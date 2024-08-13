Їсти перед телевізором та гаджетами. Чому це шкідливо

Купити чипси до нового сезону улюбленого серіалу чи замовити піцу на кіновечір – майже обов'язкова справа. Але чи вечеря перед екраном телевізора, комп'ютера чи іншого гаджета хороша ідея?

Вчені кажуть, що ні. Дослідження свідчать, що звичка їсти під час перегляду будь-якого контенту - шкідлива незалежно від того, що ми їмо: фастфуд чи корисну їжу.

Ось чому.

Чому небезпечно їсти перед екраном

Вчені давно довели, що перед телевізором, комп'ютером чи планшетом вживається більше їжі, ніж зазвичай.

Людина так влаштована, що їй складно брати до уваги те, що вона бачить на екрані й одночасно прислухатися до сигналів свого тіла.

Тому під час їжі перед екраном людина відволікається від власних відчуттів і не може розпізнати сигнали насичення й ситості.

Це призводить до переїдання, а якщо це відбувається регулярно, то до набору зайвої ваги та розвитку ожиріння.

Також дослідження припускають, що ми не пам'ятаємо, що і коли їмо перед екраном, і важко можемо точно оцінити кількість з'їденого, тому пізніше їмо ще більше.

Автор фото,Getty Images Лікарі проти вживання їжі перед телевізором або комп'ютером - і зовсім не тому, що це некультурно

Ще одна причина переїдання перед екраном полягає в тому, що це впливає на наше сприйняття їжі.

Коли ми приділяємо більше уваги тому, що у нас в тарілці, їжа смакує краще, каже Флор ван Меєр з Лейденського університету в Нідерландах.

Коли ж нас відволікають, їжа не приносить задоволення.

Як нейробіолог ван Меєр провела численні дослідження активності людського мозку під час їжі.

В одному дослідженні учасників просили запам'ятати коротке або довге число під час харчування. Ті, хто намагався запам’ятати довші числа, повідомили, що їхня їжа смакувала гірше.

Ван Меєр також помітила меншу активність у частинах їхнього мозку, пов’язаних зі сприйняттям смаку.

"Якщо ви не відчуваєте смак їжі, то не отримаєте задоволення і, швидше за все, перекусите пізніше", — каже науковиця.

Але це має і зворотний бік, додає ван Меєр – перегляд фільмів чи мультфільмів може бути гарним способом змусити дітей їсти овочі та іншу корисну їжу, смак якої їм не подобається.

Існує теорія, що люди завжди прагнуть задоволення, каже вона. Постійне жадання блага властиве людській природі.

І якщо ми цього не отримуємо в одному місці, то шукаємо в іншому. Якщо те, що ми бачимо на екрані, не виправдовує наших очікувань, ми можемо з'їсти більше, щоб компенсувати незадоволення.

Автор фото,Alamy Найчастіше перед телевізором люди вживають "шкідливі" продукти

Велику роль у харчовій поведінці також відіграє емоційний стан.

Деякі дослідження припускають, що ми можемо обирати менш "гедоністичну" їжу, як-от шоколад, чипси чи попкорн, якщо дивимось те, що робить нас щасливими, - порівняно з тим, що нас засмучує.

Що ми найчастіше їмо перед телевізором

Дослідження показали, що реклама їжі може збільшити ризик переїдання. Але найбільше дослідників непокоїть зв'язок між рекламою та вживанням ультраобробленої їжі, що призводить до ожиріння та різноманітних захворювань, зокрема хвороб серця.

"Докази свідчать, що навіть короткочасний вплив реклами стимулює дітей обирати рекламовані продукти, а повторний вплив посилює цей ефект", - каже Фернанда Раубер, дослідниця з Центру епідеміологічних досліджень у галузі харчування та здоров'я при Університеті Сан-Паулу в Бразилії. Вона виявила, що діти з більшою імовірністю їстимуть нездорову їжу перед екраном телевізора чи комп'ютера.

Це частково пов'язано з тим, що ультраоброблені продукти часто зручніші для вживання під час перегляду передач чи фільмів, каже вона. Але підвищений вплив реклами посилює цей ефект.

І хоча сімейні обіди зазвичай асоціюються зі здоровим харчуванням, Раубер також виявила, що коли діти дивляться з родиною ТВ, вони їдять більше ультраобробленої їжі.

