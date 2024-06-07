Ринок нерухомості весною: оренда, новобудови та вторинний продаж

Аналітичний центр українського маркетплейсу DІM.RIA підсумував весняний сезон 2024 року на ринку нерухомості та представив оновлений звіт. Під час дослідження розглянули зміни у пропозиції та цінах на новобудови, таунхауси, вторинний продаж житла та оренду.

Новобудови

Аналіз пропозиції



Станом на кінець травня 2024 року на первинному ринку нерухомості зафіксовано 76% активних відділів продажу. Найбільша кількість зафіксована у Закарпатській області – 98%. Протягом цього року здали в експлуатацію 94 новобудови, які мають 154 секції. У Києві – 11 новобудов та 16 секцій, а в Київській області – 20 новобудов та 32 секції. Серед лідерів Львівська область, де в експлуатацію введено 17 новобудов на 33 секції.





За оцінкою аналітичного центру DIM.RIA станом на кінець травня 2024 року в Україні 31% готових новобудов від усієї кількості.

Дослідження забудови таунхаусів по містах показало, що станом на травень 2024 року найбільше котеджних містечок від загальної кількості новобув зафіксовано у Кропивницькому та Ужгороді – 25%. А загалом на первинному ринку 29% таунхаусів.





Ціни

Найвища середня вартість за м² у столиці складає 54 422 грн (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Якщо порівнювати аналізувати весняний період, то ціна виросла на 1%. До березня 2024 року найбільш помітне зниження середньої ціни за м² у Сумській області – на 6%.

Вторинна нерухомість

Аналіз пропозиції



За весняний період кількість оголошень збільшилася на Заході України та помітно зменшилася у Центрі України. У травні 2024 року до березня 2024 року пропозиція у Києві впала на 33%. У Житомирській області – на 22%, а у Черкаській області – на 10%. Втім в Івано-Франківській області кількість оголошень помітно збільшилася.





Ціни

За даними DIM.RIA, станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше зростання середньої вартості на однокімнатну квартиру зафіксовано у Закарпатській області – 10%. Експерти DIM.RIA визначають, що найбільша середня вартість однокімнатної квартири складає 97 025 доларів США у Києві. Разом із тим за сезон ціна виросла на 4%, а за рік – на 22%. У Львівській області однокімнатна квартира вартує 68 904 долари США, а у Закарпатській області 58 919 доларів США.





Що стосується вторинного ринку купівлі житла у Києві, то найдорожчим районом за всіма типами квартир різної кімнатності є Печерський. Після нього лідерські позиції займає Голосіївський район.

Ринок оренди

Аналіз пропозиції



Дослідження аналітичного центру DIM.RIA показує, що кількість пропозиції на ринку оренди зменшилася протягом весняного сезону. Станом на травень 2024 року до березня 2024 року найбільше падіння кількості пропозиції зафіксовано у Черкаській області – 42%. Також у столиці кількість оголошень зменшилася на 18%. На Заході України зафіксовано зростання кількість пропозиції. Так у Волинській області на 77% оголошень більше, ніж було у березні 2024 року.



Ціни

У травні 2024 року середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві вартує 17 853 грн, а в області – 10 375 грн. За весну середня ціна у столиці не змінилася. На 23% зменшилася середня ціна на однокімнатну квартиру у Закарпатській області та у Черкаській області – на 13%.





Дослідження вартості житла по районам Києва показало, що у найменша середня ціна житла у Деснянському районі, де однокімнатна квартира вартує 10 036 грн. Найбільша середня ціна у Печерському районі – 24 071 грн.