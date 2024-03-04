Як перевірити автомобіль на штрафи: озвучено 5 способів онлайн

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Українці можуть самостійно та швидко перевірити автомобіль на наявність штрафів. Це можна зробити через застосунок Дія, сайт Міністерства внутрішніх справ, застосунок Штрафи ПДР, електронний кабінет водія, а також Приват24 та Monobank.

Розповідаємо про те, як можна перевіряти штрафи.

Дія

Встановивши застосунок Дія, ви отримуватимете інформацію про штрафи одразу на смартфон у форматі сповіщень. У застосунок мають автоматично завантажитися дані про водійське посвідчення, якщо цього не сталось — завантажте дані власноруч.

У розділі "Послуги", підрозділі "Штрафи за порушення ПДР", можна перевірити наявність штрафів та обрати зручний спосіб оплати штрафу.

Сайт МВС

Ви можете перевірити наявність штрафів через пошукову систему Головного сервісного центру МВС. Для цього потрібно ввести наступні дані:

номер авто;

дані паспорта власника транспортного засобу (ТЗ), або;

дані посвідчення водія, або;

серія і номер постанови про накладення штрафу.

Система обробить запит і, крім основної інформації, ви отримаєте також фотозвіт та всі деталі про порушення ПДР.

Проводити оплату на сайті МВС зручно тим, що:

ви економите 50% суми при оплаті протягом 10 робочих днів;

реквізити підтягнуться автоматично.

Застосунок Штрафи ПДР

Ще одним способом є офіційний мобільний застосунок від МВС, в якому ви знайдете постанови, що стосуються транспортного засобу. У цьому застосунку також можна одразу сплатити штраф онлайн.

Інформація про нові порушення ПДР може надходити на ваш смартфон після оформлення підписки.

Приват24 або Мonobank

Банки також надають відомості про штрафи за порушення ПДР. Система підтягне інформацію за Вашим ідентифікаційним кодом. При цьому оплатити штраф можна за допомогою будь-якої картки. Перевірити неоплачені штрафи ви можете в розділі "Штрафи за порушення ПДР".

Електронний кабінет водія

Увійти в електронний кабінет водія ви можете за посиланням: https://e-driver.mvs.gov.ua/login

Для цього вам потрібен електронний цифровий підпис або BankID. У розділі "Мої останні штрафи", "Мої протоколи" представлена вся актуальна інформація щодо Ваших порушень ПДР.