"У цьому сценарії будь-які переваги сімейних обідів, які спостерігаються в інших дослідженнях, затьмарені негативним впливом екрана під час їжі", - пояснює Раубер.

Чому ми переїдаємо перед екраном

Зв'язок між переглядом передач чи фільмів та прийомом їжі - складний процес.

Дослідження також показують, що відволікання може призвести до того, що ми почнемо їсти менше — або взагалі не їстимемо, каже ван Меєр.

Наприклад, деякі початкові школи у Нідерландах вирішили скоротити навчальний день та дозволити учням обідати під час уроків.

Автор фото,Getty Images Сучасній дитині нецікаво просто їсти. А от під мультфільм - інша справа. Втім для здоров'я - це не найкращий варіант

Навчання під час обіду, зазвичай, пасивне: вчителі щось читають учням або показують навчальне відео, каже ван Меєр. Але це призвело до того, що діти повертаються додому з повними ланч-боксами, що означає, що вони були надто зайняті, щоб поїсти.

Цей ефект виявили й у дорослих. Під час одного експерименту учасники дивилися два епізоди популярного американського ситкому "Друзі". Одна група переглянула один і той самий епізод двічі, а інша — два різні епізоди. Під час другого перегляду обом групам запропонували різні закуски.

Дослідники виявили, що ті, хто дивився двічі той самий епізод, з'їли на 211 калорій більше порівняно з групою, яка подивилася два різні епізоди. Це може бути пов'язано з тим, що вони менше відволікалися, каже Дік Стівенсон, професор психології в Університеті Маккуорі в Сіднеї, Австралія.

Іншими словами, якщо контент - цікавий, ми можемо забути про їжу перед нами. Але коли він змушує нас нудьгувати, ми можемо переїсти.

В іншому невеликому дослідженні учасників розділили на три групи. Одна дивилася "нудну" лекцію про мистецтво, друга – "захопливий" серіал, а третя – взагалі нічого. Усім пропонували низькокалорійні (виноград) та висококалорійні (шоколад) закуски.

Дослідники виявили, що нудна лекція про мистецтво спонукала учасників їсти більше, а захопливе телешоу - менше. При цьому найменше з'їла група, яка взагалі нічого не дивилась. Іншими словами, чим більше люди нудьгували, тим більше вони їли.

Чи дійсно варто уникати їжі перед екраном

Існує кілька теорій, які пояснюють, чому ми схильні до переїдання перед екраном. Але надійні дослідження у цій галузі стикаються з низкою проблем.

Дослідники часто покладаються на харчові щоденники людей, а також на їхню власну оцінку поведінки під час перегляду телевізора. Однак люди часто занижують споживання нездорової їжі, каже Раубер.

Автор фото,Alamy У більшості з нас є шкідлива звичка - їсти перед телевізором

Вчені проводять дослідження у лабораторних умовах. Але перегляд програм чи фільмів по телевізору, чи на комп'ютері зазвичай відбувається вдома, коли ми відпочиваємо. Тому спроба відтворити це в лабораторії має свої недоліки.

"Пряме спостереження впливає на поведінку учасників: вони змінюють свої харчові звички, знаючи, що за ними спостерігають", - пояснює Раубер.

Тому потрібні додаткові дослідження у реальних умовах, стверджують вчені.

"Ми знаємо, що екран впливає на споживання їжі, але є моменти, в яких треба краще розібратися", — додає науковиця.

Вплив залежить від багатьох факторів, включаючи тип контенту. Він може змінити наш настрій і впливати на нас несвідомим чином – наприклад, якщо персонаж їсть на екрані, ми також можемо відчувати потребу їсти разом з ним.

Темп програми теж має значення — бойовики, приміром, можуть змусити їсти більше, ніж інтерв'ю.

І, звісно, велике значення має їжа, яка у нас під рукою, наскільки вона смачна. А також те, наскільки ми схильні до імпульсивного споживання.

Що ж до відволікання уваги перед телевізором – тут теж не все так просто. Існує мало доказів того, що саме їжа перед екраном змушує нас переїдати в порівнянні з іншими справами, такими як читання, гра у відеоігри або вечеря з друзями.

Дослідження показують, що наша харчова поведінка є складним процесом, який майже неможливо повністю проаналізувати.

Але якщо ви вкотре затишно вмостились перед екраном, можливо, варто згадати, що для здоров'я це не найкращий варіант.

Автор: Джессіка Браун, BBC Future