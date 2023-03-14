Немецкий ресторан в Берлине назвал украинцев «свиньями» в позорной рекламе с Зеленским: реакция не заставила себя ждать

Немецкий ресторан Gasthaus Krombach, расположенный в Берлине, попал в скандал из-за отвратительной антиукраинской рекламы. Маркетологи заведения решили призывать гостей, называя президента Украины и украинцев "свиньями", которым якобы нужно прекратить финансово помогать.

Очевидно, что такая реклама рассчитана на россиян в Берлине и провоенно настроенных немцев. Видео распространили в TikTok, где оно быстро получило огласку, хотя впоследствии было удалено. Впрочем, украинцы успели увидеть рекламу и оставить свои отзывы.

Ресторан Gasthaus Krombach в рекламе, которую запустил, в частности, на платформе YouTube, написал: "Устали кормить этих свиней. Пора готовить рульку". На видео лицо украинского президента разместили на копилке в форме поросенка.

ВИДЕО

Как финансовая и военная помощь Германии отразилась на популярности заведения – непонятно. Впрочем, в комментариях Gasthaus Krombach в Google можно увидеть отзывы украинцев, где они жалуются на пристрастное и нацистское отношение персонала к посетителям.

Реакция на позорную рекламу не заставила себя ждать. За ночь тысячи украинцев оставили свои оценки заведению.

"Вы должны думать мозгами, когда делаете отвратительную рекламу. Похоже, мозгов у вас нет", "Надеюсь, вы скоро закроетесь", "Благодарны за рекламу с украинским президентом. Так низко падать – только ваш уровень", "Они считают войну смешной" , "Вы ресторан, а не политолог", "Получайте то, чего заслуживаете", "Желаю такой же судьбы, как у сотни тысяч украинцев", "Какой позор", – говорится в комментариях.

Ранее писали, что журналистка Рамина Эсхакзай показала видео, на котором неадекватная россиянка в Кальпе (муниципалитет в Испании) пытается сорвать антивоенный митинг украинцев.