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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 20 » 08:39:21

Как житомиряне на Крещение ныряли в прорубь: фоторепортаж из гидропарка

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Как житомиряне на Крещение ныряли в прорубь: фоторепортаж из гидропарка

 19 января в Житомире, несмотря на запрет массовых мероприятий во время карантина, в гидропарке около сотни человек ныряли в прорубь с ледяной водой.

Прорубь житомиряне прорубили самостоятельно, информирует "Суспільне".

"У нас здесь ежедневно купаются моржи, то они здесь и прорубь рубят. Они в течение года купаются. Купание на Крещение началось еще вчера вечером (18 января - ред.), потому что вчера святили воду в церквях. Есть такие фанаты, которые приехали ночью и купались здесь. А пока здесь не посидишь и не попразднуешь, потому что есть официальное постановление Кабинета Министров, до 24 января запрещены все массовые мероприятия, в связи с карантином", - рассказал заместитель директора КП "Парк" Александр Ковальчук.

Прорубь, в которой купались люди на Крещение, не освящали священники. Температура воздуха у реки составляла 19 градусов мороза.

















































Фото: Тарас Орешников
Тэги: фоторепортаж, Житомир, КРЕЩЕНИЕ
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