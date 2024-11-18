Як захистити вікна від вибухової хвилі: корисні поради з власного досвіду українців

Під час постійних ракетних атак, дронових нальотів важливо потурбуватися про власне життя та життя своїх близьких — перебувати в укритті. Але не менш важливо заздалегідь подумати про своє житло, а саме -- про вікна. Радіус після вибуху від снарядів, ракет або дронів може сягати до сотні метрів — якщо поруч будуть скло і віконні рами, вони навряд чи витримають такий удар.

Тому, як відомо, травм від розбитого скла як наслідок ударної хвилі є одними з найпоширенішими серед українців. Поранення, спричинені осколками скла, трапляються майже після кожного нальоту ворога.

Як захистити вікна від вибухової хвилі

Найчастіше вікна заклеюють прозорим широким скотчем. Це простий і бюджетний захист від ударної хвилі. Наклеювати потрібно хрест нахрест.

Ще один бюджетний, але не такий поширений варіант — це замість скотчу, який погано відмивається, використовувати малярну плівку. Але в будь-якому випадку, потрібно пам'ятати, що скотч, малярна плівка, ізострічка не укріплює вікна, а зменшує ураження уламками від вибухової хвилі.

Серед бюджетних варіантів українці використовують і такий спосіб — заставляють підвіконня книгами, подушками, які беруть на себе основну масу ударної хвилі, і вміст кімнати страждає менше.Подушки та книги укладають на підвіконня дуже щільно. По висоті бажано забарикадувати хоча б половину вікна. Можна ставити меблі перед вікнами, максимально присуваючи до підвіконня. Все це дозволяє зменшити силу вибухової хвилі, хоча за сильного вибуху неможливо припустити, як і куди розлетяться уламки. Всі перераховані способи, звичайно, не діють для старих вікон.

Ще один варіант, який підходить більше для приватного сектору чи установ — це закладання вікон мішками з піском чи землею.

Зменшити вибивання скла вибуховою хвилею можна за допомогою 5-6-літрових пластикових баклажок, наповнених водою. Таким лайфгаком ділиться мешканець Харкова Олександр Компанець Для цього способу потрібно вікна добре закрити, але не використовувати для цього засувку. На підвіконня поставити декілька 5-6-літрових пластикових бутлів із водою та ними щільно притиснути стулку вікна до рами. Але там, де вікно кріпиться до рами, бутлі не ставити. В результаті при близькому вибуху віконна стулка просто відчиняється, але саме вікно залишається, як правило, цілим. Баклажки, звісно, ​​падають на підлогу, але не б'ються, бо пластикові. Їх не потрібно наповнювати доверху водою, щоб вони при падінні не лопнули.

Серед не бюджетних, але ефективних способів захисту вікон від бомбардування, фахівці називають бронеплівку, яка підвищує стійкість скла до ударів та вибухових хвиль, захищаючи від розбиття.

Навіть якщо вікна були укріплені всіма способами, ховатися під ними під час бомбардування не можна. Лише у випадку, коли вибух стався поруч і часу втекти немає, тоді потрібно падати на підлогу та закривати голову тим, що є під рукою (ковдрою, подушкою, якимось одягом).

Чи потрібно закривати вікна при бомбардуванні, чи навпаки, відкривати

Як зазначає військовий експерт Олега Жданова, якщо на момент вибуху вікна закриті, ударна хвиля зносить вікна як перешкоду на своєму шляху. В результаті вони вилітають. Особливо вразливі вікна старого типу.

"Якщо на момент вибуху вікно відкрито навстіж, а не під кутом, і вплив ударної хвилі буде тільки на торцеву частину рами, то в цьому випадку скло залишиться цілим. Але не забувайте, що тоді у квартиру влетить ударна хвиля. І все, що там стоїть там на столі, скло в серванті, люстра, що висить у цій кімнаті — це все буде знесено ударною хвилею", - пояснив експерт.



Щоб знизити вірогідність вибиття скла, Жданов радить заклеювати вікна скотчем хрест-навхрест. "У цьому випадку ви створюєте ефект триплексу-скла, покритого плівкою. Скло подробиться від ударної хвилі, але воно не розлетиться осколками, які поранять вас. Воно може залишитися на скотчі, який ви наклеїте на скло і тим самим створити менше небезпеки в пораненні людей, які знаходяться всередині цього приміщення".

