Як вибрати гірські лижі, черевики, кріплення та палиці та отримати задоволення від катання

Готові покорити сніжні схили? Вибір гірських лиж – це перший і найважливіший крок до незабутніх вражень на гірськолижному курорті. Від правильно підібраного спорядження залежить не тільки комфорт під час катання, а й ваша безпека. У цій статті ми розглянемо всі нюанси вибору гірських лиж, черевиків, кріплень та палиць, щоб ви могли зробити оптимальний вибір та отримувати максимальне задоволення від кожного спуску.

Чи ви новачок, який тільки починає освоювати ази катання, чи досвідчений лижник, який шукає нові відчуття – ця інформація буде корисною для кожного. Ми допоможемо вам розібратися в різноманітті моделей, матеріалів і технологій, щоб ви могли підібрати спорядження, яке ідеально підходить саме вам.

Підберіть модель лиж під свій стиль катання

Карвінгові, або трасові, лижі

ТОВ «ATHLETICS»

Перш ніж вибирати конкретні лижі, потрібно визначитися, чим плануєте займатися на гірських схилах.

Більшість гірських лиж у магазині — карвінгові, або, інакше, трасові. Вони призначені для катання по готових гірськолижних трасах, дозволяють з легкістю входити в круті повороти і їхати не на всій поверхні, що ковзає, а тільки на кантах (це вузькі металеві смужки по краях лижі).

Такі лижі мають досить тонку талію - найвужче місце - і невеликий радіус повороту, що дозволяє зручно переходити з канта на кант і розвивати високу швидкість.

Гірські лижі Fischer RC FIRE, 14 299 грн →

Жіночі гірські лижі Rossignol Nova 6, 29 299 грн →

Жіночі гірські лижі Blizzard Phoenix R13 TI, 29 999 грн →

Універсальні лижі

ТОВ «ATHLETICS»

Такі моделі підходять і для катання на підготовлених трасах , і для спуску розбитими схилами або цілиною.

Універсальні лижі мають талію близько 80-110 см, що дозволяє не тонути в пухкому снігу. А ще трохи більш виражений передній рокер (прогин носової частини), за рахунок якого лижа не буде втикатися в горби на схилі. Якщо ви не збираєтеся всерйоз відточувати техніку, а також не хочете обмежуватись лише підготовленими схилами, варто розглянути такий варіант.

Гірські лижі Rossignol Experience 80 CA, 31 599 грн →

Гірські лижі Head Shape V5, 43 499 грн →

Гірські лижі Volkl Deacon X, 36 499 грн →

Лижі для фрірайду

ТОВ «ATHLETICS»

Це варіант для катання непідготовленими схилами. Збільшена ширина лиж утримує фрірайдер на глибокій пухнастій цілині. Але тут треба розуміти, де ви кататиметеся. Якщо у регіоні бувають різкі перепади температур та сильний вітер — сніг може бути щільним, майже як на трасі. У такому разі широкі лижі ускладнять катання.

Також у моделей для фрірайду досить сильно загнутий носок, що полегшує повороти у снігу.

Гірські лижі Fischer Ranger, 45 499 грн →

Жіночі гірські лижі Rossignol Blackops W 92, 38 999 грн →

Лижі паркові, для фрістайлу

Визначтеся з довжиною гірських лиж

Кадр: evo / YouTube

Це варіант, призначений для акробатики та стрибків з трамплінів у спеціальних парках. Часто паркові лижі є моделі Twin-tip з однаково загнутими носком і п'ятою. Така геометрія дозволяє комфортно приземлятися після стрибка з трампліну, розгортаючись як спиною , так і обличчям.При постановці лижі поруч із тілом її кінець повинен бути десь між вашим підборіддям і верхівкою або трохи вище за неї.

Конкретна довжина залежить:

1. Від рівня катання. Чим впевненіше ви почуваєтеся на схилі, тим довші лижі можна взяти. Для початкового рівня на трасі підійдуть такі, які у вертикальному положенні дістають вам до підборіддя або носа.

2. Від стилю катання. Якщо ви хочете робити швидкі повороти, беріть коротші лижі; якщо плануєте розвивати високу швидкість - автентичніше.

3. Від місця катання. Через високу маневреність короткі лижі більше підходять для вузьких трас із частими поворотами. Довгі гарні для великих просторів та широких трас, де можна добре розігнатися. Також довгі лижі - мінімум у ваше зростання - варто вибрати для фрірайду.

