ТОП-20 лучших мест в Карпатах и на Западной Украине куда поехать из Киева на выходные

Если вы решили провести выходные за городом, то Карпаты - отличный выбор для поездки из Киева. Расстояние между Киевом и Карпатами составляет около 600 км, поэтому для поездки вам понадобится не менее 8-9 часов на машине или на автобусе. Лучший маршрут из столицы - через Житомир, Львов и Ивано-Франковск, там хорошая дорога.



Западная Украина славится своими красивыми колоритными городками, удивительной архитектурой, национальной кухней, культурой и богатой историей. Мы составили ТОП-20 наиболее интересных достопримечательностей в Западной Украине.

Расположенный примерно в 600 км к юго-западу от Киева, Буковель является крупнейшим горнолыжным курортом Украины и одним из самых популярных в Карпатах. С более чем 60 км лыжных трасс и разнообразными зимними развлечениями, Буковель привлекает посетителей со всей Европы.Расположенный примерно в 550 км к юго-западу от Киева, Яремче - популярный курортный город, расположенный в самом сердце Карпатских гор. Город известен своей потрясающей природной красотой, живописными водопадами и традиционной гуцульской культурой. Посетители могут насладиться пешими прогулками, катанием на лыжах и изучением местных ремесел и продуктовых рынков.Расположенная примерно в 590 км к юго-западу от Киева, Ворохта - очаровательная горная деревня, известная своей традиционной гуцульской архитектурой и местной кухней. Посетители могут насладиться пешими прогулками, верховой ездой и катанием на лыжах, а также посетить местные музеи и ремесленные магазины.Говерла - самая высокая вершина украинских Карпат, расположенная на высоте 2 061 метра над уровнем моря. Расположенная примерно в 610 км к юго-западу от Киева, она предлагает потрясающие панорамные виды на окружающие горы и долины. Пеший поход на вершину Говерлы - популярное занятие среди посетителей.Расположенный примерно в 600 км к юго-западу от Киева, Карпатский биосферный заповедник - это охраняемая территория Карпатских гор площадью более 57 000 га. Заповедник является домом для разнообразной флоры и фауны, включая бурых медведей, волков и рысей. Посетители могут взять экскурсии, чтобы исследовать заповедник и узнать о его уникальных экосистемах.Расположенная примерно в 420 км к западу от Киева, Хотинская крепость - это средневековая крепость, датируемая 13-м веком. Крепость сыграла важную роль в истории Украины и Восточной Европы, и посетители могут осмотреть ее стены, башни и ворота.Расположенный примерно в 430 км к западу от Киева, Каменец-Подольский замок - это средневековая крепость, датируемая 14-м веком. Замок сыграл важную роль в истории Украины и Восточной Европы, и посетители могут осмотреть его многочисленные башни, стены и внутренние дворы.Расположенный примерно в 540 км к западу от Киева, Львов - это исторический город, известный своей красивой архитектурой, богатым культурным наследием и яркой ночной жизнью. Посетители могут посетить многочисленные музеи, галереи и кафе, а также очаровательный Старый город.Город расположен в 600 км к юго-западу от Киева, Черновцы - исторический город, известный своей потрясающей архитектурой, включая Черновицкий университет, включенный в список ЮНЕСКО. Гости города могут посетить многочисленные музеи, галереи и кафе, а также живописные улицы и площади.Расположенный примерно в 580 км к юго-западу от Киева, Ивано-Франковск - оживленный город, известный своим культурным наследием и природной красотой. Посетители могут осмотреть его многочисленные музеи, театры и парки, а также близлежащие Карпатские горы.Расположенный примерно в 740 км к западу от Киева, Ужгород - это исторический город, находящийся недалеко от границ Венгрии и Словакии. Посетители могут посетить многочисленные музеи, галереи и кафе, а также живописные улицы и площади.Коломыя - небольшой город в Ивано-Франковской области Украины. Он известен своей богатой историей, традиционной архитектурой и музеем "Пысанка", в котором представлены искусно украшенные пасхальные яйца. Он расположен примерно в 580 километрах от Киева.Косив - небольшой город в Ивано-Франковской области Украины. Он известен своими традиционными ремеслами, включая вышивку, гончарное дело и резьбу по дереву. В городе также находится Косивский музей гуцульского народного искусства и культуры. Он расположен примерно в 590 километрах от Киева.Национальный парк "Сколевские Бескиды" расположен в Карпатских горах и отличается потрясающими горными пейзажами, густыми лесами и кристально чистыми ручьями. Парк предлагает различные виды активного отдыха, включая пешие прогулки, кемпинг и рыбалку. Он расположен примерно в 560 километрах от Киева.Расположенный примерно в 590 км к юго-западу от Киева, национальный парк Синевир является домом для самого большого озера в украинских Карпатах и ряда потрясающих пейзажей. Посетители могут совершать пешие прогулки по лесам и горам парка и наблюдать за разнообразной дикой природой.Перевал Синевир - это горный перевал, расположенный в Карпатских горах. С него открываются потрясающие виды на окружающие горы и проложены различные туристические тропы. Он расположен примерно в 710 километрах от Киева.Синевирское озеро - самое большое озеро в Карпатах, расположенное в Синевирском национальном парке. Это популярное место для рыбалки, катания на лодках и пеших прогулок. Озеро окружено густыми лесами, и с него открывается потрясающий вид на окружающие горы. Оно расположено примерно в 710 километрах от Киева.Драгобрат - это горнолыжный курорт, расположенный в Карпатских горах. Он известен своими сложными лыжными трассами и потрясающими видами на окружающие горы. Курорт также предлагает летние развлечения, такие как пешие прогулки и катание на горных велосипедах. Он расположен примерно в 540 километрах от Киева.Парк "Долина нарциссов" находится в живописном урочище под названием Киреши, на расстоянии четыре километра от закарпатского городка Хуст. Это заповедный массив площадью около 256 гектаров. Здесь на высоте 200 метров над уровнем моря растет великолепный цветок, который занесен в Красную книгу нашей страны - нарцисс узколистый. Расстояние от Киева 770 км.В городе Мукачево есть замок «Паланок» - древняя военная крепость Закарпатской области. Это один из часто посещаемых туристами объектов. Замок «Паланок» отлично виден издали – основой ему служит холм, а точнее - погасший вулкан, достигающий в высоту около 68 метров. Этот холм называют Замковой горой. Расстояние от Киева до Мукачево составляет около 780 км.