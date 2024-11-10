Перець чилі, куркума та інші спеції - чи дійсно вони корисні для здоров’я

Перець чилі, куркуму та інші спеції часто вважають корисними для здоров’я, й іноді навіть кажуть, що вони здатні "зміцнювати нашу імунну систему". Але чи справді спеції можуть принести користь чи допомогти нам захиститися від хвороб?

Спеції були частиною нашого раціону протягом тисячоліть – посипати їжу чорним перцем, пити імбирний чай чи додавати до страви перець чилі для багатьох вже стало звичкою.

Але останнім часом є тенденція перетворювати деякі прянощі з повсякденних кулінарних продуктів на цілющу супер'їжу.

Кажуть, що Гілларі Клінтон їла один перець чилі на день під час передвиборчої кампанії в 2016 році, щоб запобігти хворобі.

Куркума, яку використовували в Азії протягом тисячоліть, знайшла свій шлях до кав’ярень по всьому світу у формі "золотого латте" – а під час пандемії коронавірусу лунали повідомлення про те, що вона може "зміцнити імунну систему" ​​та захистити від хвороби. Зараз, за ​​словами одного знаменитого шеф-кухаря, вона присутня буквально скрізь.

Між тим, каєнський перець так і не оговтався після необдуманої "дієти Бейонсе" в 2013 році, яка пропонувала вживати суміш з каєнського перцю, кленового сиропу, лимона і води для схуднення.

Тож чи справді спеції приносять користь для здоров’я чи допомагають нам захиститися від хвороб? І чи можуть якісь із них натомість завдати нам шкоди?

Гострота спецій за шкалою Сковілла

Шкала Сковілла вимірює рівень пекучості спецій у сковіллевих одиницях (SHU), де вища кількість означає вищу гостроту. Наведу таблицю з популярними спеціями, включаючи куркуму та перець чилі, для порівняння їхньої гостроти за шкалою Сковілла:

Спеція Гострота (SHU) Куркума 0 Чорний перець 100–500 Паприка 100–1,000 Перець чилі (зелений) 1,000–2,500 Перець чилі (червоний) 2,500–5,000 Каєнський перець 30,000–50,000 Перець халапеньйо 2,500–8,000 Тайський перець 50,000–100,000 Гострий перець хабанеро 100,000–350,000 Перець «Примарний» 800,000–1,041,427 Перець «Каролінський Жнець» 1,400,000–2,200,000

Користь перцю чилі для здоров’я

Однією з найвідоміших і широко використовуваних спецій є перець чилі. Багато досліджень вивчали його потенційний вплив на наше здоров’я, але виявили як корисні, так і шкідливі властивості.

Автор фото,Getty Images Багато досліджень вивчали, як перець чилі може вплинути на наше здоров’я, але їхні результати неоднозначні

Основною активною речовиною чилі є капсаїцин. Коли ми їмо чилі, молекули капсаїцину взаємодіють з температурними рецепторами в нашому тілі, надсилаючи сигнали в мозок, щоб створити відчуття тепла.

Деякі дослідження свідчать про те, що капсаїцин може допомогти нам жити довше.

Одне італійське дослідження 2019 року показало, що люди, які їли їжу, приправлену перцем чилі чотири рази на тиждень, мали менший ризик смерті порівняно з тими, хто ніколи не їв чилі. (Дослідники контролювали фактори способу життя, зокрема куріння, фізичні вправи та загальну якість дієти.)

А в 2015 році дослідники з Китаю, які досліджували споживання чилі та здоров’я майже 500 000 дорослих китайців, виявили, що споживання чилі було пов’язане з меншим ризиком смерті. Ті, хто вживав гостру їжу майже щодня, мали на 14% менший ризик смерті, ніж ті, хто їв гостру їжу рідше одного разу на тиждень.

