Закон №12172: жорсткіші штрафи та позбавлення прав для зухвалих водіїв

В Україні у зухвалих порушників забиратимуть права: депутати пропонують різки посилити відповідальність за порушення ПДР.

Так, сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №12172, розроблений народними депутатами у співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Патрульною поліцією України, експертами Центру демократії та верховенства права в рамках Кампанії "За безпечні дороги".

Він встановлює суворішу відповідальність за повторні порушення, а крім штрафів, за певних умов водіїв позбавлятимуть права керування. Таким чином законотворці прагнуть зберегти життя на дорогах України. Адже, як відзначають експерти Кампанії “За безпечні дороги”, сьогоднішня модель відповідальності не впливає на небезпечну меншість водіїв – зухвалих порушників. Вони можуть дозволити собі регулярно платити штрафи , тому просто ігнорують правила – і спричиняють ДТП.

«Законопроєкт стосується безпеки дорожнього руху і має на меті запровадити ідею «штрафних балів». Оскільки технічно й юридично це довго, то зараз пропонуємо так звану «третю санкцію». Це суттєво спрощений механізм, за яким порушників-рецидивістів, які постійно вчиняють небезпечні порушення ПДР, будуть посилено штрафувати або позбавляти права керування», – підкреслив народний депутат Олександр Горенюк, один з ініціаторів законопроєкту.

Пропоновані зміни

Законопроєкт встановлює механізм прогресивних штрафів для водіїв, які неодноразово порушують правила. Вони накладатимуться за такі порушення:

порушення правил проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги пішоходам на нерегульованих переходах;

проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил обгону та зустрічного роз'їзду.



Такий перелік обрали не випадково: ці порушення у міжнародній практиці вважаються одними з найнебезпечніших, адже неминуче створюють аварійну ситуацію. Так, у Польщі, де діє система штрафних балів, за такі порушення, як проїзд на червоне світло, порушення правил проїзду пішохідних переходів чи обгону, водій отримає 15 балів при 24 допустимих на рік – тобто за два проїзди на червоне світло у порушника заберуть водійські права.

“При спільній розробці законопроєкту ми спиралися на досвід Польщі, зокрема у їхньому підході до системи штрафних балів. Зіставивши правопорушення у наших законодавствах, які найчастіше стають причиною смертельних ДТП, ми вийшли самі на ці чотири типи порушень. І ми віримо, що в Україні, як і в Польщі, посилення відповідальності за них збереже багато життів українців”, – зазначила Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права.

Як посиляться покарання

Якщо водій порушив уперше, відповідальність для нього не зміниться: він заплатить від 340 до 510 гривень. Але якщо впродовж року з моменту цього покарання людина порушить вдруге (причому будь-яке з чотирьох правил), то штраф складатиме вже 1020 гривень. За третє порушення протягом року Нацполіція зможе звернутися до суду з вимогою про сплату штрафу 2550 гривень та позбавлення водійських прав на 6-12 місяців. Такі зміни не зачеплять більшість учасників руху, натомість вплинуть на зухвалих водіїв, адже їм загрожуватиме втрата водійських прав на багато місяців. А правоохоронці зможуть прибирати з доріг порушників, чия поведінка може спричинити ДТП із загиблими та травмованими.

«Ми працюємо над тим, щоб українські дороги були безпечними. Наразі є серйозна проблематика із систематичними порушниками ПДР, які мають по 20-30 порушень за одне й те саме правопорушення, адже чинна відповідальність на них не впливає. Тож ми внесли свої пропозиції до цього законопроєкту, оскільки такі зміни — саме для боротьби з такими порушниками, які нехтують всіма можливими правилами і, зокрема нормами, які встановлені в суспільстві», — прокоментував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.



Адже крім посилення відповідальності, автори ініціативи розраховують, що зміни нагадають усім про потребу дотримуватися Правил дорожнього руху. Так, попри небезпечні наслідки, українські водії досі їздять на червоний сигнал світлофора, часто не вважаючи це серйозним порушенням.

Чому це важливо?

Дорожня безпека в Україні залишається критично важливим питанням: у 2023 році на дорогах загинуло понад 3000 людей, а близько 30000 отримали травми. Законодавці переконані, що посилення адміністративної відповідальності дозволить значно знизити рівень смертності та травматизму на дорогах.

Ініціатори закликають депутатів Верховної Ради підтримати законопроєкт №12172, приєднавшись до зусиль із захисту життя громадян. Кожен день зволікання – це згаяний шанс зберегти життя на українських дорогах.

Деталі законопроєкту доступні за посиланням.