На Житомирскую область снова обрушился снегопад: водителей просят воздержаться от поездок

По состоянию на 9 утра 11 февраля на дорогах государственного значения Житомирской области работает 26 единиц дорожной техники, дежурит еще 55. Об этом информирует Служба автодорог.
"Задействовано 35 работников подрядных организаций, в дежурном режиме - 71 рабочий. Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. Заторы или осложнения отсутствуют"
, - отмечают дорожники
.
Как сообщалось, с 11 февраля на Житомирщине снова сложные погодные условия. Прогнозируется до 30 см снега
.
Принимая во внимание прогнозы синоптиков, Служба автодорог призывает водителей без необходимости не садиться за руль, тем более не планировать длительные путешествия.
Кого же непогода застанет в дороге - просят воспользоваться площадками отстоя
для транспортных средств.
На трассе М-06 Киев - Чоп, на границе Киевской и Житомирской областей, работает пункт обогрева для автомобилистов
.