушка столкнулась с задним колесом прицепа автомобиля КАМАЗ. После этого загорелся моторный отсек легкового автомобиля с последующим распространением пламени на его салон.
"Пламя полностью охватило легковой автомобиль. Силами бойцов ГСЧС в составе 4 человек возгорание оперативно ликвидировали. Пожарные применили пену и воду для тушения", - информирует ГСЧС.
Еще до прибытия спасателей очевидцы ДТП освободили из легковушки водителя и пассажира. Медики госпитализировали их в реанимационное отделение больницы.