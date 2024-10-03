Як підготувати автомобіль до зими: Чек-лист, що варто зробити в жовтні, щоб уникнути проблем

Чек-лист для підготовки автомобіля до зими

1. Заміна шин на зимові

З настанням холодної пори року автомобілі стикаються зі складними умовами експлуатації — сніг, ожеледь, низькі температури, погана видимість. Щоб уникнути несподіваних поломок, аварійних ситуацій та непередбачених витрат, підготовка автомобіля до зими є обов’язковим етапом для кожного водія.Жовтень — найкращий час для цього, адже у вас є можливість зробити всі необхідні перевірки та заміни перед настанням серйозних холодів.

Одним з перших і найважливіших кроків у підготовці до зими є заміна літніх шин на зимові. Зимова гума забезпечує краще зчеплення з дорогою при низьких температурах і на слизьких поверхнях. В Україні рекомендується замінювати шини, коли середньодобова температура опускається нижче +7°C. Зверніть увагу на глибину протектора зимових шин — вона має бути не менше 4 мм для безпечного керування.

2. Перевірка акумулятора

Холодна погода суттєво впливає на роботу акумулятора. Восени варто перевірити стан його заряду і здатність тримати напругу. Якщо ваш акумулятор служить більше 3-4 років, варто задуматися про його заміну або провести повну діагностику. Для впевненості в холодні дні переконайтеся, що акумулятор заряджений повністю та справно працює.

3. Заміна масла та фільтрів

Низькі температури впливають на густину моторної оливи, тому важливо, щоб вона відповідала зимовим умовам. Рекомендовано використовувати оливу з низькою в’язкістю, яка легко циркулює при холодному запуску двигуна. Також варто перевірити й замінити фільтри: паливний, масляний, повітряний та салонний. Чисті фільтри забезпечують кращу роботу двигуна і підвищують комфорт водія та пасажирів.

4. Перевірка охолоджувальної рідини (антифризу)

Антифриз не тільки охолоджує двигун, але й запобігає його замерзанню. Переконайтеся, що рівень охолоджувальної рідини достатній, а концентрація антифризу відповідає зимовим вимогам. Зазвичай, для України підходить антифриз, який витримує температури до -30°C. Важливо, щоб охолоджувальна рідина не втратила своїх властивостей і могла ефективно виконувати свої функції.

5. Огляд гальмівної системи

Гальмівна система повинна працювати бездоганно у будь-яких умовах, але в зимовий час це особливо важливо через можливу ожеледь. У жовтні перевірте стан гальмівних колодок і дисків, а також рівень гальмівної рідини. Якщо є ознаки зносу або пошкодження компонентів системи, негайно зверніться до майстра для ремонту.

6. Перевірка системи обігріву і кондиціонування

Взимку обігрів салону автомобіля стає життєво необхідним, тому необхідно перевірити роботу системи опалення. Переконайтеся, що радіатор печі працює належним чином, і тепло подається рівномірно. Не зайвим буде перевірити й систему кондиціонування, адже вона допомагає швидше розморожувати вікна.

7. Перевірка щіток склоочисника та заливка зимової рідини для склоомивача

Склоочисники повинні бути в належному стані для ефективного очищення лобового скла під час снігопадів або дощу. Якщо щітки залишають розводи або погано справляються зі своєю роботою, їх слід замінити. Також варто залити зимову рідину для склоомивача, яка не замерзає при низьких температурах. Зазвичай, така рідина витримує до -20°C або навіть більше.

8. Перевірка світлових приладів

Зимові дні коротші, тому водії частіше використовують фари. У жовтні варто перевірити, чи всі світлові прилади — фари, протитуманні фари, задні ліхтарі, поворотники — працюють справно. Якщо потрібно, замініть лампи на нові або більш потужні, щоб забезпечити гарну видимість у темну пору доби та за умов поганої погоди.

9. Перевірка підвіски та кермового управління

Зимові дороги часто мають вибоїни та нерівності, тому справна підвіска є запорукою безпечної їзди. Перевірте стан амортизаторів, пружин та важелів. Якщо кермо стало тугим або авто «пливе» на поворотах, необхідно провести діагностику кермового управління.

10. Комплект аварійного обладнання

Взимку варто мати з собою аварійний набір, який допоможе впоратися з непередбаченими ситуаціями. До нього варто включити:

Лопату для снігу;

Кабелі для запуску двигуна від іншого авто (кабелі для "прикурювання");

Набір інструментів;

Теплий плед або ковдру;

Ліхтарик та додаткові батарейки;

Пісок або сіль для посипання доріг.

Підготовка автомобіля до зими — це не лише про зручність, але й про безпеку на дорозі. Вчасно виконаний технічний огляд, заміна зимових шин і догляд за основними системами автомобіля допоможуть уникнути багатьох неприємностей під час зимової експлуатації. Виконання простих кроків із нашого чек-листа дасть змогу впевнено зустріти зиму та бути готовим до будь-яких погодних умов на дорогах України.