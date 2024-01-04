Розмитнення авто — новий законопроєкт. Детальний алгоритм розмитнення через Дію на інфографіці

Детальний алгоритм розмитнення через Дію — на інфографіці

Коли запрацює розмитнення авто у Дії

Народні депутати передали на розгляд Верховній Раді проєкт закону № 10380, який значно зменшує людський фактор у процесі розмитнення вживаних легкових авто й переносить цей процес у Дію. Громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок Дія, бізнес — через портал Дія.Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія навіть допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.Законопроєкт про митне оформлення автомобілів у «Дії» в новій редакції підтримує велика кількість авторів-депутатів, «які вірять, що послуга може стати трансформаційною для митниці». Документ також має підтримку Міністерства фінансів. Крім того, напрям курує особисто прем'єр-міністр Денис Шмигаль.«Я сподіваюся, що до кінця року цей законопроєкт буде зареєстровано», — сказав Федоров, уточнивши, що розглядатися парламентом він буде вже у 2024 році.Верховна Рада в лютому провалила голосування за ухвалення за основу законопроєктів № 7466 і № 7468 про митне оформлення транспортних засобів (ТЗ) через застосунок «Дія» і за новою формулою: їх підтримали відповідно 212 і 206 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів. Як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, депутати відхилили також направлення законопроєктів на повторне перше читання (217 голосів) і автору ініціативи на доопрацювання (225 голосів).Федоров неодноразово говорив, що розмитнення авто в кілька кліків у «Дії» зробить послугу простою та антикорупційною, оскільки така процедура виключає людський фактор.У презентації до законопроєктів вартість розмитнення залежала від об'єму і типу двигуна, року випуску машини та її марки (якщо автомобіль ексклюзивний). Згідно з формулою, розмитнення дворічного гібридного авто з об'ємом двигуна 2 л і вартістю EUR15 тис. обійшлося б власнику в EUR1,86 тис., тоді як поточна система передбачає платіж в EUR4,92 тис. Наразі під час митного оформлення враховується вартість транспортного засобу, що, на думку авторів нової ініціативи, створює умови для потенційних маніпуляцій і містить корупційні ризики.