Пояснення фізики ударної хвилі

Ударна хвиля — це швидко рухаючись поширення зміни в тиску в середовищі, викликана вибухом. Вона являє собою потужний вибуховий фронт, що рухається в повітрі зі швидкістю, яка перевищує звукову (надзвукова швидкість). Це і є основна причина того, чому вибухи можуть призводити до серйозних пошкоджень навіть на значній відстані від епіцентру. Коли ударна хвиля досягає будівлі, вона поширюється через вікна та двері. Якщо вікна закриті, хвиля намагається пройти через них і відбивається, що викликає сильний тиск на скло. В результаті цього тиску і резонансу, скло вибивається назовні або всередину, залежно від сили вибуху.



В разі відкритих вікон, хвиля зустрічається лише з торцевою частиною рами, що дозволяє зберегти цілим саме скло. Однак, як зазначає експерт, у такому випадку ударна хвиля все одно потрапляє до приміщення, і все, що знаходиться всередині, може бути зруйновано або викинуте на великі відстані. Це пояснюється тим, що ударна хвиля — це не тільки зміна тиску, а й передача кінетичної енергії, що впливає на навколишні об'єкти. Тому, навіть якщо скло залишиться цілим, воно буде менш небезпечним для людей, але інші предмети у кімнаті можуть бути серйозно пошкоджені. Відкрите вікно зменшує силу впливу, але також може створити серйозну небезпеку для людей, що знаходяться всередині приміщення.

Інші способи захисту

Крім заклеювання вікон скотчем, існують й інші способи додаткового захисту вашого дому під час бомбардування. Один із найбільш ефективних способів — це закриття вікон додатковими матеріалами, такими як пластик, брезент або спеціальні захисні штори. Наприклад, можна покрити вікна товстими пластиковими листами, що допоможе не тільки знизити ризик вибивання скла, але й зменшить силу ударної хвилі, що проникає в кімнату.

Також варто встановити спеціальні металеві решітки або захисні ролети. Вони не тільки додають додатковий захист від уламків, але й створюють перешкоду для ударної хвилі, що може зменшити її вплив на вікна. Важливо пам'ятати, що ці захисні засоби не повинні обмежувати можливості евакуації чи доступу до вікон у разі необхідності.

Іншим методом може бути використання спеціальних штор або жалюзі, які не тільки зменшують ризик пошкодження скла, але й виступають додатковою перепоною для проникнення осколків або уламків. Вибір матеріалу для таких штор або жалюзів має бути достатньо міцним, наприклад, з армованої тканини.

Безпечні зони в квартирі

Під час бомбардування важливо правильно орієнтуватися в приміщенні і знаходити найбезпечніші місця для укриття. Основне правило — це уникати розташування біля вікон та зовнішніх стін. Ось кілька порад, як знайти найбезпечнішу зону у вашій квартирі:

Внутрішні кімнати без вікон

Найбезпечніші місця в квартирі — це кімнати, що знаходяться в глибині житла, без вікон і віконних прорізів. Якщо ваша квартира має такі кімнати, вони будуть найбільш захищеними від ударної хвилі та уламків скла. Рекомендується перебувати в середині таких приміщень, подалі від зовнішніх стін і кутів. Підвіконні простори

Якщо ви не можете потрапити в кімнату без вікон, то потрібно шукати укриття в місцях, де найбільше простору для захисту. Підвіконня — це не найкраще місце, оскільки воно може стати небезпечним при вибиванні скла. Проте, якщо немає іншого варіанту, потрібно лягти на підлогу, прикриваючи голову та шию руками або подушкою. Укриття біля несучих стін

Вибір місця для укриття поблизу внутрішніх, несучих стін також є важливим. Ці стіни здатні витримати значно більший тиск, ніж тонкі внутрішні перегородки. Однак уникайте кутів кімнат, оскільки вони є більш вразливими. Місце під столом або іншим великим меблем

В разі відсутності укриття в безпечних кімнатах, під великими меблями, такими як стіл або диван, можна захистити себе від уламків і вибухової хвилі. Це надасть додатковий захист від сильного вітру, який виникає під час вибуху. Невеликі укриття (ванна кімната, коридор)

Ванна кімната і коридор можуть стати тимчасовим сховищем, оскільки вони мають стіни, які можуть краще витримувати удари, а також найчастіше не мають великих вікон.



Завжди пам’ятайте, що в такій ситуації найкраще залишатися спокійним, не панікувати і діяти швидко, обираючи найбезпечніше місце для себе і своїх близьких.