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Главная » Новости » Житомир » Наука » 2020 » Ноябрь » 30 » 18:43:14

Погода в Житомире 1 декабря - прогноз синоптика

Вчера, 19:14:14 1080 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Погода в Житомире 1 декабря - прогноз синоптика

 Погода в Житомире в первый день зимы, 1 декабря, будет холодной из-за атмосферного фронта, нависшего над нашей страной. Но в западных областях на небе можно будет увидеть солнце, которое порадует своим светом. На остальной территории Украины будет царить влажная и холодная температура с серостью на небе. 

"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и приведет осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасскую, через Кропивницкий с районами, в Одесской и Николаевской областей. Заденет Винницкую и Киевскую", - предупредила синоптик Наталка Диденко.

В Житомире в первый день зимы будет также серо и прохладно, температура воздуха до 1 градуса тепла.

На юге и востоке страны 1 декабря ожидается сильный ветер. Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около 0, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью в западной части страны будут морозы, в Прикарпатье ожидается до -5-11 градусов.

"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или туман, или даже днем ​​может полетать небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла", - написала Диденко.



Начало зимы будет относительно холодным, но через несколько дней столбики термометров поднимутся, временами вероятны небольшие осадки.

"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры", - рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Деркач заявил, что в середине декабря потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.

Холода вернутся ко Дню святого Николая, и 19 декабря в ночное время температура может существенно упасть.
Тэги: погода, Житомир
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