Врахуйте жорсткість гірських лиж

Рівень катання. Жорсткі лижі, наприклад карвінгові або професійні, дозволяють розвивати високу швидкість, не втрачаючи стійкості, у тому числі під час поворотів. Такі моделі вибирають просунуті лижники. М'якіші, наприклад універсальні, забезпечують комфортне катання, підходять для їзди на невисокій швидкості і прощають помилки в техніці. Вага лижника. Початківцям до 75 кг підійдуть м'які лижі. Тим, хто важить понад 90 кг, варто розглянути більш жорсткі варіанти навіть за початкового рівня катання. Також жорсткі моделі підійдуть і легшим лижникам , якщо вони впевнено почуваються на схилі і збираються кататися з високою швидкістю.

Перевірте радіус бокового вирізу лиж

10-14 м. Такі лижі дуже маневрені, вони добре слухаються на поворотах і дозволяють кататися на досить тісних схилах, забитих людьми.

15–18 м. Лижі із середнім радіусом гарні на більш плавних поворотах.

Більше 18 м. Такі лижі підходять для широких схилів, на яких можна розвинути високу швидкість, рухаючись великою дугою. Щоб повністю відчути їхній потенціал, потрібен пристойний рівень катання.

Подивіться лижі з титаналом

Підберіть кріплення до гірських лиж

ТОВ «ATHLETICS»

Жорсткість лиж варто підбирати, орієнтуючись на такі фактори, як:Радіус бокового вирізу залежить від геометрії моделі. Чим більший цей показник, тим ширша дуга, якою пройдуть ваші лижі. Вибір радіусу залежить від місця катання та рівня лижника.Це алюмінієвий сплав, який використовується в конструкції лиж. Пластини з матеріалу гасять вібрації від нерівної поверхні. Тому, якщо ви збираєтеся кататися на жорсткому снігу, краще віддати перевагу моделі з титаналом.

Лижі часто продаються в наборі із кріпленнями. Але якщо ви купуєте їх окремо, враховуйте декілька параметрів.

Стандарт

Alpine (ІSO 9462). Найпоширеніший тип кріплень, у яких передня головка та п'ята кріпляться окремо. Під час катання черевиків зафіксовано повністю, так що не вийде, наприклад, відстебнути п'яту і просто йти вгору схилом. Кріплення Alpine підходять для черевиків із гладкою підошвою стандарту ISO 5355. Walk to Ride (WTR). Розробка компанії Salomon. Кріплення для черевиків з підошвою WTR, оснащеною протектором для зручної ходьби. Також вони будуть працювати з черевиками GripWalk та підошвою стандарту ISO 5355. GripWalk. Ці кріплення сумісні з підошвою GripWalk та ISO 5355. Multi Norm Compatible (MNC). Підійдуть для будь-якого стандарту підошви: ISO 5355, ISO 9523 та WTR та GripWalk. Sole.ID або просто ID. Як і MNC, ці кріплення сумісні з широким діапазоном підошв, включаючи ISO 5355, ISO 9523 та WTR та GripWalk, а також з різними вставками. Рамні. У таких кріпленнях передня та задня частини з'єднані рамою, щоб можна було не тільки їхати вниз, а й звільнити п'яту та підніматися у гірку. Такі кріплення призначені для скі-туру та працюють з черевиками стандарту ISO 9523 (Touring). Пінові (Pin, Low Tech) - легкі кріплення для зручної ходьби під час скі-туру. У таких моделях черевики з'єднуються з кріпленням за рахунок чотирьох штирків, або пінів. Вони працюватимуть із будь-якими черевиками з технічними вставками.

Гірськолижні кріплення Fischer Attack 11 MN Demo, 10 899 грн →

Кріплення для гірських лиж Salomon Warden MNC 13, 15 499 грн →

Гірськолижні кріплення Scott Warden 13 MNC B100, 12 499 грн →

Ширина скі-стопу

ТОВ «ATHLETICS»

Розрізняють кілька стандартів кріплень, які підходять для черевиків із підошвою певного типу.Що купити:Скі-стоп - це металева скоба, яка потрібна для гальмування, якщо відстебнеться лижа.

Талія лижі має бути вже, ніж скі-стоп. Інакше вам не вдасться одягнути кріплення на лижу.

Якщо ж скоба скі-стопа виявиться надто широкою, вона видаватиметься далеко за межі лижі і чіплятиметься за сніг під час катання. Тому кріплення варто підбирати лише після покупки лиж.

Ступінь затягування DIN

Кожне кріплення вказує параметр DIN. Це діапазон спрацьовування кріплення, який визначає, скільки зусиль потрібно докласти, щоб відстебнути черевики. Вибір відповідного DIN залежить від розміру ноги, ваги, зростання та рівня катання. Початківцям можуть підійти кріплення зі ступенем затяжки від 3 до 11. Чим вище і важча людина і чим агресивніша вона катається, тим більше має бути цифра.