Автор фото,Getty Images Одне дослідження показало, що ті, хто вживав чилі майже щодня, мали менший ризик смерті

"Основні висновки полягали в тому, що більше споживання гострої їжі пов’язане з меншим ризиком смертності, особливо смертей через рак, хвороби серця та респіраторні захворювання", - говорить дослідник Лу Ці, професор дієтології Гарвардської школи здоров’я.

Однак це не означає, що вживання великої кількості перцю чилі захистить ваше здоров’я або захистить вас від респіраторних захворювань у короткостроковій перспективі.

Важливо пам’ятати, що китайське дослідження спостерігало за людьми в середньому протягом семи років. Отже, навіть якщо перець чилі мав захисний вплив на здоров’я учасників, а не люди, які їли перець чилі, були здоровішими від самого початку, ефект, швидше за все, накопичувався з часом, а не протягом тижнів чи місяців.

Ці намагався відокремити вплив споживання чилі від усього іншого, контролюючи вік, стать, рівень освіти, сімейний стан, дієту та фактори способу життя, зокрема споживання алкоголю, куріння та фізичну активність. Він каже, що нижчий ризик захворювання, пов’язаний із вживанням перцю чилі, може бути частково пов’язаний із капсаїцином.

"Встановлено, що деякі інгредієнти гострої їжі, такі як капсаїцин, покращують метаболічний стан, наприклад, ліпідний профіль - холестерин у крові - і запалення, і це може частково пояснити спостереження в нашому дослідженні", - каже Ці.

Автор фото,Getty Images Капсаїцин, основний активний інгредієнт чилі, може покращити рівень холестерину в крові та зменшити запалення

Низка досліджень також показали, що капсаїцин може збільшити кількість енергії, яку ми спалюємо, і зменшити наш апетит.

Зумін Ши, доцентка кафедри харчування людини Університету Катару, виявила, що споживання перцю чилі знижує ризик ожиріння та сприяє зниженню артеріального тиску. Тому, вивчаючи вплив вживання перцю чилі на когнітивні функції, вона очікувала хет-трика.

Але коли вона зіставила когнітивні функції дорослих китайців зі споживанням чилі, вона виявила, що люди, які їли більше чилі, мали гірші когнітивні функції.

Цей ефект був найсильнішим для пам’яті: споживання перцю чилі у кількості понад 50 г на день було пов’язано з майже подвійним ризиком поганої пам’яті, за повідомлення самих респондентів. Проте варто зазначити, що дані, отримані безпосередньо від респондентів, вважають ненадійними.

Відчуття печіння, яке виникає під час вживання чилі, давно зачаровує вчених. Воно також дає деяке уявлення про те, чому перець чилі може бути пов’язаний із зниженням когнітивних функцій: це відчуття є результатом еволюції рослин, щоб захистити себе від хвороб і шкідників.

"Хоча деякі рослини еволюціонували, щоб стати гіркими або пряними для хижаків, краще (для них) якщо вони також можуть стати токсичними", - каже Кірстен Брандт, старша викладачка Інституту наук про здоров’я населення Дослідницького центру харчування людини Університету Ньюкасла у Британії.

Але ці сполуки загалом мають менший вплив на нас, ніж на комах.

"Трохи токсинів можуть бути корисними, наприклад кофеїн, який прискорює наш метаболізм, тому ми почуваємося більш бадьорими, - каже вона. - Однак велика їхня кількість є шкідливою".

Сполуки, які надають спеціям аромату, не шкідливі для людини, стверджує Дуейн Меллор, дієтолог і старший викладач медичної школи Астона в Бірмінгемі, Британія.

"Хоча багато пігментів і гірких смаків, які нам зазвичай подобаються в їжі, існують для захисту рослин від поїдання комахами, ми звикли до рівня токсичності цих смаків – ми можемо толерувати багато з цих рослинних сполук, зокрема дубильні речовини в чорному чаї, тоді як деякі види цього робити не можуть".

З іншого боку, навіть якщо сполука у певній спеції може мати корисні якості, зазвичай ми споживаємо її недостатньо, щоб це дійсно мало якийсь суттєвий вплив на наш організм.

