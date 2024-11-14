Як обрати пасок безпеки і на що звернути увагу?

Пасок безпеки — один із ключових елементів пасивної безпеки в автомобілі. Він може значно зменшити ризик травм і зберегти життя під час аварії. Обираючи пасок безпеки, важливо розуміти його особливості, типи, а також знати, на що звертати увагу, щоб вибір відповідав конкретним потребам. Нижче розглянемо основні критерії вибору пасків безпеки для різних ситуацій.

Типи пасків безпеки

На ринку представлено кілька основних типів пасків безпеки, кожен з яких має свої переваги та підходить для різних умов. Двоточкові паски — класичний варіант, що фіксує тільки нижню частину тіла. Такі паски здебільшого використовуються в автобусах і деяких авіаційних кріслах, але вони не забезпечують повноцінного захисту в автомобілі.

Триточкові паски — стандартні паски безпеки для більшості легкових автомобілів. Вони фіксують тіло в трьох точках (плече та обидві сторони стегон), забезпечуючи надійну фіксацію під час аварії.

Чотириточкові та п’ятиточкові паски — використовуються переважно у спортивних автомобілях і військових транспортних засобах. Вони розподіляють навантаження ще рівномірніше, фіксуючи додатково плечі, грудну клітку та стегна. Такі паски забезпечують максимальний захист і надійно утримують тіло в кріслі під час різких маневрів.

Критерії вибору паска безпеки

При виборі паска безпеки варто врахувати кілька важливих факторів:

тип транспортного засобу – легкове, спортивне авто, спеціальний транспорт;

сертифікація і відповідність стандартам безпеки. Сертифікація є гарантією того, що пасок пройшов перевірку і може захистити пасажирів у разі аварії;

якість матеріалів і надійність. Пасок безпеки має бути виготовлений з міцних матеріалів, здатних витримати значні навантаження. Шви також повинні бути міцними і якісно прошитими;

зручність використання. Пасок повинен легко застібатися та регулюватися. Для повсякденного використання важливо, щоб його можна було швидко налаштувати під індивідуальні параметри пасажира;

додаткові функції – автоматичні механізми блокування чи додатковий захист для дітей. Якщо ви часто подорожуєте з дітьми, зверніть увагу на можливість встановлення дитячих автокрісел або бустерів, що дозволяють безпечно закріпити дитину в автомобілі;

виробник. Рекомендуємо бренд PLZ Safety Belts – це світовий лідер у виробництві ременів безпеки.



Замовити ремені від ТМ PLZ Safety Belts на вигідних умовах в Україні ви можете в ТзДВ «Стрий Авто» (Стрийський автобусний завод). Із деталями пропозиції та асортиментом ви можете ознайомитись на сайті компанії.