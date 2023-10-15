Как утеплить окна, чтобы не мерзнуть без отопления: список действий

В Украине начало холодать – несмотря на то, что днем температура воздуха еще поднимается выше 10 градусов, ночью она уже опускается ниже нуля. Тем не менее, отопление пока подают только в некоторых общинах и только в социальные объекты – полноценно же отопительный сезон в Мининфраструктуры обещают начать лишь через несколько недель. В связи с этим украинцам уже стоит начать утеплять свои дома и квартиры самостоятельно – в частности, окна.

Прежде всего, советуют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, следует проверить оконные рамы на наличие щелей. Если они есть, следует:

вложить в рамы уплотнитель;

стекло на стыках с рамами обработать силиконовым герметиком;

при наличии современных стеклопакетов – проверить плотность закрытия окон. Если она недостаточна, следует обратится к специалистам для настройки;

наклеить на стекло окон теплосберегающую пленку;

если в местах крепления подоконников есть щели – заполнить их монтажной пеной.

Когда всем украинцам включат отопление

В то же время, в Мининфраструктуры отчитались, что Украина практически полностью готова к отопительному сезону. В частности, соответствующие объекты ЖКХ по состоянию на 1 октября были подготовлены на 99%, а массово тепло в дома людей собираются начать подавать уже в ближайшие недели.

"Мы завершили подготовку к отопительному сезону 2023/24. По состоянию на 1 октября более 99% объектов ЖКХ готовы. В ближайшие недели тепло появится во всех украинских домах, но в соответствии с погодными условиями, в некоторых общинах уже начинают подключать к отоплению социальные объекты", – рассказал глава министерства Александр Кубраков.