Зростання цін в Україні: чому стрімко пришвидшилася інфляція

Під кінець року в Україні почала розкручуватися інфляція. За даними Державної служби статистики, за листопад споживчі ціни зросли на майже 2%, а від початку року зростання перевищило 10%.

Це удвічі перевищує цільовий показник інфляції НБУ і на пів відсотка більше того, що запланували в бюджеті 2024 року.

Якщо ж порівнювати листопад 2024 із листопадом 2023 року, то зростання цін становить 11,2%. Таким чином показник інфляції повернувся до двозначної цифри, яку, здавалося, вдалося побороти у 2023, коли зростання цін становило лише 5,1%.

Про пришвидшення інфляції аналітики попереджали ще у вересні. А наприкінці жовтня Нацбанк погіршив і свій прогноз щодо інфляції.

"Посилення цінового тиску в другому півріччі 2024 року було очікуваним та передбачалося попередніми прогнозами НБУ. Водночас зростання показників як споживчої, так і базової інфляції виявилося вищим, ніж прогнозувалося", - визнав голова НБУ Андрій Пишний.

"Вагомим рушієм зростання цін залишаються наслідки обмеженої пропозиції продовольства в наслідок гірших цьогорічних врожаїв", - заявив він.

Але в Нацбанку очікують, що з часом "вплив цього чинника має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю".

Крім цього тимчасового є ще й базові фактори росту цін.

"Це пов'язано зі зростанням виробничих витрат на електроенергію та оплату праці", - пояснив голова НБУ на брифінгу з монетарної політики, де оголосили про підвищення облікової ставки на пів відсоткового пункту - до 13,5%.

Ще одним чинником інфляції в Нацбанку називають "курсові ефекти внаслідок послаблення гривні в попередні періоди".

Що і чому дорожчає

За даними Держстату, у листопаді найбільше додали до інфляції ціни на яйця, які у порівнянні з жовтнем зросли на майже 55%.

Перевищує загальний показник інфляції і зростання цін на хліб, які за рік збільшилися на понад 15%.

Але загалом в останні місяці найшвидше дорожчають овочі з так званого "борщового набору", тобто основні у раціоні українців. Це картопля, цибуля, морква, буряк і капуста. Деякі з них подорожчали удвічі, а то й утричі.

Загалом від листопада минулого року до листопада нинішнього ціни на овочі в Україні зросли на майже 63%. Прикметно, що на стільки ж зросли ціни на електрику, але те підвищення відбулося влітку 2024, і після цього тарифи не змінювалися.

Автор фото,Державна служба статистики України Попередній пік зростання цін був у червні 2024 року, коли тарифи на електрику для населення зросли у понад півтора рази

Головна проблема цього року – надзвичайно посушливе літо і початок осені. Від таких погодних умов найбільше постраждав врожай картоплі, яку в Україні ще називають "другим хлібом".

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко називала дві причини стрімкого подорожчання картоплі:

"Перший фактор – велика посуха в Україні. З 1 серпня до 15 вересня фактично не було опадів, що спричинило зниження врожайності на 20-30%. Другий фактор – професійні виробники картоплі не могли її копати через дуже сухий ґрунт, що призвело до її дефіциту на ринку".

В результаті вже під час збирання врожаю картоплі в Україну почали завозити імпортну – із Польщі та Литви, аби задовольнити попит. Але імпортний товар має й вищу ціну.

Услід за картоплею в Україні почала дорожчати й цибуля. Втім, до цінових рекордів попередніх років, коли цибуля коштувала дорожче бананів, і її дефіцит також покривався імпортом, ще далеко.

Але оглядачі зазначали, що на поганий врожай та якість цибулі цього року вплинула як тривала спека влітку, так і сильні дощі на півдні України під час збирання врожаю.

Ціни на моркву також зросли у понад три рази, а на капусту – у понад два рази, якщо порівнювати з кінцем осені минулого року. І тут експерти причинами теж називають несприятливі погодні умови, а також зростання вартості логістики під час війни.

Втім, із насиченням ринку, зокрема, і імпортною продукцією, а також із надходженням овочів пізніх сортів ціни почали потроху стабілізуватися.

За даними торговельного майданчика EastFruit, за перший тиждень грудня дещо подешевшали картопля та цибуля, хоча ціни на моркву, капусту та буряк і надалі зростають.

Автор фото,EastFruit Trade Platform – УКРАЇНА За даними торгової групи EastFruit Trade Platform, у перший тиждень зими ціни на картоплю та цибулю трохи вгамувалися

Як довго зростатимуть ціни

За прогнозами НБУ, інфляція почне знижуватися не раніше весни наступного року. Як заявив голова Нацбаку Андрій Пишний, ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці через високі ціни на продукти.

Але крім цін на продукти на загальний показник інфляції також впливатимуть більші бюджетні видатки, які традиційно зростають під кінець року перед завершенням річного бюджету.

Як фактор інфляції в НБУ називають і зростання заробітних плат, якими працедавці намагаються залучити працівників на тлі браку кадрів. За даними Держстату, у третьому кварталі зростання середньої зарплати перевищило 22%. Певну частку у збільшенні зарплат можуть відіграти і нові норми бронювання працівників від мобілізації.

Як окремий фактор, що впливатиме на ціни, в НБУ називають і збільшення енергодефіциту під час опалювального сезону, коли, наприклад, отримання електрики з генераторів здорожчить виробництво.

Проте навесні 2025 року інфляція почне знижуватися, запевняють в НБУ. Там прогнозують, що до кінця 2025 року інфляція уповільниться до 6,9%, і повернеться до цільового показника у 5% у 2026 році.

Автор: Анастасія Зануда, ВВС Україна