Коли світла немає: як зберегти продукти без холодильника і що варто знати про блекаут-харчування

Багатогодинні відключення світла відбиваються на всіх сферах життя, зокрема, на харчуванні. В умовах, коли холодильники працюють по 6-8 годин на добу, харчі псуються, а кількість отруєнь зростає. Фокус розібрався, як зберігати продукти і як харчуватись при регулярних відключеннях електрики.

Коли витрати на харчування складають половину сімейних бюджетів, викидати продукти особливо прикро. Що можна зберігати без холодильника, а які продукти швидко псуються? Що приготувати, якщо немає електрики, як підігріти їжу без світла, як довго витримують без холодильника сир, ковбаса та сало, та як зберігати відбивні? Відповіді на ці та інші питання з'ясував Фокус.

Без холодильника: робимо стратегічні запаси

Перше, що потрібно зробити, — це "стратегічні запаси", про які чимало писали на початку повномасштабної війни. До цих запасів відносяться всі продукти тривалого зберігання. Так, деякі з них корисними назвати важко, але правилами здорового харчування експерти радять перейматися пізніше — коли електрики буде вдосталь.

Тож, наводимо перелік продуктів, які дозволять пережити темні часи:

базові продукти — цукор, борошно, олія, сіль, сода, оцет, томатна паста, крупи, макарони, спеції, сухі дріжджі, сухе молоко;

різноманітні консерви (рибні, м'ясні, овочеві, бобові);

готові макаронні, овочеві, зернові, бобові страви з м'ясом, які можна їсти без термічної обробки;

сало, сирокопчена ковбаса;

продукти з групи "просто додай води" (супи в пакетах та брикетах, порошкові пюре, каші, пластівці);

борошняні несолодкі вироби (галети, сухарі, крекери, бублики, хлібці, чіпси тощо);

солодощі (печиво, бісквіти, круасани та кекси тривалого зберігання, цукерки, шоколад, сухофрукти, горішки, халва, мед, джеми, варення, згущене молоко);

чай, кава, какао.

Наразі консерви мають бути у кожному домі

Цей список потрібно трансформувати на свій смак. Наприклад, якщо людина любить варення власного приготування, але не любить згущене молоко, можна сміливо замінити згущенку на варення. Гірше точно не буде.

Народні способи: на допомогу придуть сіль, гірчиця та оцет

Проте самими галетами та печивом ситий не будеш. Все ж таки люди не в поход йдуть, а живуть вдома, хоча й в скрутних умовах. І тут на допомогу приходять народні поради щодо зберігання продуктів, яким можна довіряти. Адже наші прабабусі, які щодня годували всю родину, якось обходилися без холодильників.

Наприклад, твердий сир без холодильника добре збережеться в паперовому чи лляному рушнику, змоченому в солоній воді. Сир потрібно загорнути у такий рушник та покласти в пакет чи контейнер.

Вершкове масло зберігають в скляній банці та зверху заливають сольовим розчином. Так воно залишиться свіжим щонайменше тиждень.

Чудово зберігаються за кімнатної температури яйця. Якщо їх не мити, вони можуть "вижити" навіть у вимкненому холодильнику до чотирьох тижнів. А враховуючи, що світло все ж таки час від часу вмикають і холодильник періодично працює, — ще довше.

Щодо ковбаси, то за кімнатної температури не можна зберігати варену та ліверну ковбасу, шинку, домашню ковбасу з м'яса та кров'янку. Копчена ковбаса в сухому темному приміщенні, що провітрюється, може протриматися до 4 днів. Найдовше без холодильника зберігається сирокопчена ковбаса. У сухому приміщенні, що провітрюється, за температури до плюс 15 градусів сирокопчена ковбаса з непошкодженою оболонкою може зберігатися до місяця.

Яйця можуть "вижити" навіть у вимкненому холодильнику до чотирьох тижнів

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Салат, кріп, петрушку й іншу зелень можна просто поставити у воду, як звичайний букет. А можна скористатися і іншим способом: помити зелень, струсити воду та скласти в скляну банку з кришкою, що закручується. Так зелень збережеться щонайменше тиждень навіть у вимкненому холодильнику.

М'ясо та рибу можна загорнути в тканину, просочену оцетом, покласти в кастрюлю з кришкою та прибрати в темне місце. Перед приготуванням м'ясо слід добре промити водою.

