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Скільки коштує розмитнення авто в Україні 2024. КАЛЬКУЛЯТОР

02.02.2024, 12:57:18 481 0 Помилка?Помилка в тексті?
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Скільки коштує розмитнення авто в Україні 2024. КАЛЬКУЛЯТОР

Розмитнення авто – популярна тема для обговорення серед мільйонів українських водіїв. Дехто встиг скористатися пільгами на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, а інші – сподіваються на зміни в майбутньому, які позитивно вплинуть на процес, і що вартість розмитнення авто буде справедливою.

У будь-якому разі зараз ввезення транспорту та оплата за послуги здійснюється за нинішніми законами.

Скільки коштує розмитнення авто в Україні 2024: калькулятор

Формули і тарифи підрахунку вартості послуги не здивують водіїв – вони не змінюються досить тривалий період часу, тим паче в період війни.

Особливих труднощів у прорахунку немає – дізнатися про реальну вартість послуги можна навіть за допомогою калькулятора розмитнення авто.

Так, згідно із законом України № 2611-VIII, формула прорахунку складається з трьох ключових аспектів: акцизний податок + ввізне мито + ПДВ.

Фінальна вартість залежить від таких параметрів транспорту:

  • тип двигуна (бензиновий/дизельний);
  • об’єм двигуна (куб. см);
  • рік випуску авто;
  • вартість авто за кордоном.

Щоб оцінити вартість розмитнення авто на практиці, можна порівняти дві найпопулярніші моделі, які активно ввозяться в Україну останніми роками – старенький Volkswagen Passat і сучасний Volkswagen Golf.

Для прикладу можна взяти базовий Volkswagen Passat 2004 року на бензиновому двигуні 2.0 л – у Німеччині такий можна придбати за €7 тис.

За формулою розмитнення така модель коштуватиме €11 040:

  • акцизний податок – €1 500;
  • ввізне мито – €700;
  • ПДВ – €1 840;
  • вартість авто за кордоном – €7 000.

Разом з додатковими послугами підсумкова вартість буде вищою:

  • збір до Пенсійного фонду – 14 864 грн;
  • реєстрація у Сервісному центрі МВС –1 126 грн;
  • сертифікація — 3 000 грн;
  • послуги митного брокера — 5 000 грн.

Загальна вартість – €11 753.

Тож розмитнення становитиме понад 30% від вартості транспорту. Однак це стосується відносно старих авто.

Нові моделі також цікавлять українців. Наприклад, у Німеччині Volkswagen Golf GTI 2019 року на бензиновому 2.0-літровому двигуні продається за €27 тис.

За формулою розмитнення вартість авто та його ввезення в Україну коштуватиме €36 тис.:

  • акцизний податок – €300;
  • ввізне мито – €2 700;
  • ПДВ – €6 000;
  • вартість авто за кордоном €27 000.

Проте є й додаткові послуги, за які потрібно заплатити:

  • збір до Пенсійного фонду – 60 588 грн.
  • реєстрація у Сервісному центрі МВС –1 126 грн;
  • сертифікація — 3 000 грн;
  • послуги митного брокера — 5 000 грн.

Отже, фінальна вартість з реєстрацією на українські номери коштуватиме €38 071.

Тож щодо вартості розмитнення набагато вигідніше купувати відносно нові моделі авто, нехай і з пробігом.

Нагадаємо, можна також розмитнити електрокар в Україні. Для цього варто знати деякі особливості, які відрізняють процес від перереєстрації авто.

Тэги: растаможка автомобиля, калькулятор, митниця, розмитнення, авто

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