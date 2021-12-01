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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Декабрь » 1 » 10:54:28

Ночью на дорогах Житомирской области работало более 60 единиц техники

Сегодня, 10:54:28 298 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночью на дорогах Житомирской области работало более 60 единиц техники

 В ночь с 30 ноября на 1 декабря в Житомирскую область пришла зима со снегом и гололедицей. На дорогах работало более 60 единиц техники. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
 

"В связи с усложнением погоды в минувший вечер подрядные организации, задействованные на проведении работ по эксплуатационному содержанию автодорог, начали превентивную обработку дорожного покрытия противогололедными материалами. В течение ночи для обеспечения безопасности движения работало 70 дорожников и было задействовано 64 спецмашины", - говорится в сообщении.


По информации дорожников, было использовано 743 тонны противогололедных материалов.

Особое внимание было уделено участкам дорог на подъемах и спусках, поворотах и ​​пешеходных переходах, мостах и ​​путепроводах.

"Движение по сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения обеспечено, дорожное покрытие обработано ПГМ, мокрое", - информирует САД.



Фото: САД
Тэги: Житомирская область, снег, дороги, гололедица
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Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 11:54:57, Сегодня [Материал]

хотелось и про тротуары чтоб планы на зиму озвучили,- кто,где и за что отвечает...
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