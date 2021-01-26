Север Житомирской области накрыло снегом: всю ночь на дорогах работала техника

Непогода накрыла северную и западную части Житомирской области. В течение ночи подрядные дорожные организации работали на дорогах госзначения для обеспечения проезда.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог (САД) в Житомирской области.
"Ограничения в движении отсутствуют, покрытие дорог мокрое, обработанное"
"Для обработки противогололедными материалами на дорогах работало 80 дорожников и 58 единиц техники", - отмечают дорожники.
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Водителей призывают быть максимально внимательными за рулем и предоставлять преимущество в движении дорожной технике.