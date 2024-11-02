Як вибрати спальний мішок? Поради військових перед мобілізацією

Спальний мішок – частина обмундирування солдата, без якого просто неможливе повноцінне відновлення сил. Не важливо, чи відправляють вас до навчального центру для проходження «курсу молодого бійця», чи на позицію.

Його можуть видавати безпосередньо у частині. Отриманий на складі спальник – це завжди лотерея. Комусь щастить, і попадається одразу новенький австрійський від Carintha. Але зазвичай це щось громіздке, незручне і головне – не зберігає тепло. А якщо він вже був у використанні, то якість такого екіпірування буде відповідна.

Журналіст дізнавався у військових, як правильно вибрати спальний мішок перед початком служби.

Запас температурного режиму

Ключовий фактор – це температурні межі експлуатації, тобто в яку погоду використовувати.

Зазвичай на спальниках пишуться три значення: t–maximum (температура зовні спальника, за якої можете спати без перегріву), t–comfort (температура, яка вважається комфортною за умови закритої застібки), t–extreme (мінімальні умови, за яких ви відчуєте холод, але не буде небезпеки одержання переохолодження).

Що означають ці позначення практично? Якщо вказано t–comfort (-4 °С), а t–extreme (-12°С), слід розуміти, що -4 °С – це реальний показник температури, коли загальні відчуття при сні будуть нормальними. А при -12 ° С ви не замерзнете до смерті, але і на повноцінний сон через холод розраховувати не варто.

Відповідно, якщо потрібен спальник на температуру -20 ° С, то купуйте модель до -40 ° С, а не до -25 ° С. Беріть із запасом. Крім морозу, потрібно робити поправку на вологість та вітер. Сон на «передку» - це іноді екстремальніше, ніж при сходженні альпіністів на вершину.

Матеріал утеплювача

У сучасному виробництві застосовують три типи утеплювачів – синтепон, качиний пух, спеціальні синтетичні наповнювачі.

Синтепон – найдешевший, але й найслабший. Він погано утримує тепло і може збиватися в грудки.

Качиний пух добре гріє, але сильно вбирає вологу і довго сохне. Багато важить.

Спеціальний синтетичний утеплювач (мова про матеріали типу G-Loft) - те, що потрібно військовому. Такий матеріал добре зберігає тепло навіть за високої вологості.

Форма

Спальники бувають прямокутні та у формі кокона. Звичайно, місця у прямокутному більше. Є свобода руху. А ще можливість зняти з себе бронежилет. Але гріє такий трохи гірше, ніж "кокон".

Snugpak Softie Elite 5 коштуватиме 8300 гривень. Фото: kitpimp.co.uk

Яку модель вибрати?

Взимку вам потрібен максимально якісний та надійний варіант спальника. Тому вибір, кажуть опитані нами військовослужбовці, звужується до моделей від двох виробників – австрійської Carintha та британської Snugpak. Влітку це не так принципово.

Наприклад, британці мають модель Snugpak Softie Elite 5 з температурою комфорту до -15 °С, що має виручити в реаліях української зими. Ціна такої моделі 8300 гривень.

А австрійська Carintha має модель defence 4 large. Цей спальник також має температурний режим до – 15 °С. Але коштує трохи дорожче – 9800 гривень.

Австрійський Carintha defence 4 large коштує 9800 гривень. Фото: military.pl

Вкладиш у допомогу

Допустимо, у вас є якісний спальник, але з температурою комфорту +2 °С градуси. А ночувати вам потрібно при -8 °С. Що робити? Для цього необов'язково купувати ще один спальник. Є спеціальні вкладиші. Наприклад, Snugpak Fleece Liner with Zip. Коштує такий 2280 гривень і дозволяє значно утеплитися у разі потреби.

Вкладиш для спальника Snugpak Fleece Liner with Zip коштує трохи більше 2000 гривень. Фото: ibis-gear.com