Просунутим райдерам, що носяться по схилу, і тим, хто збирається кататися поза трасами, краще розглянути кріплення з більш високим DIN. Визначити потрібне число можна за допомогою спеціального калькулятора .

Виберіть відповідні черевики

Вигляд черевиків залежить від того, як і де ви збираєтеся кататися, а також варіанти кріплення. Розберемося, за якими критеріями потрібно вибирати спортивне взуття.

Найважливіше — знайти модель, зручну саме для вас. Це перше, на що варто орієнтуватися при виборі. .

За призначенням

Черевики, як і лижі, можна розділити на кілька категорій, залежно від того, де і як ви збираєтеся кататися.

1. Трасові

ТОВ «ATHLETICS»

Такі черевики підійдуть, якщо ви збираєтеся кататися виключно підготовленими схилами і плануєте вдосконалювати техніку або працювати над швидкістю.

Як правило, такі моделі мають нешироку колодку, чотири ремені для надійної фіксації ноги і плоску підошву для хорошої передачі зусиль від ноги до лижі. Трасові черевики досить жорсткі, вони забезпечать хорошу керованість лиж, але при цьому можуть доставляти дискомфорт при довгому носінні.

Що купити :

Черевики гірськолижні Head Edge 110 GW, 30 499 грн →

Черевики гірськолижні Fischer RC4 110 MV VAC GW, 29 499 грн →

Черевики гірськолижні Tecnica Mach1 MV 110 TD GW, 25 999 грн →

ТОВ «ATHLETICS»

2. Універсальні

Такі черевики підійдуть і для катання підготовленою трасою, і для невеликого фрірайду. Наприклад, коли пішов сильний сніг і його не встигли почистити або якщо траса погано підготовлена.

У універсальних черевиків ширша колодка, гумові накладки з протектором на підошві та перемикач режимів ходьби та катання. За рахунок останнього верх взуття трохи відхилятиметься назад, забезпечуючи більше свободи для руху гомілки.

Кадр: Гірські вершини / YouTube

Завдяки цим особливостям ви зможете тривалий час перебувати у взутті без жодного дискомфорту, не ковзати на плитці у кафе чи іншій твердій поверхні – наприклад, на камінні.

Крім того, універсальні черевики зазвичай тепліші, ніж моделі для карвінгу, ще один плюс для тих, хто налаштувався цілий день провести на схилі. Що купити :

Черевики гірськолижні Rossignol AllTra ck 90 HV, 21 999 грн →

Черевики гірськолижні жіночі Dalbello Panterra 85 W, 25 599 грн →

Черевики гірськолижні Fischer RC4 90 HV GW, 20 999 грн →

ТОВ «ATHLETICS»

3. Для фрірайду

Ці черевики призначені для катання виключно поза трасами. Вони можуть бути обладнані лише трьома кліпсами, причому остання перевернута. Така конструкція перешкоджає розстібанню кліпси під час катання глибоким снігом. Також тут ширший стреп-ремінь.

Фрірайдні черевики можуть перемикатися в режими ходьби та катання, щоб зручніше було забиратися вгору схилом. На підошві вони часто додають гумові накладки, щоб приємніше було ходити схилом. Також вони тепліші, ніж взуття для трасового катання, і часто вищі. Це полегшує катання на складних трасах та збільшує комфорт.

Що купити :

Черевики гірськолижні жіночі Rossignol Track, 15 тис грн →

Черевики гірськолижні Tecnica Cochise HV 110 DYN GW, 20 тис грн →

Гірськолижні черевики Fischer Ranger One 115 DYN, 15 грн →

Кадр: Гірські вершини / YouTube

4. Для фрістайлу

Черевики для фрістайлу мають коротку халяву, дві кліпси-застібки та широкий ремінь, які забезпечують трохи більшу рухливість гомілкостопа.

Також черевики для парку доповнюються різними елементами, що амортизують, які захищають ноги від пошкоджень при стрибках.

За жорсткістю

Гірськолижні черевики розрізняються за індексом твердості. Цей показник відображає кількість зусиль, які потрібно докласти, щоб змінити кут нахилу халяви. Якщо ви візьмете надто м'яке взуття, буде складно керувати лижами, і ваш прогрес у катанні сповільниться.

Жінкам зазвичай радять розглянути черевики з твердістю від 70 до 100, чоловікам - від 100 до 120 і вище. Але все залежить від ваги. Чим важча людина, тим жорсткішими повинні бути черевики.

Найкращий спосіб перевірити, чи підходить черевик по жорсткості - надягти його і нахилити гомілка вперед, щоб зігнути черевики. Якщо виходить насилу, візьміть взуття пом'якше.

