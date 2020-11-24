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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 24 » 15:46:06

Страшное ДТП в Житомирской области: Lanos протаранил КамАЗ и загорелся. ФОТО

Вчера, 16:17:06 1263 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Страшное ДТП в Житомирской области: Lanos протаранил КамАЗ и загорелся. ФОТО

 В Житомирской области легковушка врезалась в грузовик и загорелась. Дорожно-транспортное происшествие произошло 24 ноября в Попельнянском районе. Об этом говорится на сайте Управления ГСЧС в Житомирской области.

По словам очевидцев, легковушка столкнулась с задним колесом прицепа автомобиля КАМАЗ. После этого загорелся моторный отсек легкового автомобиля с последующим распространением пламени на его салон.
 

"Пламя полностью охватило легковой автомобиль. Силами бойцов ГСЧС в составе 4 человек возгорание оперативно ликвидировали. Пожарные применили пену и воду для тушения", - информирует ГСЧС.


Еще до прибытия спасателей очевидцы ДТП освободили из легковушки водителя и пассажира. Медики госпитализировали их в реанимационное отделение больницы.



Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 17:18:19, Вчера [Материал]
+1

Ну в принципе можно было уже и не тушить...
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