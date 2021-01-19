В День Соборности житомиряне возложат цветы к памятникам украинских деятелей

22 января украинцы ежегодно празднуют День Соборности, праздник, установленный в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения УНР и ЗУНР. В этот день принято также вспоминать другое событие, которое состоялось ровно на год раньше 22 января 1918 года - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.
В честь праздника в Житомире почтят память известных украинских деятелей. В рамках празднования планируется возложение цветов к памятным знакам и мемориальным стендам:
- Тарасу Шевченко;
- Вячеславу Чорновилу;
- Олега Ольжичу;
- Михаилу Грушевскому;
- Ивану Франко;
- Николаю Сциборскому;
- Героям Небесной Сотни (площадь имени С.П. Королева)
- Украинский военным, погибшим в АТО и ООС (аллея между площадью Соборной и площадью Победы).
Желающих принять участие в мероприятиях призывают использовать защитные маски и держать социальную дистанцию.