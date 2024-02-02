Скільки коштує розмитнення авто в Україні 2024: калькулятор

|ЖЖ » Новини » Гроші і Економіка » 2024 » Февраль » 2 » 12:57:18
Розмитнення авто – популярна тема для обговорення серед мільйонів українських водіїв. Дехто встиг скористатися пільгами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а інші – сподіваються на зміни в майбутньому, які позитивно вплинуть на процес, і що вартість розмитнення авто буде справедливою.
У будь-якому разі зараз ввезення транспорту та оплата за послуги здійснюється за нинішніми законами.
Формули і тарифи підрахунку вартості послуги не здивують водіїв – вони не змінюються досить тривалий період часу, тим паче в період війни.
Особливих труднощів у прорахунку немає – дізнатися про реальну вартість послуги можна навіть за допомогою калькулятора розмитнення авто.
Так, згідно із законом України № 2611-VIII, формула прорахунку складається з трьох ключових аспектів: акцизний податок + ввізне мито + ПДВ.
Фінальна вартість залежить від таких параметрів транспорту:
Щоб оцінити вартість розмитнення авто на практиці, можна порівняти дві найпопулярніші моделі, які активно ввозяться в Україну останніми роками – старенький Volkswagen Passat і сучасний Volkswagen Golf.
Для прикладу можна взяти базовий Volkswagen Passat 2004 року на бензиновому двигуні 2.0 л – у Німеччині такий можна придбати за €7 тис.
За формулою розмитнення така модель коштуватиме €11 040:
Разом з додатковими послугами підсумкова вартість буде вищою:
Загальна вартість – €11 753.
Тож розмитнення становитиме понад 30% від вартості транспорту. Однак це стосується відносно старих авто.
Нові моделі також цікавлять українців. Наприклад, у Німеччині Volkswagen Golf GTI 2019 року на бензиновому 2.0-літровому двигуні продається за €27 тис.
За формулою розмитнення вартість авто та його ввезення в Україну коштуватиме €36 тис.:
Проте є й додаткові послуги, за які потрібно заплатити:
Отже, фінальна вартість з реєстрацією на українські номери коштуватиме €38 071.
Тож щодо вартості розмитнення набагато вигідніше купувати відносно нові моделі авто, нехай і з пробігом.
Нагадаємо, можна також розмитнити електрокар в Україні. Для цього варто знати деякі особливості, які відрізняють процес від перереєстрації авто.