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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 23 » 09:34:48

Снегопад накрыл Житомирскую область: всю ночь на дорогах госзначения работала техника

Сегодня, 09:35:48 760 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Снегопад накрыл Житомирскую область: всю ночь на дорогах госзначения работала техника

 Прогнозируемые осадки в виде мокрого снега накрыли Житомирскую область. В отдельных районах фиксировали более 15-ти сантиметров снежного покрова.

Как рассказали "Журналу Житомира" в Службе автодорог, всю ночь на дорогах государственного значения работала техника.
 

"Для ликвидации зимней скользкости и расчистки от снега на сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения работало 86 работников дорожных организаций. Было задействовано 34 пескоразбрасывателя и 27 погрузчиков", - говорится в сообщении.


"Проезд автотранспорта обеспечен. Покрытие дорог обработанное, мокрое", - отмечают в Службе автодорог в Житомирской области.

Водителей призывают предоставлять преимущество в движении дорожной технике и неукоснительно соблюдать ПДД.
Тэги: Житомирская область, дороги, техника, Снегопад
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:25:53, Сегодня [Материал]
0

ага
киевская трасса как каток. Утром паркетник завалил в Берёзовке суицидников на переходе. Банально не смог затормозить.
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