Автор фото,Getty Images Навіть якщо сполука в спеціях, таких як перець чилі, має корисний ефект, зазвичай ми споживаємо їх недостатньо, щоб змінити ситуацію

Візьмімо поліфеноли: сполуки, що містяться у багатьох рослинах і мають протизапальну дію. Користь спецій для здоров’я частково пояснюється високим рівнем поліфенолів.

Однак в огляді досліджень 2014 року стверджують, що досі неясно, чи невелика кількість цих спецій, спожитих під час їжі, не обмежує їхню користь для здоров’я.

Хоча деякі дослідження дали обнадійливі результати, аналіз 11 оглядів 2022 року дійшов висновку, що вплив капсаїцину та гострої їжі на здоров’я є неочевидним, а доказова база - "не дуже високої якості".

Користь куркуми для здоров’я

Ще одна популярна спеція, яка, як вважають, позитивно впливає на здоров'я людини - це куркума. Усе через вміст у ній речовини під назвою куркумін. В альтернативній медицині його зазвичай використовують для лікування запалення, стресу та багатьох інших захворювань.

Однак надійних доказів користі куркуми бракує.

Численні лабораторні дослідження показали, що куркумін має протиракову дію. Але лабораторне середовище дуже відрізняється від людського тіла. І дослідники кажуть, що його біодоступність надто низька, щоб звичайна порція давала хоч якісь переваги для здоров’я.

Це може стосуватися й інших спецій, хоча деякі дослідники, що вивчали користь для здоров’я харчових добавок, що містять більші дози певних активних речовин, отримали обнадійливі результати. Наприклад, дослідження 2023 року показало, що щоденне споживання добавок з імбиром може допомогти контролювати запалення у людей з аутоімунними захворюваннями, включно з вовчаком і ревматоїдним артритом.

У західному світі великий інтерес до спецій, зокрема куркуми, як до альтернативної медицини востаннє спостерігався в середні віки, коли вважали, що спеції мають цілющі властивості, каже Пол Фрідман, професор історії Єльського університету.

Автор фото,Getty Images На Заході віра в те, що такі спеції, як куркума, можуть допомогти зцілюванню, була поширена в середньовіччі

"Спеції використовували, щоб збалансувати властивості їжі. Люди вважали їжу гарячою, холодною, вологою або сухою, і їм потрібен був баланс", - каже Фрідман. Наприклад, рибу вважали холодною і вологою, а прянощі - гарячими і сухими.

Ідея використання їжі як ліків і збалансування таких властивостей, як гаряче і холодне, вологе і сухе, також є основними принципами аюрведичної медицини, яку практикують в Індії протягом тисяч років.

У багатьох західних країнах, де такі ідеї набагато новіші, "цю ідею балансу поділяє сучасна медицина нью-ейдж, каже Фрідман.

"Наше сучасне захоплення спеціями наближає нас до середньовічного світогляду більше, ніж 50 років тому, коли була стіна між сучасною медициною, як-от антибіотики, та забобонною медициною минулого, яка не діяла", - каже він.

У рамках своєї роботи Кетрін Нельсон, колишня асистентка професора Інституту відкриття та розвитку терапії Університету Міннесоти, досліджувала молекули, щоб побачити, чи можуть вони бути складовою частиною нових ліків. Вона вирішила вивчити куркумін після того, як постійно натрапляла на твердження, пов’язані з його користю для здоров’я.

"Дослідники можуть впливати на клітини, вирощені в пробірках, додаючи до них сполуки та спостерігаючи, що відбувається з клітинами", - каже вона.

Дослідниця виявила, що куркумін є "жахливою" молекулою для ліків, оскільки він не є біодоступним, тобто організм не може використовувати його після того, як його перетравить. Він нелегко засвоюється тонким кишківником, і його структура може змінюватися, коли він зв’язується з білками в тонкому та товстому кишківнику. Як наслідок, він не дуже добре працює.

