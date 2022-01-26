70 единиц спецтехники убирали дороги Житомирской области от снега

Служба автомобильных дорог сообщает, что по состоянию на утро, 26 января, на автомобильных дорогах Житомирщины обеспечен беспрепятственный проезд.
По информации САД
, ночью на автодорогах работало 70 единиц спецтехники.
"Подрядные организации в течение ночи проводили расчистку и обработку дорог общего пользования государственного значения противогололедными материалами. Было задействовано 70 единиц спецтехники. За сутки использовано 1764 тонны ПГМ", - говорится в сообщении.
Сейчас дорожники проводят очистку проезжей части и обочин от остатков снега. Водителей призывают давать преимущество в движении дорожной технике.
По прогнозам синоптиков, 27 января в области сохранится снежная погода. Днем ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью
-3..-8 °C, днем -3..+2 °C.