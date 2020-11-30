Погода в Житомире 1 декабря - прогноз синоптика

Погода в Житомире в первый день зимы, 1 декабря, будет холодной из-за атмосферного фронта, нависшего над нашей страной. Но в западных областях на небе можно будет увидеть солнце, которое порадует своим светом. На остальной территории Украины будет царить влажная и холодная температура с серостью на небе.
"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и приведет осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасскую, через Кропивницкий с районами, в Одесской и Николаевской областей. Заденет Винницкую и Киевскую", - предупредила синоптик Наталка Диденко
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В Житомире в первый день зимы будет также серо и прохладно, температура воздуха до 1 градуса тепла.
На юге и востоке страны 1 декабря ожидается сильный ветер. Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около 0, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью в западной части страны будут морозы, в Прикарпатье ожидается до -5-11 градусов.
"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или туман, или даже днем может полетать небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла", - написала Диденко.
Начало зимы будет относительно холодным, но через несколько дней столбики термометров поднимутся, временами вероятны небольшие осадки.
"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры", - рассказал народный синоптик Владимир Деркач.
Деркач заявил, что в середине декабря потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.
Холода вернутся ко Дню святого Николая, и 19 декабря в ночное время температура может существенно упасть.