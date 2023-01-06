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Главная » Новости » Экономика » 2023 » Январь » 6 » 21:46:53

Обзор цен в Буковеле. В 2023 выросли цены на проживание, питание, ски-пасы и развлечения для лыжников

Вчера, 21:46:01 213 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обзор цен в Буковеле. В 2023 выросли цены на проживание, питание, ски-пасы и развлечения для лыжников

В украинских Карпатах, в крупнейшем горнолыжном курорте Украины Буковель, несмотря на войну, аншлаг и рост цен. Вот краткий обзор стоимости проживания, питания, абонементов на катания и другие развлечения.

Проживание в Буковеле 

Из оставшихся вариантов на период рождественских праздников за самый дешёвый номер придется заплатить от 2500 гривен за одну ночь. Но номеров с таким ценником уже практически нет. Сейчас в наличии, в основном, номера со средней стоимостью 6-7 тысяч гривен за ночь, но есть номера и по 36 тысяч гривен за одну ночь. Что интересно, их тоже осталось немного. 

Питание в кафе и ресторанах 

В гостиничных комплексах средняя стоимость завтрака на одного человека стартует от 400 грн. Но все зависит от отеля. Например, в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel завтрак стоит 600 гривен на одного человека. 
 
Разброс цен в ресторанах очень большой. Но в среднем за ужин на двоих придётся заплатить около 1500-2000 грн.
 

Лыжи

На период рождественских праздников, а именно с 02.01.2023 по 06.01.2023, стоимость аренды экипировки для лыжников выросла на 15%. Также выросли цены на подъемники, которые доставляют лыжников на горные вершины.   
 
Разовый подъем на одного человека стоит 500 гривен, абонемент на 5 дней обойдется в 7500 грн. 
 
По словам туристов, цены в этом году выросли на 15-20% по сравнению с предыдущим годом. 
«Все очень дорого, аренда экипировки и абонемент на подъемник на 5 дней обошелся в около 11 тысяч гривен с человека. Жильё - 3500 за одну ночь для двух человек. Питание - около 1500-2000 в день на одного человека. Вот и посчитайте, получается около 35 тысяч гривен с человека на 5 дней», - рассказал один из отдыхающих в Буковеле, Сергей. 
 
Молодой человек приехал сюда со своей девушкой. Говорит, что недельный отдых с затратами на дорогу из Киева паре обойдется примерно в 2 тысячи долларов. 
 

Развлечения в Буковеле 

Для любителей более оригинальных развлечений в Буковеле доступны прогулки на собачьих упряжках. Стоит такое удовольствие 3000 гривен за 1.5 км с одного человека. 
 
Также можно прокатиться на сверхбыстрой санной трассе длинной в 1.5 км. Это единственная подобная трасса на территории Украины. Стоимость одного спуска - 600 грн с человека.
Цены в Буковеле 2023
Тэги: лыжи, ГОРЫ, отдых, буковель
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