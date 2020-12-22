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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 22 » 09:21:19

Житомирских водителей предупреждают о сложных погодных условиях и гололедице на дорогах

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Житомирских водителей предупреждают о сложных погодных условиях и гололедице на дорогах

 23 декабря на дорогах Житомира и области ожидается гололедица. Дорожники предупреждают водителей о сложных погодных условиях и призывают соблюдать правила безопасного вождения.

"Завтра ночью снег и мокрый снег, днем ​​мокрый снег и дождь. Местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 мороза, днем ​​от 1 мороза до 4 тепла" - информирует Служба автодорог.



24 декабря стоит ожидать дождь, ночью местами с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица. Температура ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​2-7 тепла.
 

"Водители, выбирайте стиль управления в соответствии с состоянием дорожного покрытия. Призываем всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД и учитывать погодные условия", - отмечает САД.


Напомним, 2 недели назад коммунальщики оказались неготовыми к таким погодным условиям. 10 декабря ледяной дождь и небольшой мороз превратили улицы на каток
 
Тэги: дороги, непогода, гололедица
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