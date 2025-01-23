Як вибрати гірські лижі, черевики, кріплення та палиці та отримати задоволення від катання

|ЖЖ » Новини » Спорт і Здоров'я » 2025 Январь 23 » 15:51:22
Готові покорити сніжні схили? Вибір гірських лиж – це перший і найважливіший крок до незабутніх вражень на гірськолижному курорті. Від правильно підібраного спорядження залежить не тільки комфорт під час катання, а й ваша безпека. У цій статті ми розглянемо всі нюанси вибору гірських лиж, черевиків, кріплень та палиць, щоб ви могли зробити оптимальний вибір та отримувати максимальне задоволення від кожного спуску.
Чи ви новачок, який тільки починає освоювати ази катання, чи досвідчений лижник, який шукає нові відчуття – ця інформація буде корисною для кожного. Ми допоможемо вам розібратися в різноманітті моделей, матеріалів і технологій, щоб ви могли підібрати спорядження, яке ідеально підходить саме вам.
Більшість гірських лиж у магазині — карвінгові, або, інакше, трасові. Вони призначені для катання по готових гірськолижних трасах, дозволяють з легкістю входити в круті повороти і їхати не на всій поверхні, що ковзає, а тільки на кантах (це вузькі металеві смужки по краях лижі).
Такі лижі мають досить тонку талію - найвужче місце - і невеликий радіус повороту, що дозволяє зручно переходити з канта на кант і розвивати високу швидкість.
Такі моделі підходять і для катання на підготовлених трасах , і для спуску розбитими схилами або цілиною.
Універсальні лижі мають талію близько 80-110 см, що дозволяє не тонути в пухкому снігу. А ще трохи більш виражений передній рокер (прогин носової частини), за рахунок якого лижа не буде втикатися в горби на схилі. Якщо ви не збираєтеся всерйоз відточувати техніку, а також не хочете обмежуватись лише підготовленими схилами, варто розглянути такий варіант.
Це варіант для катання непідготовленими схилами. Збільшена ширина лиж утримує фрірайдер на глибокій пухнастій цілині. Але тут треба розуміти, де ви кататиметеся. Якщо у регіоні бувають різкі перепади температур та сильний вітер — сніг може бути щільним, майже як на трасі. У такому разі широкі лижі ускладнять катання.
Також у моделей для фрірайду досить сильно загнутий носок, що полегшує повороти у снігу.
Конкретна довжина залежить:
1. Від рівня катання. Чим впевненіше ви почуваєтеся на схилі, тим довші лижі можна взяти. Для початкового рівня на трасі підійдуть такі, які у вертикальному положенні дістають вам до підборіддя або носа.
2. Від стилю катання. Якщо ви хочете робити швидкі повороти, беріть коротші лижі; якщо плануєте розвивати високу швидкість - автентичніше.
3. Від місця катання. Через високу маневреність короткі лижі більше підходять для вузьких трас із частими поворотами. Довгі гарні для великих просторів та широких трас, де можна добре розігнатися. Також довгі лижі - мінімум у ваше зростання - варто вибрати для фрірайду.
Лижі часто продаються в наборі із кріпленнями. Але якщо ви купуєте їх окремо, враховуйте декілька параметрів.
Талія лижі має бути вже, ніж скі-стоп. Інакше вам не вдасться одягнути кріплення на лижу.
Якщо ж скоба скі-стопа виявиться надто широкою, вона видаватиметься далеко за межі лижі і чіплятиметься за сніг під час катання. Тому кріплення варто підбирати лише після покупки лиж.
Просунутим райдерам, що носяться по схилу, і тим, хто збирається кататися поза трасами, краще розглянути кріплення з більш високим DIN. Визначити потрібне число можна за допомогою спеціального калькулятора .
Найважливіше — знайти модель, зручну саме для вас. Це перше, на що варто орієнтуватися при виборі. .
1. Трасові
Такі черевики підійдуть, якщо ви збираєтеся кататися виключно підготовленими схилами і плануєте вдосконалювати техніку або працювати над швидкістю.
Як правило, такі моделі мають нешироку колодку, чотири ремені для надійної фіксації ноги і плоску підошву для хорошої передачі зусиль від ноги до лижі. Трасові черевики досить жорсткі, вони забезпечать хорошу керованість лиж, але при цьому можуть доставляти дискомфорт при довгому носінні.
Що купити :
Такі черевики підійдуть і для катання підготовленою трасою, і для невеликого фрірайду. Наприклад, коли пішов сильний сніг і його не встигли почистити або якщо траса погано підготовлена.
У універсальних черевиків ширша колодка, гумові накладки з протектором на підошві та перемикач режимів ходьби та катання. За рахунок останнього верх взуття трохи відхилятиметься назад, забезпечуючи більше свободи для руху гомілки.
Завдяки цим особливостям ви зможете тривалий час перебувати у взутті без жодного дискомфорту, не ковзати на плитці у кафе чи іншій твердій поверхні – наприклад, на камінні.
