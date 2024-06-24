Влада Непалу вперше діставатиме тіла з висоти понад 8000 м, відомої як зона смерті Гімалаї. Як проводять такі операції?

Тширінг Джангбу Шерпа не може забути тіло, яке знайшли усього за кілька метрів від вершини гори Лхоцзе. Це сталося понад десять років тому.

Непалець працював провідником німецького альпініста, який піднявся на четверту за висотою гору в світі у травні 2012 року.

Шлях їм перегородило тіло, і вони вирішили, що це чеський альпініст, який загинув біля вершини кілька днів тому.

Шерпу цікавило, чому чеський альпініст загинув, коли вже, як повідомляли, він спускався, досягши вершини. Він виявив, що однієї рукавички не вистачає. "З голої руки могла вислизнути мотузка, — каже він. — Можливо, він загинув, втративши рівновагу і вдарившись об камінь".

46-річний чоловік навіть не підозрював, що дістане це тіло через 12 років, коли приєднається до команди з 12 солдатів і 18 шерпів. Їх відправили непальські військові для очищення Гімалаїв.

Під час 53-денної операції, яка завершилася 6 червня, вилучили одинадцять тонн сміття, три тіла та один скелет.

Уряд Непалу запустив кампанію з очищення ще в 2019 році, але тепер влада вперше поставила за мету дістати тіла з висоти понад 8000 м, відомої як зона смерті.

"Непал отримав погану славу через сміття та трупи, які забруднили Гімалаї в величезних масштабах", — розповідає BBC Nepali майор Адітя Каркі, керівник операції.

Кампанія також спрямована на те, щоб покращити безпеку для альпіністів, каже майор Каркі.

Багатьох вигляд тіл вражає. Минулого року один альпініст не міг поворухнутися пів години після того, як побачив мерця на шляху до Евересту.

АВТОР ФОТО,TSHIRING JANGBU SHERPA Підпис до фото,Тширінг Джангбу Шерпа демонструє прапор, що символізує очищення гір

Відколи століття тому в Гімалаях почали фіксувати інформацію про сходження, було понад 300 смертей, там залишається близько 200 тіл.

Але кількість загиблих продовжує зростати: цього року загинуло вісім людей; 16 померли у 2023 році.

Як забрати тіло у горах

Багато хто не може дозволити собі забрати тіла членів своїх сімей. Навіть якщо у них є фінансові можливості, більшість приватних компаній відмовляються допомогти повернути тіла із зони смерті, оскільки це надто небезпечно.

Військові цього року виділили п’ять мільйонів рупій (37 400 доларів США) на спуск одного тіла. Щоб спустити тіло з висоти 8000 м, потрібно дванадцять людей, кожному з яких треба по чотири балони кисню. Один балон коштує понад 400 доларів, тобто лише на кисень це 20 000 доларів.

Щороку існує приблизно 10-денне вікно, за яке альпіністи можуть досягти висоти 8000 м - вітер у цей час сповільнюється під час зміни циклів. У зоні смерті швидкість вітру часто перевищує 100 км/год.

Виявивши тіла, команда здебільшого працювала після настання темряви, щоб не турбувати інших альпіністів. У районі Евересту є лише одна єдина драбина та канатна дорога для людей, які піднімаються та спускаються.

"Було дуже важко повернути тіла, - каже Шерпа. - Мене багато разів знуджувало кислою водою. Інші постійно кашляли, хтось відчував головний біль, тому що ми проводили години на великій висоті".

На 8000 м навіть сильні шерпи можуть нести до 25 кг, що становить менше третини їхніх можливостей на малій висоті. Команда харчувалася невеликою кількістю води, шоколаду та сатту - суміші нутового, ячмінного та пшеничного борошна.

АВТОР ФОТО,TSHIRING JANGBU SHERPA Підпис до фото,Команда здебільшого працювала вночі, тому що не хотіла заважати іншим альпіністам

Тіло біля вершини гори Лхоцзе змінило колір, бо лежало на сонці та снігу протягом 12 років. Деякі ділянки почорніли, а деякі побіліли. Половина тіла була схована снігом, розповідає Шерпа.

Чотири тіла знайшли в тому ж положенні, що й у момент їхньої смерті. Їхніми кінцівками неможливо рухати, і це ще більше ускладнює транспортування. За непальським законом, всі тіла мають бути в нормальному стані, перш ніж їх повернуть владі, – пошкодження можуть призвести до штрафів.

Штовхати тіла ззаду чи тягнути спереду, як на рівнині, неможливо. Тому, щоб їх спускати, організували мотузкову систему. Іноді тіла застрягали у скелях, і витягувати їх знову було трудомістким завданням.

Щоб доставити до найближчого табору, розташованого всього за 2,1 кілометра, тіло, знайдене біля вершини гори Лхоцзе, знадобилося 24 години.

Коли тіла спустили до базового табору, гелікоптер доставив їх до столиці Катманду.

Ідентифікація тіл

Чотири тіла та скелет зараз зберігаються в лікарні у Катманду. Для їх ідентифікації проводять різні експертизи.

Шерпи-альпіністи та гіди знають про розташування і можливі особливості деяких тіл й надали потенційну інформацію про них. Вони вважають, що всі тіла належать іноземцям, але уряд цього не підтвердив.

В Гімалаях загинули близько 100 шерпів, тож багато сімей роками чекають, щоб провести останній обряд за своїми близькими.

Влада заявила, що ритуали проведуть, якщо протягом трьох місяців після ідентифікації по тіла ніхто не прийде, незалежно від того, належать вони іноземцю чи непальцю.

Шерпа вперше піднявся на Гімалаї у 20 років. За свою кар’єру він тричі піднімався на Еверест і п’ять разів на гору Лхоцзе.

"Гімалаї дали нам стільки можливостей, — каже він. — Настав час відплатити Великим Гімалаям цією особливою роботою з вилучення тіл".

Він з нетерпінням чекає, коли приєднається до кампанії з прибирання наступного року.

Автор: Рама Параджулі, Катманду, BBC Nepali