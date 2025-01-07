ТОП-5 помилок, які знищують ваші криптогаманці: як новачки втрачають гроші

Криптовалюта — це свобода, але разом із нею приходить відповідальність. Щороку тисячі новачків втрачають свої заощадження через елементарні помилки. Ви теж ризикуєте стати їх частиною, якщо не знаєте, як захистити свій криптогаманець. У цій статті ми розберемо найпоширеніші дурниці, які можуть коштувати вам грошей, і покажемо, як уникнути фатальних помилок.
Більшість новачків стикаються з труднощами під час використання криптогаманців, що нерідко призводить до втрати коштів або доступу. Розгляньмо найпоширеніші помилки та способи їх уникнення.
Помилка №1: Зберігання сид-фрази в ненадійному місці
Сид-фраза — це ключ до вашого гаманця. Якщо хтось її дізнається, то отримає повний доступ до ваших коштів.
Чого не варто робити:
- Зберігати сид-фразу у фотографіях на телефоні.
- Використовувати для цього хмарні сервіси (Google Drive, iCloud).
- Записувати на папері, який легко втратити або пошкодити.
Як зробити правильно:
- Використовуйте фізичний носій, наприклад, металеві пластини, стійкі до вологи й вогню.
- Зберігайте копії у кількох надійних місцях (сейф, схованка вдома).
Помилка №2: Використання одного гаманця для всього
Новачки часто використовують один гаманець для зберігання активів, торгівлі та участі в аірдропах. Це значно збільшує ризики.
Чому це небезпечно:
- Участь у підозрілих аірдропах може призвести до витоку даних.
- У разі злому ви втратите всі активи.
Як уникнути:
- Заведіть окремий гаманець для зберігання активів і ще один для транзакцій та роботи з dApps.
Помилка №3: Нерозуміння комісій
Комісії в блокчейнах (gas fees) можуть бути високими, а їх ігнорування — дорого обійтися.
Чого не варто робити:
- Відправляти транзакції без перевірки комісії.
- Обирати параметр "максимальна швидкість" без розрахунків.
Як діяти:
- Користуйтеся калькуляторами комісій (наприклад, Etherscan для Ethereum).
- Завжди перевіряйте актуальну вартість комісій перед транзакцією.
Помилка №4: Надмірна довіра до інтерфейсу
Не всі гаманці безпечні. Деякі з них можуть бути шахрайськими або мати вразливості.
Як уникнути шахрайства:
- Завантажуйте програми тільки з офіційних джерел.
- Використовуйте перевірені гаманці: MetaMask, Trust Wallet, або апаратні (Ledger, Trezor).
Помилка №5: Відсутність резервних копій
Втрата пристрою без резервної копії даних означає втрату доступу до гаманця і ваших коштів.
Як убезпечити себе:
- Створіть резервні копії сид-фрази та паролів.
- Регулярно перевіряйте їх доступність та цілісність.
Дотримуючись цих порад, ви зможете захистити свої криптоактиви й уникнути поширених помилок, характерних для новачків.
Криптогаманець — це ваш банк, сейф і ключ до фінансової свободи. Але нехтування безпекою може зробити вас легкою здобиччю для шахраїв. Якщо ви хочете зберегти свої гроші, не повторюйте цих помилок. Навпаки, слідуйте нашим порадам і станьте прикладом відповідального користувача, який знає, як захистити свої активи у світі криптовалют.