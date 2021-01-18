САД отчиталась об уборке снега на автодорогах Житомирской области

В Житомирской области с воскресного вечера и до утра понедельника для обеспечения безаварийного проезда на дорогах государственного значения работали 40 единиц дорожной техники.
"Было задействовано 56 рабочих. В дежурном режиме работали 42 дорожника и 27 механизмов"
, - информирует Служба автомобильных дорог в Житомирской области.
В ночь с воскресенья на понедельник снежило в Радомышльском, Житомирском, Чудновском, Любарском, Хорошевском, Бердичевском, Черняховском, Брусиловском, Андрушевском, местами в Новоград-Волынском и Барановском районах области.
"В течение субботы, когда осадки отсутствовали, внимание уделялось очистке от снега и обработке противогололедными материалами остановок автотранспорта, пешеходных тротуаров, обочин и съездов дорог", - информируют дорожники.
Водителей призывают быть внимательными за рулем и предоставлять преимущество в движении дорожной технике.