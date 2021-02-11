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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Февраль » 11 » 10:36:33

На Житомирскую область снова обрушился снегопад: водителей просят воздержаться от поездок

Сегодня, 10:50:07 2196 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирскую область снова обрушился снегопад: водителей просят воздержаться от поездок

 По состоянию на 9 утра 11 февраля на дорогах государственного значения Житомирской области работает 26 единиц дорожной техники, дежурит еще 55. Об этом информирует Служба автодорог.

"Задействовано 35 работников подрядных организаций, в дежурном режиме - 71 рабочий. Проезд по дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. Заторы или осложнения отсутствуют", - отмечают дорожники.

Как сообщалось, с 11 февраля на Житомирщине снова сложные погодные условия. Прогнозируется до 30 см снега.

Принимая во внимание прогнозы синоптиков, Служба автодорог призывает водителей без необходимости не садиться за руль, тем более не планировать длительные путешествия.

Кого же непогода застанет в дороге - просят воспользоваться площадками отстоя для транспортных средств.

На трассе М-06 Киев - Чоп, на границе Киевской и Житомирской областей, работает пункт обогрева для автомобилистов.
Тэги: дороги, Житомирская область, Снегопад
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Комментариев: 2
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:07:46, Сегодня [Материал]
+2

Водители со своей стороны просят нормально чистить дороги!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:54:34, Сегодня [Материал]
0

К слову, вчера вечером трасса на Киев в Житомирской области была хорошо почищена, чего не скажешь про Киевскую область. Так что, видимо где-то таки дорогу чистят)
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