ТОП-8 гірськолижних курортів Карпат

Поїхати в Карпати – це завжди гарна ідея, незалежно від пори року. А взимку – це найкраще, що можна придумати на вихідні. Адже засніжені гори – це не тільки насолода від споглядання, а й можливість активно відпочити, ковзаючи схилами на лижах, сноуборді, сноутюбі чи санчатах.



Туристична компанія «Атлант Тур» пропонує для вас тури в Карпати з Хмельницького, аби ваш відпочинок був повноцінним, а враження – неперевершеними, а мандрівки у гори на вихідні стали найкращою звичкою взимку. Подробиці на сайті https://atlanttour.com.ua/uk/turyzkhmelnytskoho/



Чи є серед любителів зимового відпочинку ті, хто ні разу не чули про Буковель? Очевидно, ні. Адже це найпопулярніший гірськолижний курорт Карпат.



Буковель

Зараз гірськолижний курорт Буковель вважається курортом № 1 не тільки серед українців, а й гостей з різних країн. Гайда з нами у тур в Буковель «Відпочинок в Буковелі: лижі, чани, СПА» і відчуєте, що таке відпочинок на високому рівні.

Гірськолижний курорт Буковель

Для нудьги не залишиться часу: для вас Буковель приготував 61 трасу загальною протяжністю 50 кілометрів, 12 «синіх» спусків для дітей і новачків, 41 «червоних» для досвідчених спортсменів і 8 «чорних» для професіоналів та екстремалів.

Карта витягів та маршрутів в Буковелі

У Львові немає снігу? Та це не біда, обирайте лижні тури в Карпати і відчуйте зиму в повній красі. «Гуцульські Карпати + Буковель (зимовий варіант)».

Гірськолижний курорт Буковель

Технічне оснащення курорту Буковель дозволить своїм гостям безперешкодно насолоджуватися катанням за рахунок штучного засніження. А ще гірськолижні траси курорту освітлюються, і це дозволяє кататися туристам в темний час доби. «Буковель: лижі, санки і гуцульські забавлянки» – це тур в Карпати для всієї родини.

Буковель в темний час доби

Драгобрат

Якщо ж вам до вподоби жива натуральна природа, то до ваших послуг найвисокогірніший гірськолижний курорт Драгобрат . Комплекс розташований на висоті 1400 м на стику хвойних лісів і альпійських полонин біля гори Стіг (1707 м), в районі гірського масиву Близниця (1883 м). Звідси відкриваються чудові краєвиди на найвищий масив Українських Карпат – Чорногору, проглядаються вершини гір Говерла (2061 м) та Петрос (2020 м). Драгобат – кращий варіант для любителів екстремального відпочинку, хоча і новачки теж знайдуть для себе розваги.

Гірськолижний курорт Драгобрат

Відмінна особливість цього курорту – природнє засніження і тривалий період для катань – з листопада по травень. Це 8 трас різноманітної складності , прокладених на схилах г. Стіг . Драгобрат – рай для любителів фрірайду і сноубордингу! Також тут діє лижна школа, де навчають азам катання усіх бажаючих. Унікальний рельєф Свидовецьких схилів і необмежена кількість снігу в районі Драгобрата приваблює любителів гірськолижного екстріму. Драгобрат – перлина Українських Карпат. Переконайтесь в цьому, замовивши тур в Драгобрат.

Карта витягів та маршрутів на гірськолижному курорті “Драгобрат”

Плай

На п’яти відомим гігантам зимового відпочинку вже впевнено наступає мальовничий гірськолижний комплекс Плай, який ідеально підходить для розваг і повноцінного відпочинку. Тут є все, що потрібно для духовного відродження і наповнення енергією: гірськолижні траси, СПА-центри, ресторани.

Карта витягів та маршрутів гірськолижного курорту “Плай”

В СПА-центрах можна відвідати джакузі, сауни, солярій, фреш-бар, масажний кабінет. Також тут є церква, музей українського побуту. Відвідайте “Гірськолижний курорт Плай” вже цієї зими, проведіть вихідні в Карпатах всією родиною.

Гірськолижний комплекс Плай

Славське

Вже саме це слово викликає у львів’ян масу позитивних емоцій. Практично кожен житель Львівської області знає наскільки прекрасним є відпочинок на цьому славнозвісному курорті. Справжні прихильники гірськолижного спорту по праву називають цей курорт Меккою. Хоча Славське добре пасує і для відпочинку з дітьми, і для тих, хто тільки недавно став кататися. Недарма один із схилів для початківців тут назвали «Долиною чайників».

Курорт в Славське

Різноманіття трас, фантастичні пейзажі та зручний транспортний зв’язок роблять відпочинок в Славське все популярнішим. Чого вартий тільки один Тростян! Це – 11 трас, 1 крісельний та 7 бугельних підйомників, а також бебі-бугель для ваших малюків.

