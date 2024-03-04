Як перевірити автомобіль на штрафи: озвучено 5 способів онлайн

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Март » 4 » 20:28:16
Українці можуть самостійно та швидко перевірити автомобіль на наявність штрафів. Це можна зробити через застосунок Дія, сайт Міністерства внутрішніх справ, застосунок Штрафи ПДР, електронний кабінет водія, а також Приват24 та Monobank.
Розповідаємо про те, як можна перевіряти штрафи.
Встановивши застосунок Дія, ви отримуватимете інформацію про штрафи одразу на смартфон у форматі сповіщень. У застосунок мають автоматично завантажитися дані про водійське посвідчення, якщо цього не сталось — завантажте дані власноруч.
У розділі "Послуги", підрозділі "Штрафи за порушення ПДР", можна перевірити наявність штрафів та обрати зручний спосіб оплати штрафу.
Ви можете перевірити наявність штрафів через пошукову систему Головного сервісного центру МВС. Для цього потрібно ввести наступні дані:
Система обробить запит і, крім основної інформації, ви отримаєте також фотозвіт та всі деталі про порушення ПДР.
Проводити оплату на сайті МВС зручно тим, що:
Ще одним способом є офіційний мобільний застосунок від МВС, в якому ви знайдете постанови, що стосуються транспортного засобу. У цьому застосунку також можна одразу сплатити штраф онлайн.
Інформація про нові порушення ПДР може надходити на ваш смартфон після оформлення підписки.
Банки також надають відомості про штрафи за порушення ПДР. Система підтягне інформацію за Вашим ідентифікаційним кодом. При цьому оплатити штраф можна за допомогою будь-якої картки. Перевірити неоплачені штрафи ви можете в розділі "Штрафи за порушення ПДР".
Увійти в електронний кабінет водія ви можете за посиланням: https://e-driver.mvs.gov.ua/login
Для цього вам потрібен електронний цифровий підпис або BankID. У розділі "Мої останні штрафи", "Мої протоколи" представлена вся актуальна інформація щодо Ваших порушень ПДР.