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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 26 » 10:12:47

Север Житомирской области накрыло снегом: всю ночь на дорогах работала техника

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Север Житомирской области накрыло снегом: всю ночь на дорогах работала техника

 Непогода накрыла северную и западную части Житомирской области. В течение ночи подрядные дорожные организации работали на дорогах госзначения для обеспечения проезда.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
 

"Для обработки противогололедными материалами на дорогах работало 80 дорожников и 58 единиц техники", - отмечают дорожники.


"Ограничения в движении отсутствуют, покрытие дорог мокрое, обработанное", - добавляет САД.

Водителей призывают быть максимально внимательными за рулем и предоставлять преимущество в движении дорожной технике. 
Тэги: Снегопад, дороги, техника
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