Свіже м'ясо без холодильника можна зберегти кілька днів, якщо його намастити гірчицею або добре обсипати сіллю та перцем

Свіже м'ясо без холодильника можна зберегти кілька днів, якщо його намастити гірчицею або добре обсипати сіллю та перцем. Фактично так м’ясо маринується, після чого його можна запекти в духовці, коли дадуть світло. А якщо в квартирі газ — взагалі жодних проблем немає.

Ще один народний спосіб зберігання — обкласти шматок м'яса з усіх боків листям свіжої кропиви, хрону, часником або цибулею. А ще можна його натерти соком лимона, щільно набити в каструлю з кришкою та поставити у відносно в прохолодне місце — підвал, погреб, або навіть у вимкнений холодильник.

У такому ж відносно прохолодному місці можна зберігати сало. Перед цим його потрібно натерти сіллю, спеціями та часником — так воно зберігатиметься більше місяця.

Важливий момент: якщо виникла підозра, що той чи інший продукт таки зіпсувався, потрібно його негайно викинути. "Економія" в цьому випадку коштуватиме грошей на ліки, здоров'я або навіть життя.

Правила приготування їжі: готуємо на 1-2 рази прості страви

Взагалі, найчастіше Гугл питають, як зберегти продукти без холодильника, хоча насправді це не дуже коректний запит. Адже холодильники в квартирах все ж таки є, і навіть після відключення світла вони здатні деякий час тримати температуру. Потрібно дотримуватися лише нескладних правил: якомога менше відкривати холодильник, за можливості перекласти продукти у морозилку та заздалегідь заморожувати воду у пляшках, які після відключення електрики виконуватимуть роль "акумуляторів".

Найкращий сніданок: бутерброд, овочі, яйця

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"За вісім годин відключення електрики моя морозильна камера розморозилася з мінус 18 до мінус 6 градусів, і жоден продукт не зіпсувався, — поділилася досвідом з Фокусом дієтолог-консультант Альона Юдіна. — Кажуть, що холод можуть тримати тільки нові холодильники, але практика показує, що якщо не хлопати дверцятами кожну годину, то впораються навіть старі моделі".

Обговорюючи особливості приготування їжі у часи постійних відключень, Альона Юдіна назвала правило номер один: не готувати багато їжі, максимум на два дні. Адже у більшості випадків сирі продукти зберігаються довше, ніж готові. Наприклад, якщо ті ж сирі яйця можуть лежати у вимкненому холодильнику тижнями, то термін зберігання варених яєць за кімнатної температури — не більше ніж три доби. Тож, не готуйте багато: завтра буде новий день и нові кілька годин світла.

У часи постійних відключень правило номер один - не готувати багато їжі, максимум на два дні

Правило номер два: не готувати складні "довгі" страви. Голубці, пельмені, вареники тощо залишимо на кращі часи — принаймні, коли не буде такої спеки.

Правило номер три: їсти більше свіжих салатів, овочів, фруктів, ягід.

Правило номер чотири: не купувати в магазинах заморожені продукти. Зараз у більшості магазинів електрики вночі немає, бо генератори вимкнені, тож вся заморозка вночі розморожується, а вранці знов заморожується. Саме тому зараз стільки випадків отруєнь навіть звичайним морозивом.

"Якщо користуватися цими правилами, приготування їжі не забере багато часу, — каже Альона Юдіна. — На сніданок — бутерброди, овочі, яйця. Посмажити чи зварити яйця — це, по-перше, екстрашвидко, по-друге, можна зварити заздалегідь, та й взагалі яйця — це найкращий сніданок, який придумало людство. На обід — борщ, який я можу зварити навіть на три дні, а щоб він не псувався, обкладаю його в холодильнику пляшками з замороженою водою. Щодо м'ясних та рибних страв, можна швиденько запекти чи зварити мясо або рибу, коли дали світло, а якщо газ — проблем взагалі немає. Також можна скористуватися кулінарією, якій довіряєте. Додаємо гарнір — кашу, запечену картоплю або макарони, плюс свіжий салат. Це може бути і обідом, і вечерею".

Експерти радять приготування складних страв відкласти на майбутнє

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До речі, гречану кашу достатньо залити холодною водою на ніч, і до ранку вона буде повністю готова до вживання – потрібно лише розігріти. З розігріванням після такої кількості блекаутів вже напевно ні в кого проблем немає. Використовується все – гаси, туристичні гелеві пальники, сухий спирт тощо. А багато хто навчився гріти їжу навіть на свічках.



Автор: Наталя Мічковська. Фокус