Крім того, універсальні черевики зазвичай тепліші, ніж моделі для карвінгу, ще один плюс для тих, хто налаштувався цілий день провести на схилі. Що купити :
Ці черевики призначені для катання виключно поза трасами. Вони можуть бути обладнані лише трьома кліпсами, причому остання перевернута. Така конструкція перешкоджає розстібанню кліпси під час катання глибоким снігом. Також тут ширший стреп-ремінь.
Фрірайдні черевики можуть перемикатися в режими ходьби та катання, щоб зручніше було забиратися вгору схилом. На підошві вони часто додають гумові накладки, щоб приємніше було ходити схилом. Також вони тепліші, ніж взуття для трасового катання, і часто вищі. Це полегшує катання на складних трасах та збільшує комфорт.
Що купити :
Черевики для фрістайлу мають коротку халяву, дві кліпси-застібки та широкий ремінь, які забезпечують трохи більшу рухливість гомілкостопа.
Також черевики для парку доповнюються різними елементами, що амортизують, які захищають ноги від пошкоджень при стрибках.
Жінкам зазвичай радять розглянути черевики з твердістю від 70 до 100, чоловікам - від 100 до 120 і вище. Але все залежить від ваги. Чим важча людина, тим жорсткішими повинні бути черевики.
Найкращий спосіб перевірити, чи підходить черевик по жорсткості - надягти його і нахилити гомілка вперед, щоб зігнути черевики. Якщо виходить насилу, візьміть взуття пом'якше.
Також враховуйте, що на холоді черевики стануть більш жорсткими, ніж у теплі.
1. Стандарт ISO 5355 (DIN, Alpine). Це найпоширеніший стандарт лижних черевиків із практично гладкою підошвою.
Жорсткий стик у місцях контакту з кріпленням забезпечує хорошу передачу зусиль.
2. Стандарт ISO 9523 (Touring) – такі черевики мають прогумовані накладки та невеликий перекат, щоб зручніше було пересуватися снігом без лиж.
4. GripWalk (ISO 23223) — в шкарпетці такого взуття є невеликий перекат, який дозволяє зручніше ходити, відстебнувшись від лиж.
Черевики GW можна використовувати з кріпленнями з позначкою GripWalk, а також MNC, WTR та SoleID.
5. Туристичні без стандарту
Є багато моделей легких туристичних черевиків із хорошим протектором, які не підпадають під існуючі стандарти. Щоб у них було зручніше йти, підошву роблять коротше, а її вигин більше. Такі черевики не підпадають під стандарт ISO 9523 і використовувати їх можна лише з універсальними піновими кріпленнями.
Пам'ятайте: у занадто широких черевиках ви не зможете добре зафіксувати ноги, тому під час катання вам буде складно керувати лижами. Тому краще орієнтуватися на цифри та не купувати надто просторе взуття.
При виборі палиць враховуйте декілька параметрів:
1. Матеріали. Самі палиці можуть бути виконані з алюмінію, вуглепластику — і скловолокна.
Ручки можуть бути виконані із пластику, гуми або неопрену. Перші коштують дешевше, але можуть ковзати у руці.
2. Розмір та форма кілець. Кільця внизу створені для того, щоб ціпок не йшов глибоко в сніг. На моделях для фрірайду вони великі, щоб виріб добре тримався на м'якому пухнастому снігу . Палиці для трасового катання оснащені дрібними кільцями, які не заважатимуть та чіплятимуться за черевики під час катання.
Деякі виробники роблять ціпки зі змінними кільцями для різних умов катання.
3. Довжина. Переверніть ціпок і візьміться за нього під кільцем. Якщо у такому положенні між передпліччям та плечем утворюється прямий кут, модель вам підходить.
Перш ніж вибирати ціпки, надягніть гірськолижні черевики: вони додадуть до вашого зростання кілька сантиметрів.
4. Вигляд темляка . Темляк - це ремінець, який закріплює палицю на руці. Він може бути виконаний у вигляді звичайної петлі або являти собою ремінець з швидким регулюванням. Наприклад, за допомогою липучки чи кліпси. Також є темляк «капкан», який одягається на рукавичку та надійно фіксує руку.
Більшість гірськолижних палиць допускають відстібування темляка. Завдяки цій функції ви зможете легко звільнитися від палиці під час падіння та не травмуєте зап'ястя.
Деякі моделі навіть дозволяють регулювати зусилля, яке необхідно докласти, щоб темляк відстебнувся.
Вибір гірських лиж – це не просто покупка спортивного інвентарю, а інвестиція у власний комфорт та безпеку. Правильно підібране спорядження дозволить вам повною мірою насолодитися зимовими видами спорту, відкрити для себе нові горизонти та отримати незабутні враження.
Пам'ятайте, що найкращі поради можуть дати вам досвідчені інструктори та продавці-консультанти в спеціалізованих магазинах. Не соромтеся звертатися до них за допомогою, адже від їхньої професійності залежить, наскільки комфортним буде ваш вибір. Обираючи гірські лижі, черевики, кріплення та палиці, пам'ятайте, що головне – це ваше задоволення від катання. Тож не бійтеся експериментувати, пробувати різні моделі та знаходити те, що підходить саме вам.
Автор: Ія Зоріна. Медичний автор Лайфхакера, атлет.