Також враховуйте, що на холоді черевики стануть більш жорсткими, ніж у теплі.

За типом підошви

Важливо підібрати черевики з типом підошви, що підходить під ваші кріплення.

1. Стандарт ISO 5355 (DIN, Alpine). Це найпоширеніший стандарт лижних черевиків із практично гладкою підошвою.

Кадр: Гірські вершини / YouTube

Жорсткий стик у місцях контакту з кріпленням забезпечує хорошу передачу зусиль.

2. Стандарт ISO 9523 (Touring) – такі черевики мають прогумовані накладки та невеликий перекат, щоб зручніше було пересуватися снігом без лиж.

3. Walk to Ride (WTR) - щось середнє між гладкою підошвою Alpine і Touring з хорошим протектором.

4. GripWalk (ISO 23223) — в шкарпетці такого взуття є невеликий перекат, який дозволяє зручніше ходити, відстебнувшись від лиж.

Кадр: Спорт-Марафон / YouTube

Черевики GW можна використовувати з кріпленнями з позначкою GripWalk, а також MNC, WTR та SoleID.

5. Туристичні без стандарту

Кадр: Спорт-Марафон / YouTube

Є багато моделей легких туристичних черевиків із хорошим протектором, які не підпадають під існуючі стандарти. Щоб у них було зручніше йти, підошву роблять коротше, а її вигин більше. Такі черевики не підпадають під стандарт ISO 9523 і використовувати їх можна лише з універсальними піновими кріпленнями.

По ширині колодки

Ця відстань між стінками черевика у найширшому місці. Воно повинне співпадати з шириною вашої стопи. Як правило, цей параметр вказується на черевику, а свою ногу ви можете виміряти прямо в магазині або прокаті: зазвичай там є спеціальні лінійки.Існують і черевики з регульованою шириною колодки. На них вказаний діапазон, наприклад, від 100 до 150 мм.

Пам'ятайте: у занадто широких черевиках ви не зможете добре зафіксувати ноги, тому під час катання вам буде складно керувати лижами. Тому краще орієнтуватися на цифри та не купувати надто просторе взуття.

Підберіть відповідні палиці

ТОВ «ATHLETICS»

При виборі палиць враховуйте декілька параметрів:

1. Матеріали. Самі палиці можуть бути виконані з алюмінію, вуглепластику — і скловолокна.

Ручки можуть бути виконані із пластику, гуми або неопрену. Перші коштують дешевше, але можуть ковзати у руці.

2. Розмір та форма кілець. Кільця внизу створені для того, щоб ціпок не йшов глибоко в сніг. На моделях для фрірайду вони великі, щоб виріб добре тримався на м'якому пухнастому снігу . Палиці для трасового катання оснащені дрібними кільцями, які не заважатимуть та чіплятимуться за черевики під час катання.

Кадр: Гірські вершини / YouTube

Деякі виробники роблять ціпки зі змінними кільцями для різних умов катання.

3. Довжина. Переверніть ціпок і візьміться за нього під кільцем. Якщо у такому положенні між передпліччям та плечем утворюється прямий кут, модель вам підходить.

Кадр: Гірські вершини / YouTube

Перш ніж вибирати ціпки, надягніть гірськолижні черевики: вони додадуть до вашого зростання кілька сантиметрів.

4. Вигляд темляка . Темляк - це ремінець, який закріплює палицю на руці. Він може бути виконаний у вигляді звичайної петлі або являти собою ремінець з швидким регулюванням. Наприклад, за допомогою липучки чи кліпси. Також є темляк «капкан», який одягається на рукавичку та надійно фіксує руку.

Більшість гірськолижних палиць допускають відстібування темляка. Завдяки цій функції ви зможете легко звільнитися від палиці під час падіння та не травмуєте зап'ястя.

Деякі моделі навіть дозволяють регулювати зусилля, яке необхідно докласти, щоб темляк відстебнувся.

Вибір гірських лиж – це не просто покупка спортивного інвентарю, а інвестиція у власний комфорт та безпеку. Правильно підібране спорядження дозволить вам повною мірою насолодитися зимовими видами спорту, відкрити для себе нові горизонти та отримати незабутні враження.

Пам'ятайте, що найкращі поради можуть дати вам досвідчені інструктори та продавці-консультанти в спеціалізованих магазинах. Не соромтеся звертатися до них за допомогою, адже від їхньої професійності залежить, наскільки комфортним буде ваш вибір. Обираючи гірські лижі, черевики, кріплення та палиці, пам'ятайте, що головне – це ваше задоволення від катання. Тож не бійтеся експериментувати, пробувати різні моделі та знаходити те, що підходить саме вам.

Автор: Ія Зоріна. Медичний автор Лайфхакера, атлет.