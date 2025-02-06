Чому українці бояться зростання цін більше, ніж окупації територій – опитування

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг" у листопаді – грудні 2024 року, найбільшою загрозою для України в найближчі 12 місяців громадяни вважають зростання цін та інфляцію (33%). Цей показник навіть перевищує занепокоєння щодо подальшої окупації територій (25%) та посилення обстрілів (27%).



Чому ж економічні проблеми викликають у людей більше страху, ніж військові загрози?

Економічний тиск як головна проблема

Економічна криза стала другою за значимістю загрозою для українців (32%). Висока інфляція, девальвація гривні, зростання вартості продуктів, комунальних послуг та пального серйозно впливають на повсякденне життя населення. Люди бояться, що їхні доходи не встигатимуть за ростом цін, що призведе до зниження рівня життя.

Крім того, припинення підтримки від іноземних партнерів (17%) та ризики відключення світла і теплопостачання (16%) підсилюють ці побоювання. Сукупність економічних викликів змушує українців зосереджуватися на фінансовій стабільності, яка безпосередньо впливає на їхнє виживання.

Звикання до військових загроз?

Звісно, війна залишається важливим фактором у свідомості українців, але після майже двох років повномасштабної агресії люди навчилися адаптуватися до нової реальності. Подальша окупація територій (25%) та посилення обстрілів (27%) турбують значну частину громадян, але не настільки, як економічні проблеми.

Однією з причин може бути те, що велика частина території України вже пережила активні бойові дії, і населення вчиться жити в умовах постійної небезпеки. При цьому питання мобілізації (8%) або замороження конфлікту (9%) турбують людей значно менше, ніж фінансові труднощі.

Демографічна криза та виїзд українців

Ще однією суттєвою загрозою українці вважають демографічну кризу (18%) та масовий виїзд громадян за кордон (13%). Війна та економічна нестабільність призводять до міграції, що в довгостроковій перспективі може суттєво послабити економіку та соціальну сферу.

Результати опитування показують, що українці найбільше бояться не лише військових загроз, але й наслідків війни для економіки та повсякденного життя. Інфляція, зниження купівельної спроможності та фінансова нестабільність викликають більше хвилювань, ніж продовження бойових дій. Це свідчить про велику потребу у фінансовій підтримці держави та міжнародних партнерів для стабілізації економічної ситуації в країні.