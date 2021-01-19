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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 19 » 08:59:29

В День Соборности житомиряне возложат цветы к памятникам украинских деятелей

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В День Соборности житомиряне возложат цветы к памятникам украинских деятелей

 22 января украинцы ежегодно празднуют День Соборности, праздник, установленный в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения УНР и ЗУНР. В этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 года - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

В честь праздника в Житомире почтят память известных украинских деятелей. В рамках празднования планируется возложение цветов к памятным знакам и мемориальным стендам:
 
  • Тарасу Шевченко;
  • Вячеславу Чорновилу;
  • Олега Ольжичу;
  • Михаилу Грушевскому;
  • Ивану Франко;
  • Николаю Сциборскому;
  • Героям Небесной Сотни (площадь имени С.П. Королева)
  • Украинский военным, погибшим в АТО и ООС (аллея между площадью Соборной и площадью Победы).

Желающих принять участие в мероприятиях призывают использовать защитные маски и держать социальную дистанцию.
Тэги: день соборности, Житомир
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