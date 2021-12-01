Ночью на дорогах Житомирской области работало более 60 единиц техники

В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Житомирскую область пришла зима со снегом и гололедицей. На дорогах работало более 60 единиц техники. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог
(САД) в Житомирской области.
"В связи с усложнением погоды в минувший вечер подрядные организации, задействованные на проведении работ по эксплуатационному содержанию автодорог, начали превентивную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами. В течение ночи для обеспечения безопасности движения работало 70 дорожников и было задействовано 64 спецмашины", - говорится в сообщении.
По информации дорожников, было использовано 743 тонны противогололедных материалов.
Особое внимание было уделено участкам дорог на подъемах и спусках, поворотах и пешеходных переходах, мостах и путепроводах.
"Движение по сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения обеспечено, дорожное покрытие обработано ПГМ, мокрое"
, - информирует САД.
Фото: САД