В мэрии проходит сбор подарков маленьким житомирянам, которые наиболее нуждаются во внимании

В Житомирском городском совете сейчас проходит акция по сбору подарков наиболее нуждающимся деткам, а их на учете - 165. Среди них - дети, родители которых уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей; дети, которые оставляют свое постоянное место жительства; дети, подвергшиеся насилию, и другие уязвимые категории.
Работники службы по делам детей планируют посетить каждую уязвимую семью, чтобы создать детям радость. В предыдущие годы служба организовывала различные мастер-классы.
Приобщиться к сбору подарков может каждый!
«Мы лепили с детьми вареники, выпекали пиццу, ходили вместе в кинотеатр, - говорит Ольга Библа, начальница службы (управления) по делам детей. - В этом же году, к сожалению, не можем организовать мероприятия с участием большого количества людей. И мы превратимся в сказочных героев и обязательно поздравим детей».
Сладости, игрушки и детские книги можно принести в каб. №128 (первый этаж горисполкома). Благотворительная акция продлится до 11 декабря.