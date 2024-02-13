Офіціант похизувався, як шеф-кухар помстився клієнту, який шість разів повертав свій стейк

Офіціант розповів, як вони з шеф-кухарем помстилися вередливому клієнту, який повертав своє замовлення на вечерю не один раз, а шість разів - і це змусить вас передумати, чи варто взагалі скаржитися на їжу в ресторані.

Про це пише Mirror.

Люди завжди жартують, що якщо ви відправляєте їжу назад до ресторану, є шанс, що офіціанти та шеф-кухарі можуть "погратися" з нею у відповідь на вашу скаргу. У ситкомі "Друзі" героїня Дженніфер Еністон Рейчел Грін також говорила, що їй подобалося роздавати "кекси від чхання" клієнтам, які скаржилися, коли вона працювала в Central Perk.



Хоча немає жодних ознак того, що люди, які працюють на кухнях, можуть робити щось настільки непрофесійне, один з офіціантів розповів, як один вередливий відвідувач настільки дістав їх своїми вимогами, що вони вирішили помститися.



Ділячись своєю історією відплати, він опублікував фотографію інциденту в соціальних мережах. Він написав: "Під час навчання в коледжі я працював в елітному стейк-хаусі рознощиком їжі. Їжа була відмінною, персонал - феноменальним. Це був всебічно чудовий досвід. Ніколи не мав жодних проблем з гостями".

"Одного вечора приходить чоловік зі своєю дружиною. Він замовляє філе середнього прожарювання, а кухар рідко промахується. Ми приносимо стейк, він розрізає його і каже, що це неправильно, відправляє його назад, щоб приготувати ще трохи довше, що ми робимо без проблем, абсолютно розумно. Так відбувається ще п'ять разів, менеджер втручається і каже йому, що він зробить так, щоб стейк був ідеальним".



Він додав, що всі знали, що клієнт поводився важко, і менеджер навіть подивився на шеф-кухаря, щоб сказати, що цінує його терпіння. Офіціант продовжив: "Шеф-кухар, найпрофесійніший і найдоброзичливіший хлопець, з яким я коли-небудь працював, подивився мені прямо в очі і сказав: "Ніколи не кажи ні слова про те, що я збираюся робити".

"Він бере стейк, кидає його на підлогу, тягне його ногою через усю кухню, б'є ногою по сходинках жировловлювача, а потім кладе назад на гриль".



Насилу стримуючи сміх від побаченого, офіціант спостерігав, як шеф-кухар поклав стейк назад на тарілку і відніс його клієнту. Він закінчив: "Чоловік подякував мені, відкусив шматочок і сказав, що стейк був ідеальним. Я доповів про це шеф-кухарю, і він сказав, що за 30 з гаком років роботи на кухні він ніколи не бачив, щоб стейк повертався стільки разів. Ми більше ніколи про це не говорили".



Люди, які читали пост на Reddit, були в жаху від цієї історії помсти. Одна людина написала: "Запамятайте правило ..... - не наїжджай на людей, які готують твою їжу". Інший користувач додав: "Це навчить мене думати двічі, перш ніж відправляти замовлення назад для подальшого приготування. 6 разів - це просто за межею розумного".