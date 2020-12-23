Снегопад накрыл Житомирскую область: всю ночь на дорогах госзначения работала техника

Прогнозируемые осадки в виде мокрого снега накрыли Житомирскую область. В отдельных районах фиксировали более 15-ти сантиметров снежного покрова.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в Службе автодорог, всю ночь на дорогах государственного значения работала техника.
"Проезд автотранспорта обеспечен. Покрытие дорог обработанное, мокрое"
"Для ликвидации зимней скользкости и расчистки от снега на сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения работало 86 работников дорожных организаций. Было задействовано 34 пескоразбрасывателя и 27 погрузчиков", - говорится в сообщении.
, - отмечают в Службе автодорог в Житомирской области.
Водителей призывают предоставлять преимущество в движении дорожной технике и неукоснительно соблюдать ПДД.
киевская трасса как каток. Утром паркетник завалил в Берёзовке суицидников на переходе. Банально не смог затормозить.