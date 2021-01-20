Как житомиряне на Крещение ныряли в прорубь: фоторепортаж из гидропарка

19 января в Житомире, несмотря на запрет массовых мероприятий во время карантина, в гидропарке около сотни человек ныряли в прорубь с ледяной водой.
Прорубь житомиряне прорубили самостоятельно, информирует "Суспільне
".
"У нас здесь ежедневно купаются моржи, то они здесь и прорубь рубят. Они в течение года купаются. Купание на Крещение началось еще вчера вечером (18 января - ред.), потому что вчера святили воду в церквях. Есть такие фанаты, которые приехали ночью и купались здесь. А пока здесь не посидишь и не попразднуешь, потому что есть официальное постановление Кабинета Министров, до 24 января запрещены все массовые мероприятия, в связи с карантином"
, - рассказал заместитель директора КП "Парк" Александр Ковальчук.
Прорубь, в которой купались люди на Крещение, не освящали священники
. Температура воздуха у реки составляла 19 градусов мороза.
Фото: Тарас Орешников