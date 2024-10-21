ТОП 5 продуктів, які найбільше подорожчають до Нового року в Україні

Найближчим часо ціни зростатимуть: щодо цього твердження сумнівів немає майже ні у кого. Але які саме продукти подорожчають найбільше і що б було непогано купити заздалегідь?

У вересні ціни поставили рекорд, і це ще не кінець. Експерти прогнозують зростання вартості овочів, молочних продуктів, алкоголю та кажуть про 100-відсоткову закономірність: найбільше зростуть ціни на найдешевші товари, водночас вартість дорогих продуктів залишиться незмінною.

1.Картопля: потрібно докопати за тиждень

Ціни на картоплю зростають через те, що цього року урожай виявився майже на третину менше, ніж торік, до того ж якість погіршилась через посуху та аномальну спеку.



Посуха дуже ускладнила збір картоплі

"Рік тому картопля продавалася по 12 грн на опті та 18 грн за кілограм у роздріб, а наразі ціна в опті — 18 грн, у роздробі — 25-26 грн, — зазначив у розмові з Фокусом виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. — Зараз на українському ринку такі ціни, що польська та литовська картопля не тільки спокійно проходять за своїми цінами, але й збивають наші".

За словами експертки Світового Банку Оксани Руженкової, опитування минулого тижня показало, що картоплю вже викопали 94% домогосподарств та 80% промислових виробників. Тобто промисловість трохи відстає, але, каже експертка, в них непогані шанси впоратися за тиждень-півтора.

"Справа в тому, що за тиждень нам обіцяють заморозки, а це не найкращий момент для копки картоплі, — пояснила Руженкова у розмові з Фокусом. — Адже якщо викопану картоплю залишити на вулиці, вона підмерзне".

Також не дуже добрі новини полягають в тому, що 5% домогосподарств поскаржилися на погану якість картоплі. Це означає, що вони можуть не прокормити себе і докупатимуть картоплю на ринку, що додаватиме тиску на ціни.

Зараз на українському ринку такі ціни, що польська та литовська картопля не тільки спокійно проходять за своїми цінами, але й збивають наші

До речі, додала експертка СБ, є ще один дзвіночок, що каже про подальше зростання цін: фермери не хочуть укладати контракти збуту продукції на сезон, навіть якщо закупівельники включають у нього пункт про щомісячний перегляд ціни. Аграрії сподіваються, що цей сезон стане для них "золотим".

2. Овочі борщового набору: додадуть третину ціни

За словами Олега Пендзина, ціни на овочі також зростатимуть, але все ж таки стрімкого подорожчання не очікується. До кінця року овочі борщового набору будуть в середньому дорожче на 30–35% у порівнянні з минулим роком.

Ціни на картоплю та на інші овочі борщового набору насамперед залежать від погоди.

"Якщо країну завалить снігом, або підуть сильні дощі, логістика подорожчає, прихід імпорту ускладниться, відповідно ціни зростатимуть швидко, — пояснює економіст. — Якщо буде більш-менш нормальна погода, ціни зростатимуть повільніше. Але у будь-якому випадку та ж картопля не буде продаватися по 50 грн за кіло, бо ціни обмежуватиме купівельна спроможність населення".

Найближчим часом, насамперед, дорожчатимуть найдешевші продукти

3. Макарони та крупи: дешеве стане дорогим

Експерти впевнено прогнозують, що найближчим часом, насамперед, дорожчатимуть найдешевші продукти. А це не тільки овочі борщового набору, але й хліб, макарони, крупи тощо. Головних причин тут дві.

По-перше, нагадує аналітик Данило Монін, на вартість логістичних витрат впливає зростання акцизів на пальне. І, насамперед, це впливатиме саме на подорожчання найдешевших товарів, тому що вартість перевезення кілограма ваги у них становить більшу частку цінника.

Через зниження доходів харчові звички українських споживачів переживають великі зміни

Друга причина полягає у зниженні доходів українців. Через це харчові звички українських споживачів переживають великі зміни.

"Зараз чимало споживачів, які раніше зі своїми середніми доходами купували м'ясо, рибу та молочку, переходять до групи людей з низькими доходами, які споживають переважно хліб та картоплю, — пояснив у розмові з Фокусом Олег Пендзин. — Відповідно, попит на дешеві продукти, а разом з ними і ціни, зростають. Адже тепер у сегменті найдешевших продуктів до людей з низьким рівнем доходів додаються люди з середнім рівнем доходів. Водночас вартість більш дорогих продуктів залишається незмінною".

4. Вершкове масло: подорожчає через сезонність та проблеми з електрикою

Ціни на вершкове масло вже потягнулися вгору, і зростання триватиме. На це впливають всі фактори разом — як сезонні проблеми, так і логістичні.

"На зростання вартості молочки також впливають проблеми з електрикою, — додає Оксана Руженкова. — Плюс новий фактор — підвищення податків, який вплине на фермерів та переробників".



Ціни на вершкове масло вже потягнулися вгору, і зростання триватиме

Фото: 2day.kh.ua

Щодо м'яса думки експертів різні. На думку Руженкової, м'ясо може трохи додати в ціни, а ось Олег Пендзин вважає, що це не більше, ніж мрії виробників. М'ясо дорожчати не буде просто тому, що в людей немає грошей, каже експерт. Проте на його вартість можуть вплинути відключення електроенергії в зимові місяці.

5. Алкоголь: є причини для зростання вартості

Законопроєктом №11416-д про внесення низки змін до Податкового кодексу України передбачене підвищення відпускних і роздрібних цін на алкогольні напої на 50%. У "Укрсадвинпромі" вже зазначили, що це позитивно позначиться на алкогольному ринку країни, бо не тільки призведе до підвищення податкових надходжень до держбюджету, але й вирішить питання з фальсифікованою продукцією. Адже наразі на прилавках українських магазинів присутнє дуже дешеве вино, яке має вкрай низьку якість.

Найдешевше вино найближчим часом подорожчає у півтора рази, а після цього почне потроху піднімати ціни і середній ціновий сегмент



Таким чином можна прогнозувати, що найдешевше вино найближчим часом подорожчає у півтора рази, вважає Оксана Руженкова. А після цього почне потроху піднімати ціни і середній ціновий сегмент.

"Напевне підвищення цін торкнеться не тільки вина, але й горілки, коньяку, — вважає експертка СБ. — Тож якщо зараз не зорієнтуватися і не зробити якісь запаси, під Новий рік можна отримати сюрприз".