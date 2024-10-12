На Евересті знайшли стопу альпініста, що зник 100 років тому. Вона може розкрити найбільшу таємницю гори

Це був дзвінок, який сім’я молодого британського альпініста, який зник безвісти на Евересті 100 років тому, вже давно втратила надію отримати.

Минулого місяця команда альпіністів, яка знімала документальний фільм National Geographic, знайшла добре збережений черевик, який опинився на поверхні внаслідок танення льодовика.

Вважають, що цей черевик належав Ендрю Коміну "Сенді" Ірвіну, який зник під час спроби піднятися на Еверест у червні 1924 року разом зі своїм напарником Джорджем Мелорі.

Більше того, це відкриття потенційно може допомогти розгадати одну з найбільших таємниць альпінізму - чи вдалося їм стати першими людьми, які підкорили Еверест, за 29 років до того, як вершини досягли Едмунд Гілларі та Тенцінг Норгей.

Відомий мандрівник Джиммі Чін, який очолював команду National Geographic, назвав знахідку чобота - в якому лишилася стопа - "монументальним та емоційним моментом".

Але чи не найбільше ця знахідка вразила внучату племінницю Ірвіна, Джулі Саммерс.

"Я просто завмерла... Ми всі втратили будь-яку надію, що колись знайдуть його слід", - сказала вона BBC.

Протягом багатьох років багато людей шукали тіло Ірвіна, зокрема тому, що 22-річний чоловік, як вважають, мав із собою камеру з непроявленою плівкою всередині, на якій могли бути фото його з напарником на вершині.

Чи може виявлення чобота стати першим кроком до віднайдення його тіла та камери?

Наразі сім’я надала зразок ДНК, щоб підтвердити, що нога справді належить Ірвіну, але знімальна група майже впевнена, що вона належить саме йому. Шкарпетка, знайдена всередині черевика, має нашивку зі словами "A.C. Irvine".

Автор фото,Jimmy Chin Підпис до фото,Шкарпетка, знайдена всередині черевика, має нашивку з іменем зниклого 100 років тому альпініста

Знімальна група зробила це відкриття під час спуску з центрального льодовика Ронгбук з північної боку Евересту у вересні.

Спочатку вони знайшли кисневий баллон з датою 1933. Експедиція на Еверест того року знайшла предмет, що належав Ірвіну.

Підбадьорені цією можливою ознакою того, що тіло Ірвіна могло бути десь поблизу, група обшукувала льодовик кілька днів, перш ніж один з її членів побачив черевик, що стирчить з талого льоду.

Це була напрочуд вдала знахідка - за їхніми оцінками, лід розтанув лише за тиждень до того.

Стопу передали китайським органам, які керують альпінізмом на північному боці Евересту.

Для нащадків Ірвіна це відкриття стало дуже емоційним - особливо враховуючи, що воно припало на 100-ту річницю його зникнення.

Саммерс виросла, слухаючи розповіді про авантюрного молодшого брата своєї бабусі, який отримав освіту в Оксфорді, і якого вони називали "дядько Сенді".

" Його фотографія стояла біля ліжка бабусі до дня її смерті,- розповіла Саммерс. - Вона казала, що він був найкращим чоловіком з усіх".

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Сенді Ірвін пропав безвісти у віці 22 років

Ірвіну було лише 22 роки, коли він зник - він був наймолодшим учасником експедиції, яка стала головною інтригою альпінізму протягом століття.

Востаннє його та Мелорі бачили живими 8 червня 1924 року, коли вони вирушали на вершину.

Тіло Меллорі знайшов американський альпініст лише в 1999 році. Останніми десятиліттями пошуки останків альпіністів були предметом суперечок через підозри, що їхні тіла були переміщені.

Саммерс завжди відкидала ці розповіді та підозри, та висловила полегшення після того, як виявилося, що його тіло увесь цей час залишалося на горі.

Саммерс каже, що якщо вдасться довести, що Ірвін і Мелорі першими піднялися на вершину, це "переверне історію альпінізму з ніг на голову".

"Це було б чудово – ми всі відчували б велику гордість", – каже вона.

У будь-якому випадку, додає Саммерс, "єдиний спосіб це дізнатися - знайти фотографію в камері, яка могла в нього бути з собою".

Автор фото,Getty Images Останнє фото Меллорі (ліворуч) та Ірвіна (праворуч) перед тим, як вони вирушили на сходження в 1924 році

Вона підозрює, що пошуки цієї камери будуть продовжені. Однак чи вдасться її знайти - невідомо.

Чін, тим часом, сподівається, що знахідка черевика - "монументальний та емоційний момент для нас і всієї нашої команди" - "нарешті принесе душевний спокій його родичам і світу альпінізму в цілому".

Для Саммерс це шанс нагадати світові про молодого чоловіка, який використовував усі можливості, яке давало йому життя - і радів цьому.

Водночас вона вдячна, що старше покоління їхньої родини не дожило до цього відкриття.

"Для них Еверест - це його могила", - пояснює Саммерс.

Автор: Тесса Вонг, Флора Друрі, BBC News