Автор фото,Getty Images Оскільки куркумін нелегко засвоюється тонким кишківником, навряд чи вживання куркуми принесе багато користі

У куркумі може бути щось корисне, але це не куркумін, каже вона. Крім того, якщо куркуму додають під час приготування їжі, каже вона, її додають разом з іншими продуктами та нагрівають, тому її хімічні компоненти змінюються.

"У куркумі може бути якийсь інший складник, на який варто звернути увагу, але не куркумін, і він може бути не один. Можливо, її потрібно хімічно модифікувати або додати до чогось, щоб вона була корисною", - каже дослідниця.

Нельсон додає, що споживання великої кількості куркуми не шкідливе, але вона не радить використовувати її як самолікування.

Причинно-наслідковий зв'язок для здоров’я

Перець чилі та куркума були широко вивчені, але більшість досліджень лише порівнювали дані про споживання та різні наслідки для здоров’я, але не вивчали причинно-наслідковий зв'язок. До того ж дослідження, проведені в лабораторіях, не обов’язково відповідають людському тілу.

Як і з багатьма іншими дослідженнями харчування, важко відокремити кореляцію від причинно-наслідкового зв’язку.

Візьмімо італійське дослідження 2019 року, яке показало, що споживання перцю чилі знижує ризик смерті. Воно було обсерваційним, тому неможливо знати, чи вживання перцю чилі змусило людей жити довше, чи вже здорові люди схильні споживати більше чилі, чи мали місце якісь інші фактори.

Проте ключ може полягати в тому, як італійці та представники інших середземноморських культур споживають чилі, каже авторка дослідження Маріалаура Боначчо, епідеміологиня із Середземноморського неврологічного інституту Італії.

"Чілі поширений у середземноморських країнах, - каже Боначчо. - В основному його їдять з макаронами та бобовими або овочами".

Автор фото,Getty Images У Середземномор’ї чилі часто їдять з макаронами та овочами або бобовими, що може бути справжньою причиною користі для здоров’я

Це приклад того, як прянощі можуть бути побічно корисними – оскільки їх їдять із бобовими та овочами.

Дослідження також виявили, що додавання суміші спецій до гамбургерів потенційно може призвести до утворення меншої кількості вільних радикалів в організмі людини, ніж у тих, хто їв гамбургер без спецій, і може зробити м’ясо менш канцерогенним. Але ці переваги можна пояснити просто консервуючими властивостями спецій, каже Меллор, який не брав участі в дослідженні.

"Додавання спецій у м’ясо - добре відома техніка збереження м’яса, - каже він. - Переваги спецій, таким чином, можуть полягати в тому, що вони краще зберігають їжу, а не в тому, що вони приносять нам пряму користь. Але в будь-якому випадку ми можемо отримати від них користь, оскільки це все одно робить їжу менш шкідливою".

Багато дослідників вважають, що користь спецій для здоров’я насправді походить від того, з чим ми їх їмо. Наприклад, існує тенденція використовувати їх для заміни солі, каже Ліпі Рой, доцентка медичного центру Langone Health у Нью-Йорку.

"Спеції роблять їжу смачною та ароматною, і вони можуть бути більш здоровою альтернативою солі", - каже вона.

Минулого року дослідники довели, що заміна солі та насиченого жиру спеціями може зробити популярну їжу настільки ж смачною.

Автор фото,Getty Images Спеції часто використовують замість солі, а це означає, що їхня користь для здоров’я може походити від зниження вмісту натрію, а не від самих спецій

Ми також схильні їсти перець чилі з овочами, що, звичайно, також приносить користь нашому здоров’ю.

Тож хоча золоті латте не завдадуть нам шкоди, можливо, краще з’їсти трохи овочів, приправлених спеціями. І, безперечно, не варто покладатися на них як на засіб захисту від будь-якої хвороби або боротьби з нею.

Джессіка Браун, BBC Future