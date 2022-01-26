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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 26 » 09:51:57

70 единиц спецтехники убирали дороги Житомирской области от снега

Сегодня, 09:51:57 252 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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70 единиц спецтехники убирали дороги Житомирской области от снега

 Служба автомобильных дорог сообщает, что по состоянию на утро, 26 января, на автомобильных дорогах Житомирщины обеспечен беспрепятственный проезд. 

По информации САД, ночью на автодорогах работало 70 единиц спецтехники.
 

"Подрядные организации в течение ночи проводили расчистку и обработку дорог общего пользования государственного значения противогололедными материалами. Было задействовано 70 единиц спецтехники. За сутки использовано 1764 тонны ПГМ", - говорится в сообщении.




Сейчас дорожники проводят очистку проезжей части и обочин от остатков снега. Водителей призывают давать преимущество в движении дорожной технике. 

По прогнозам синоптиков, 27 января в области сохранится снежная погода. Днем ожидается небольшой снег и мокрый снег. Температура ночью
-3..-8 °C, днем -3..+2 °C.
Тэги: дороги, Житомирская область, Снегопад
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