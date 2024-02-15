Наклейте на вікно шматок пінопласту – і не пожалкуєте: коли відчуєте результат, стрибатимете від щастя

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 » Февраль » 15 » 12:54:40
Раніше ми розповідали про те, навіщо класти на підвіконня каштани. Але це не єдиний лайфгак, який пов'язаний з вікнами. Зазвичай у кожному домі після придбання техніки залишаються шматки пінопласту. Не поспішайте їх викидати.
Хоча пінопласт гидко скрипить і може мати непривабливий вигляд, позбуватися його, особливо перед зимовим періодом, не варто. Краще зробіть ось що: перекладіть шматки до глибокої ємності, залийте ацетоном і ретельно перемішайте.
Реакція почне відбуватися миттєво і пінопласт одразу перетвориться на субстанцію, яка на дотик нагадує жувальну гумку. Насправді ви отримали дуже надійний та ефективний герметик, яким за кілька хвилин можна закрити всі щілини у вікнах та утеплити їх на зиму.
Таким способом можна утеплити не лише дерев'яні вікна, але й пластикові, якщо з них дує через наявність щілин.
З часом за тривалої експлуатації пластикових вікон з них може почати дути. Причин буває декілька:
Перш ніж починати утеплювати вікна, треба визначити, з якого саме місця дме. Для цього найкраще використовувати тактильний спосіб, тобто просто обмацати вікна по всьому периметру. Там, де ви відчуєте холод, потрібно заклеїти. Допомогти може запалена свічка чи сірник – вогник коливатиметься від вітру.
Можна використати такі способи, щоб утеплити вікна на зиму:
Не забудьте перед процедурою ретельно вимити вікна, щоб до оселі проникало сонячне світло, яке буде додатковим джерелом обігрівання. Також знежирте всі ті поверхні, де ви проводитимете роботи з утеплення, щоб матеріал краще тримався.