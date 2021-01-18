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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 18 » 10:27:25

САД отчиталась об уборке снега на автодорогах Житомирской области

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САД отчиталась об уборке снега на автодорогах Житомирской области

 В Житомирской области с воскресного вечера и до утра понедельника для обеспечения безаварийного проезда на дорогах государственного значения работали 40 единиц дорожной техники.

"Было задействовано 56 рабочих. В дежурном режиме работали 42 дорожника и 27 механизмов", - информирует Служба автомобильных дорог в Житомирской области.

В ночь с воскресенья на понедельник снежило в Радомышльском, Житомирском, Чудновском, Любарском, Хорошевском, Бердичевском, Черняховском, Брусиловском, Андрушевском, местами в Новоград-Волынском и Барановском районах области.
 

"В течение субботы, когда осадки отсутствовали, внимание уделялось очистке от снега и обработке противогололедными материалами остановок автотранспорта, пешеходных тротуаров, обочин и съездов дорог", - информируют дорожники.


Водителей призывают быть внимательными за рулем и предоставлять преимущество в движении дорожной технике.
Тэги: Снегопад, дороги, Житомирская область
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