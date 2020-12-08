В мэрии проходит сбор подарков маленьким житомирянам, которые наиболее нуждаются во внимании

«Мы лепили с детьми вареники, выпекали пиццу, ходили вместе в кинотеатр, - говорит Ольга Библа, начальница службы (управления) по делам детей. - В этом же году, к сожалению, не можем организовать мероприятия с участием большого количества людей. И мы превратимся в сказочных героев и обязательно поздравим детей».