ТОП-5 помилок, які знищують ваші криптогаманці: як новачки втрачають гроші

Криптовалюта — це свобода, але разом із нею приходить відповідальність. Щороку тисячі новачків втрачають свої заощадження через елементарні помилки. Ви теж ризикуєте стати їх частиною, якщо не знаєте, як захистити свій криптогаманець. У цій статті ми розберемо найпоширеніші дурниці, які можуть коштувати вам грошей, і покажемо, як уникнути фатальних помилок.

Більшість новачків стикаються з труднощами під час використання криптогаманців, що нерідко призводить до втрати коштів або доступу. Розгляньмо найпоширеніші помилки та способи їх уникнення.

Помилка №1: Зберігання сид-фрази в ненадійному місці

Сид-фраза — це ключ до вашого гаманця. Якщо хтось її дізнається, то отримає повний доступ до ваших коштів.

Чого не варто робити:

Зберігати сид-фразу у фотографіях на телефоні.

Використовувати для цього хмарні сервіси (Google Drive, iCloud).

Записувати на папері, який легко втратити або пошкодити.

Як зробити правильно:

Використовуйте фізичний носій, наприклад, металеві пластини, стійкі до вологи й вогню.

Зберігайте копії у кількох надійних місцях (сейф, схованка вдома).

Помилка №2: Використання одного гаманця для всього

Новачки часто використовують один гаманець для зберігання активів, торгівлі та участі в аірдропах. Це значно збільшує ризики.

Чому це небезпечно:

Участь у підозрілих аірдропах може призвести до витоку даних.

У разі злому ви втратите всі активи.

Як уникнути:

Заведіть окремий гаманець для зберігання активів і ще один для транзакцій та роботи з dApps.

Помилка №3: Нерозуміння комісій

Комісії в блокчейнах (gas fees) можуть бути високими, а їх ігнорування — дорого обійтися.

Чого не варто робити:

Відправляти транзакції без перевірки комісії.

Обирати параметр "максимальна швидкість" без розрахунків.

Як діяти:

Користуйтеся калькуляторами комісій (наприклад, Etherscan для Ethereum).

Завжди перевіряйте актуальну вартість комісій перед транзакцією.

Помилка №4: Надмірна довіра до інтерфейсу

Не всі гаманці безпечні. Деякі з них можуть бути шахрайськими або мати вразливості.

Як уникнути шахрайства:

Завантажуйте програми тільки з офіційних джерел.

Використовуйте перевірені гаманці: MetaMask, Trust Wallet, або апаратні (Ledger, Trezor).

Помилка №5: Відсутність резервних копій

Втрата пристрою без резервної копії даних означає втрату доступу до гаманця і ваших коштів.

Як убезпечити себе:

Створіть резервні копії сид-фрази та паролів.

Регулярно перевіряйте їх доступність та цілісність.



Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити свої криптоактиви й уникнути поширених помилок, характерних для новачків.

Криптогаманець — це ваш банк, сейф і ключ до фінансової свободи. Але нехтування безпекою може зробити вас легкою здобиччю для шахраїв. Якщо ви хочете зберегти свої гроші, не повторюйте цих помилок. Навпаки, слідуйте нашим порадам і станьте прикладом відповідального користувача, який знає, як захистити свої активи у світі криптовалют.