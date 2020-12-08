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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Декабрь » 8 » 11:47:56

В мэрии проходит сбор подарков маленьким житомирянам, которые наиболее нуждаются во внимании

Вчера, 11:48:56 517 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В мэрии проходит сбор подарков маленьким житомирянам, которые наиболее нуждаются во внимании

 В Житомирском городском совете сейчас проходит акция по сбору подарков наиболее нуждающимся деткам, а их на учете - 165. Среди них - дети, родители которых уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей; дети, которые оставляют свое постоянное место жительства; дети, подвергшиеся насилию, и другие уязвимые категории.

Работники службы по делам детей планируют посетить каждую уязвимую семью, чтобы создать детям радость. В предыдущие годы служба организовывала различные мастер-классы.
 

«Мы лепили с детьми вареники, выпекали пиццу, ходили вместе в кинотеатр, - говорит Ольга Библа, начальница службы (управления) по делам детей. - В этом же году, к сожалению, не можем организовать мероприятия с участием большого количества людей. И мы превратимся в сказочных героев и обязательно поздравим детей».


Приобщиться к сбору подарков может каждый!

Сладости, игрушки и детские книги можно принести в каб. №128 (первый этаж горисполкома). Благотворительная акция продлится до 11 декабря.
Тэги: Житомир, дети, подарки, праздник
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