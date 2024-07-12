Як змінився ринок нерухомості, покупки та оренди квартир: дослідження

Український маркетплейс нерухомості DIM.RIA представив результати аналітичного дослідження, проведеного у червні 2024 року. У ньому відобразили зміни, які відбулись на ринку нерухомості протягом останнього місяця, півріччя та року: аналізували вартості та пропозиції новобудов, житла на вторинному ринку, а також зміни на ринку оренди в Україні та Києві.

Первинний ринок

Пропозиція

На ринку новобудов в Україні активними є 77% відділів продажів — з січня цього року показник зріс на 1,6%. Найбільше працює у Закарпатській, Тернопільській, Волинській та Львівській областях (94-96%). Частка готових новобудов в Україні за даними аналітичного центру DIM.RIA наразі становить 31,7%, цей показник також зріс з початку 2024 року — тоді він складав 30%. Протягом червня в Україні здали 7 новобудов на 22 секції, а від початку року ввели в експлуатацію 74 новобудови на 130 секцій, з них у Києві 10 новобудов, в Київській області — 18.

Ціни

Протягом останнього місяця середня ціна за м² в гривні в Україні зросла на 1,3%, протягом останнього півріччя — на 5,9%, а у масштабі року збільшення склало 7,6%. Найбільш стрімке зростання вартості квадратних метрів на первинному ринку спостерігається в Кіровоградській області, а найсуттєвіше зниження — у Запорізькій. Найвищою ціною за квадратний метр у новобудові традиційно вирізняється столиця — 55 182 грн/м².

Вторинний ринок

Пропозиція

На вторинному ринку протягом останнього місяця спостерігався спад кількості пропозицій продажу вторинного житла, проте у масштабах півріччя та року їх кількість загалом зростає. Найсуттєвіший ріст за цим показником за останнє півріччя та рік показала Івано-Франківська область.

Ціна

За даними аналізу DIM.RIA середня вартість продажу однокімнатної квартири на вторинному ринку, яку вказували продавці у своїх оголошеннях, здебільшого росла протягом останнього року. Виключенням стали лише Хмельницька, Харківська, Запорізька області та Київська область без урахування Києва — там середня вартість залишилась без змін або знизилась. Найбільше однокімнатна квартира коштує в Києві — $96 548, друге місце за вартістю посідає Львів та область — $70 402 (+21%), третє місце Закарпатська область — $58 768 (+34%).

Якщо розглядати детальніше вартості житла у різних районах Києва, то найвищі ціни за квартири будь-якої кімнатності на вторинному ринку — у Печерському районі, найнижчі — у Деснянському. За однокімнатну квартиру у Печерському продавці просять в середньому $117 462, у Деснянському — у 2,5 раза менше — $46 611.

Ринок оренди

Пропозиція

Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).

Ціна

Аналітики маркетплейсу нерухомості DIM.RIA дослідили й вартість на оренду квартир в Україні. Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях. Лідером з вартості, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.