Як отримати статус УБД. Куди та з якими документами звертатися?

Відповідно до чинного українського законодавства до ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни. Як отримати один із цих статусів — статус учасника бойових дій — пояснюють юристи Українського ветеранського фонду.



Учасник бойових дій (УБД) — це особа, яка брала участь у бойових завданнях із захисту Батьківщини. Зокрема, це: військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, розвідувальних органів України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту.



Повний перелік категорій, які визнаються учасниками бойових дій, міститься у Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Статус УБД можна отримати:

за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглих військовослужбовців протягом 30 днів, з дня участі військовослужбовця у виконанні бойових завдань;

за особистим зверненням військовослужбовця;

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.



Документи для отримання цього статусу особа або її представник може самостійно надіслати до відповідної комісії:

через Портал Дія шляхом накладення віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи, подавши їх на адресу електронної пошти [email protected] ;

; безпосередньо електронною поштою на адресу [email protected] з накладенням на заяву електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком;

з накладенням на заяву електронного цифрового підпису, згенерованого встановленим порядком; через поштові відділення національних операторів поштового зв’язку в паперовій формі на адресу відповідної комісії.



До переліку документів, які необхідно подавати, належать:

рапорт (заява) про розгляд документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

довідка про безпосередню участь особи у заходах із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (довідка за формою 6, яку надають у в/ч на підставі поданого військовослужбовцем рапорту);

згода на збір та обробку персональних даних;

засвідчена копія паспорта громадянина України;

дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.



Особи, звільнені зі служби, подають до ТЦК і СП такий самий пакет документів, але без довідки за формою 6. Її ТЦК самостійно отримує у військовій частині. Після оформлення усіх документів ТЦК направляє їх до відповідної комісії для ухвалення рішення.

Зверніть увагу! Заява (звернення) подається на адресу Комісії того органу військового управління (далі – ОВУ), якому підпорядкована військова частина, де військовослужбовець проходить або проходив військову службу. Як що Ви не знаєте якому ОВУ підпорядкована Ваша військова частина, заява (звернення) направляється не на Комісію, а на адресу виду (роду) військ, якому вона підпорядкована або Міністерства оборони України.

Отримання статусу учасника бойових дій добровольцем

Особи, які з 24 лютого по 25 березня 2022 року згідно положень Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» самостійно або у складі добровольчих формувань у взаємодії із ЗСУ, МВС, Держприкордонслужбою, Нацполіцією, Нацгвардієб, СБУ брали участь у захисті України мають право на отримання статусу УБД.

Перелік необхідних документів:

1) заява щодо розгляду його документів на комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій;

2) довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (довідка за формою згідно Додатку №6 до Постанови КМУ №413). Довідка видається командиром (начальником) тієї в/ч, органу чи підрозділу, у взаємодії з якими особа брала безпосередню участь у заходах у період воєнного стану.*

*У разі неможливості отримання довідки можна подати нотаріально завірені свідчення не менше трьох свідків, одним з яких є відповідний командир, в підпорядкуванні якого перебувала особа. До уваги беруться свідчення осіб, яким встановлено статус ветерана (учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни) та які мають документальне підтвердження своєї безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

Якщо особа отримала поранення, контузію чи каліцтво та не має можливості отримати довідку за формою 6, така особа може подати на розгляд комісії нотаріально завірені свідчення двох свідків та медичні документи, що підтверджують факт отримання особою поранення, контузії чи каліцтва під час дії воєнного стану.

3) засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я та по батькові, видачу паспорта, місце проживання та документа про присвоєння ідентифікаційного номера або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та документа, що підтверджує місце проживання;

4) дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70 % фотокартки.

Документи подаються через ЦНАПи або надсилаються поштою до Міністерства у справах ветеранів України за адресою: пров. Музейний, 12 м. Київ, 01001.