Карта витягів та маршрутів у Славське

Захар Беркут

Славське Захар Беркут – місце, де живуть легенди і здійснюються мрії. Саме тут ви доторкнетесь до краси Карпатських гір та відчуєте всі переваги комфорту. Гірськолижний курорт «Захар Беркут» має траси різного рівня складності (сині, червоні та чорні), загальною довжиною понад 9000 м.

Карта витягів та маршрутів гірськолижного курорту “Захар Беркут”

Також є можливість скористатися послугами інструктора. Саме тут знаходиться найдовша в Україні підвісна канатна дорога – 2710 м, піднімаючись чи спускаючись якою, можна милуватися гірськими краєвидами досхочу. А на г. Високий Верх розвинута широка інфраструктура різноманітних послуг. Там Ви зможете скуштувати місцеві страви, випити гарячого вина чи чаю на гірських травах.

Гірськолижний курорт “Захар Беркут”

Буковиця

За новими враженнями прямуйте до «Буковиці». Молодий гірськолижний комплекс Буковиця впевнено набирає обертів. Серед головних переваг – європейський рівень обслуговування, відмінні траси для новачків, наявність тюбів і бордів, прокат всього спорядження, власна гірськолижна школа і вдале розташування за 7 км від Трускавця.

Карта витягів та маршрутів курорту “Буковиця”

Тут можна запросто стати на лижі, навіть якщо спочатку ви цього не планували, а приїхали просто попити корисної водички. Тож поєднайте корисне з приємним у чудовому турі.

Гірськолижний комплекс Буковиця

Пилипець

Щоб побачити справжній карпатський еко-відпочинок і відчути атмосферу природного комфорту, обов’язково хоч раз за весь зимовий сезон треба з’їздити в Пилипець. Гірськолижний курорт Пилипець — перлина Закарпатської області. Село розташоване біля підніжжя гір Гимба та Магура. Вони є частиною гірського масиву Полонина Боржава, відомого своєю своєрідною красою. Як тільки випадає сніг, Пилипець перетворюється на модерновий гірськолижний курорт із загальною довжиною трас понад 20 000 м. Тут влаштовані спуски різного рівня складності.

Карта витягів та маршрутів на гірськолижному курорті “Пилипець”

У Пилипці прокладено найдовші траси в усій Україні, саме тут вперше почали проводитись неофіційні змагання з фрірайду (катання по незайманому снігу поза підготовленими трасами) та джибінгу (екстремальне катання по колодах, поручнях, лавках тощо). Відмінне місце як для початківців, так і професіоналів. Відвідавши цей курорт можна не тільки накататися на лижах та сноуборді, а й помилуватися красотами гір та водоспаду Шипіт, що знаходиться зовсім поруч. Поїздка в Карпати дозволить вам повноцінно відпочити від сірих буднів на свіжому морозному високогір’ї!

Гірськолижний курорт в Пилипці

Красія

Якщо ж вам набридли великі черги на підйомники і ви тільки вчитеся твердо стояти на лижах, то побалуйте себе відпочинком у мальовничому куточку Східних Бескидів, відвідавши гірськолижний курорт Красія. Гірські вершини цього курорту славляться своєю пологістю і шириною. Це ідеальне місце для всіх типів початківців: лижників і сноубордистів. Найдовша траса Красії сягає 3,5 км, та це не головна особливість цієї локації. Якщо ви ще той відчайдух, то на цьому курорті для вас є можливість позатрасового катання. Тут як і на Драгобраті чи Буковелі лижний сезон досить довгий – розпочинається в грудні та закінчується у квітні.

Карта витягів та маршрутів гірськолижного курорту “Красія”

Курорт «Красія» радо зустрічає всіх, навіть найменших шанувальників зимового активного відпочинку. Діточкам, що зовсім не вміють кататися на лижах, допомагають навчатися професійні інструктори. Саме для найменших працює спеціальний дитячий підйомник. А ті дітлахи, котрі бояться і вперто не бажають опановувати лижі, можуть весело розважитися катанням на сноутюбі (гумове коло). Такий вид спуску значно безпечніший, аніж санчата, тому спуски дозволені дітям від 3-х років.

Гірськолижний комплекс “Красія”

Тож гірськолижних курортів в Україні є до кольору та до вибору! А обравши тури з «Відвідай», ви побачите не лише зимову казку Карпат і проінспектуєте гірськолижні курорти, а й побуваєте на екскурсіях цікавими місцями, побачите унікальні природні об’єкти, оздоровитеся в природних джерелах, продегустуєте місцеві традиційні страви.

Ми впевнені, що наші тури в Карпати не залишать вас байдужими і ви отримаєте чудову можливість хоч на деякий час відгородитися від надмірної метушні. Дозвольте собі ідеальний зимовий відпочинок. А куди вострити свої лижі – вибирати вам!