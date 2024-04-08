Як самостійно дізнатися рік випуску шини та що означає серійний номер на гумі

Шини, як і будь-який вид товару, має термін придатності. Досвідчені автомобілісти можуть швидко дізнатися всю ключову інформацію про гуму, але що робити, коли досвіду небагато.

Як дізнатися рік випуску шини та що для цього треба зробити.

Як дізнатися рік випуску гуми: покрокова інструкція

Спеціальне маркування наноситься на обидві сторони шини. Навчившись читати ці символи, водій зможе самостійно визначити дату виготовлення гуми.

Кожна партія гуми має свій серійний номер. Він складається з латинських літер та цифр.

Розгляньмо детальніше, як самостійно дізнатися рік випуску шини.

Виробники встановлюють дату виготовлення гуми не для однієї одиниці товару, а для цілої партії. З одного боку покришки його друкують повністю, а з іншого – наносять лише букви й перші цифри номера. Виглядає серійний номер як три- або чотиризначне число, поміщене в овальну рамку. Перші дві цифри – це тиждень випуску гуми, а останні – дата виготовлення шини.

Відповідне маркування є тільки на гумі, що була вироблена після 2000 року, оскільки тоді відбувся перехід на нову систему нумерації покришок.



Якщо на гумі нанесено не чотири, а три цифри, це означає, що шина була виготовлена до 2000 року. І тут варто звернути увагу на таке:

в покришках 80-х років серійний номер з двох сторін додатково виділений зірочками;

у шин, виготовлених у 90-х роках, після тризначного номера йде пробіл та зірочка або трикутник і зірочка.



Ми розказали, як дізнатися рік випуску гуми без допомоги фахівців. Але під час купівлі покришок зверніть увагу й на їхній зовнішній вигляд, оскільки цей фактор також допоможе визначити, коли була випущена автомобільна гума.

Дивіться відео, як самостійно дізнатися рік випуску шини:

